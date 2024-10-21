真的是狠角色！他遭1米長四大毒蛇咬傷　竟「徒手抓蛇掛肩」衝醫院

The video is from Bhagalpur. After being bitten by the snake , the man brought it with him to the hospital to help identify the species.



The emergency response system at the public hospital looks far from satisfactory. #Biharpic.twitter.com/PQgopQTE6L — Kumar Manish (@kumarmanish9) October 16, 2024

記者趙蔡州／綜合報導

遭毒蛇咬傷時，除了應盡速就醫外，也最後記住或拍下毒蛇外表、顏色或特徵，甚至將蛇的屍體一起帶走。印度有一名48歲男子近日在家遭「印度4大毒蛇」咬傷，他竟然忍著疼痛徒手捉蛇，接著將蛇掛在肩膀上一起就醫，畫面讓周遭目擊者全部看傻眼。

根據Hindustan Times報導，印度48歲男子曼達爾（Prakash Mandal）跟家人一起居住在比哈爾邦（Bihar）巴加爾布爾（Bhagalpur），他本月15日晚上在家中睡覺時，突然被右臂的劇烈疼痛痛醒，接著就看見手臂遭到毒蛇咬傷，於是忍著疼痛徒手捉蛇，然後喊來其他家人，讓家人載他到醫院接受治療。

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▲印度男被毒蛇咬傷，脖子掛1公尺肥蛇衝醫院。（圖／翻攝自X）

網路上曝光的影片可以看見，曼達爾被家人載到醫院後，將身長約1公尺的毒蛇掛在肩膀上才走進醫院，讓周圍的民眾全部看傻眼，嚇得趕緊跟他拉開距離，途中有人勸他將蛇放下來，但他依然將緊緊捏住蛇頭，直到他疑似毒發快昏迷，在醫院人員的指示下躺在地上，但手仍緊抓毒蛇。

最後醫護勸說，若繼續抓住蛇，會妨礙治療，曼達爾才終於同意放開蛇。經醫生判斷，是印度4大毒蛇之一的山蝰（也稱羅素蝰蛇），被咬傷後如果沒及時治療，嚴重可能因敗血症、腎臟或心臟衰竭死亡，所幸曼達爾及時就醫，保住一命，咬人的山蝰，事後也被當地林業部門帶走。