60人在公園野餐！豹子突然「衝進人群中」撕咬　3人重傷送醫

▲豹子攻擊野餐民眾。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

印度中央邦一群民眾在公園野餐時,一隻豹子突然衝進約50至60名人群中發動攻擊,其中3人傷勢最嚴重,頭部嚴重受傷送醫,驚險畫面在網路上流傳。

事件20日發生在沙赫多爾(Shahdol)森林地區,影片中可看到,一群人在草地上野餐時,有2名男子不怕死挑釁原本藏身在樹林中的豹子,結果豹子衝出來追逐2人,嚇得他們尖叫逃跑。

8 persons hurt in leopard attacks in 3 areas of MP's Shahdol district in last 2 days. On Sunday, 3 persons, including a police ASI and a woman were critically wounded in leopard attack at Shobha Ghat picnic spot. It's video is viral. @NewIndianXpress @santwana99 @TheMornStandard pic.twitter.com/KvewDsTP8g