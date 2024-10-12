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三花浪喵半夜偷鑽帳篷取暖　收編後「一起旅行」睡身旁大聲呼嚕

▲三花浪喵半夜偷鑽帳篷取暖　收編後「一起旅行」睡身旁大聲呼嚕。（圖／翻攝自抖音／东海向前走）

▲三花浪貓小心翼翼鑽進別人的帳篷取暖，被收編後立刻放鬆地躺被窩。（圖／翻攝自抖音／東海向前走）

記者賈沐蓉 ／綜合報導

近日中國有一位網友外出露營時發現，半夜有隻流浪的三花貓偷偷從縫隙溜進帳篷，牠確定安全後才小心翼翼的「母雞蹲」坐下休息，後來該名網友決定將這隻小三花收編，現在他們正在一起旅行。

▲三花浪喵半夜偷鑽帳篷取暖　收編後「一起旅行」睡身旁大聲呼嚕。（圖／翻攝自抖音／东海向前走）

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▲三花悄悄的爬進帳篷，眼神閃躲不敢看人。（圖／翻攝自抖音／東海向前走）

根據網友分享的影片，可以看到小三花緩慢地從入口處溜進來，瞇著眼睛不敢直視正在拍攝的網友，進來後就待在門口附近，乖巧地縮成一小團蹲下，直到早上才離開。後來網友決定收編這隻貓，在露營區附近找了兩次終於等到，把牠抱回帳篷時也完全不掙扎，吃完飯後再回到帳棚，才發現自己的床已經被霸占了。

▲三花浪喵半夜偷鑽帳篷取暖　收編後「一起旅行」睡身旁大聲呼嚕。（圖／翻攝自抖音／东海向前走）

▲小三花：人類...你居然特地來找我？（圖／翻攝自抖音／東海向前走）

最後網友把小貓取名為十一，因為他們就是在10月1號相遇，後來他還領養了一隻名叫小黑的乳牛貓，正式成為兩隻貓的鏟屎官。等他帶貓咪們打過疫苗後，2貓1人就繼續一起旅行，現在也經常在自己的抖音上分享養貓日常，可以看見十一睡在牠身邊大聲呼嚕，或是2隻貓一起散步的溫馨場面。

▲三花浪喵半夜偷鑽帳篷取暖　收編後「一起旅行」睡身旁大聲呼嚕。（圖／翻攝自抖音／东海向前走）

▲小黑與十一正在一起玩耍。（圖／翻攝自抖音／東海向前走）

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關鍵字： 流浪貓旅行善心收編

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