女回家發現「100隻飢餓浣熊霸占院子」　每天被包圍討食崩潰

▲女住家被大量浣熊包圍。（圖／翻攝自Kitsap Sheriff）

記者李振慧／綜合報導

美國華盛頓州一名女子近來向警方報案，回家時發現院子被大量飢餓浣熊入侵，數量高達1百多隻，讓她無法進門只好報警。警方對外公布民宅院子被100隻浣熊佔據的誇張畫面，在網路上流傳。

這名女子3日打電話向基薩普郡(Kitsap)警方報案，由於院子中浣熊太多，導致她無法回到位於波爾斯波(Poulsbo)住家中。警方前往現場，果然看到約100隻飢餓浣熊。

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On Patrol: Raccoon Invasion pic.twitter.com/5pAUE761Nk — Kitsap Sheriff (@KitsapCoSheriff) October 7, 2024

女子坦承，她平時會幫忙餵養附近浣熊，這個習慣已經持續35年，以前從來沒有發生過問題，直到6周前察覺來到家中的浣熊數量變得愈來愈多，整天聚集在她家討食，「就好像這個消息在浣熊圈中傳開了，都出現在這想被餵食」。

女子表示，以前固定餵食的浣熊都感覺友好，是新出現的浣熊讓她害怕，鄰居也抱怨，大量浣熊嚴重影響到他們的生活。當局警告，民眾最好不要隨意餵食浣熊，因為若是被浣熊咬傷或抓傷，有可能會感染狂犬病或寄生蟲等傳染病。