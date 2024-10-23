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60人在公園野餐！豹子突然「衝進人群中」撕咬　3人重傷送醫

60人在公園野餐！豹子突然「衝進人群中」撕咬　3人重傷送醫。（圖／翻攝自X）

▲豹子攻擊野餐民眾。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度中央邦一群民眾在公園野餐時，一隻豹子突然衝進約50至60名人群中發動攻擊，其中3人傷勢最嚴重，頭部嚴重受傷送醫，驚險畫面在網路上流傳。

事件20日發生在沙赫多爾(Shahdol)森林地區，影片中可看到，一群人在草地上野餐時，有2名男子不怕死挑釁原本藏身在樹林中的豹子，結果豹子衝出來追逐2人，嚇得他們尖叫逃跑。

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豹子跑出森林後，撲倒在其中一名男子身上抓狂撕咬，後來又去攻擊其他民眾，附近民眾發現事件後，紛紛上前給予受傷者幫助。

事件造成3人受傷，分別是23歲男子庫許瓦哈(Akash Kushwaha)、35歲男警Nitin Samdariya與25歲女子辛格(Nandini Singh)，3人都是當地居民。警方表示，豹子的爪子插進其中2人的頭部，造成嚴重傷勢，已向當地民眾發出警報，要大家不要冒險進入樹林。

關鍵字： 印度豹子野餐中央邦Shahdol

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