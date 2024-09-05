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前任斷聯、負起照顧　養貓新手養出19歲童顏貓奶奶

王嫚萱的愛貓「胖虎」已19歲了。（圖／王嫚萱提供）

▲王嫚萱的愛貓「胖虎」已19歲了。（圖／王嫚萱提供）

圖文／CTWANT

女星王嫚萱養了一隻名叫胖虎的小貓，從8個月大開始養，今年已19歲，換算人類年紀已經92歲，是個童顏優雅的貓奶奶。王嫚萱提到，胖虎原先個性恰北北，一個感覺不對，脾氣就炸開，年紀大了卻變得很溫順慈祥，讓她也很意外。

「胖虎」年紀越大越親人，現在很懂得撒嬌，總黏在王嫚萱身邊。（圖／王嫚萱提供）

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▲「胖虎」年紀越大越親人，現在很懂得撒嬌，總黏在王嫚萱身邊。（圖／王嫚萱提供）

當初是朋友家貓咪生產後要送養，王嫚萱當時的男友提議「要不要一起養貓」，而有了胖虎。如今那位前任早就斷聯，她負起照顧胖虎的責任，笑說：「都19年了，（前任）去哪了都不知道了。」

因為金吉拉澎毛的特色，有了「胖虎」這個名字，「毛很澎，感覺胖胖的，所以叫牠胖虎。」王嫚萱以前不曾養貓，對貓咪的個性習性都是從零開始學習，「一開始牠呼嚕嚕，我嚇到，我想說牠是不是在兇，後來才知道呼嚕嚕是舒服。」養了貓發現優點很多，像是定點上廁所、不過度依賴人，很適合她的生活方式。

她跟胖虎一起生活19年，她提到胖虎的脾氣隨著時間有很大變化，「小時候摸一摸脾氣不好就兇，我摸牠也兇，牠對來訪的客人有防備心，不太跟人親近。」送寵物美容洗澡，也有多次被拒收的紀錄，「牠現在老了，個性變了，現在人人好，有朋友來就跟朋友撒嬌，還跳到人家身上要討摸。」現在跟小孩也能和平共處，被抓被摸都逆來順受，這轉變迎來許多美好關係跟畫面。

「胖虎」現在對小孩包容度很大，能和平共處。（圖／王嫚萱提供）

▲「胖虎」現在對小孩包容度很大，能和平共處。（圖／王嫚萱提供）

享受著歲月靜好，她近年意識起胖虎年紀變大，休息品質更加重要，「以前我出門回來，牠就會在門口迎接，現在不會，就是睡牠的，我到家反而是我去找牠，說你在睡覺喔，牠會睜開眼睛看我。」胖虎近年也開始挑嘴，口味一直變來變去，好不容易挑到適合牠的罐頭，吃沒幾次又突然挑食不吃，整箱囤貨不知該如何是好，「要迎合牠的口味，沒辦法，怕牠太瘦。」

「胖虎」睡姿超可愛。（圖／王嫚萱提供）

▲「胖虎」睡姿超可愛。（圖／王嫚萱提供）

只是，三年前胖虎得了胰臟炎，腎臟剩一半功能，體型越來越瘦，需密切注意飲水量，「因為牠年紀大了都在睡覺，水量還是有差，醫生建議我們打皮下，因為牠真的很兇，請人來家裡打、讓牠戴頭套，牠還是很兇，就沒辦法，變成我跟我妹用針筒給牠灌水，還有吃罐頭多加一點水，只能用這種方法。」

相伴19年了，她坦言難免會害怕有離別的一天，「現階段如果能幫牠，就幫牠做，牠想吃就給牠吃，給牠餵水，如果牠真的離開，我就不要再養了，畢竟分離這件事是很痛苦的。」

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關鍵字： 周刊王王嫚萱

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