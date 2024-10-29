陸外送員強抓流浪貓「從26樓高空拋下」洩憤　牠墜樓掙扎幾步斷氣

▲外送員暴力控制貓咪。（圖／翻攝自微博／新京報）



實習記者陳安榆／綜合報導

中國大陸湖南省長沙市發生一起虐貓事件，一名張姓外送員疑似曾被流浪橘貓劃傷，於是在送餐途中強抓此貓，並從26樓高空狠心丟下，之後若無其事繼續送外賣，貓咪墜樓後掙扎了數秒才倒下斷氣。監視器畫面曝光後引起各界譁然，目前當地警方已經介入調查，其所屬之外送平台也將他永久停權。

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▲流浪貓墜樓後慘死。（圖／翻攝自微博／新京報）



《新京報》在微博報導中將監視器畫面公開，表示在25日晚間19時左右，一名男子搭乘電梯到20樓後遇到此貓，暴力控制將其帶至26樓天台拋下。途中貓咪產生強烈的反抗情緒，數度掙扎仍逃不出手掌心，小貓墜地後並沒有直接死亡，掉進草叢後向前爬行了幾步才倒地慘死。張男犯案後才返回17樓放置原先要送的餐點，事後還走到遺體邊拍攝了長達5分鐘的影片。

根據了解，這隻貓咪在當地社區流浪多年，時常會有居民投餵飼料，牠出沒的地點通常都在社區餐廳附近，自從牠的出現，店家鼠患的問題被減緩了不少。唯一的缺點就是橘貓經常在半夜發出叫聲擾民，社區管理員透漏對於張男虐待貓咪的原因並不知情，初步懷疑可能是曾被貓咪抓傷所以才起了殺心。

▲經常有居民照顧小貓。（圖／翻攝自微博／新京報）



根據《川觀新聞》報導提到，中國大陸現今並沒有相關法律保護流浪動物，律師表示只能透過該男子的具體行為進行懲處，視情節嚴重性其可能觸犯高空拋物的刑事法條，最高處以一年以下有期徒刑、拘役、管制或罰金。目前社區管理委會已將貓咪遺體掩埋，並透漏長沙市公安局圭塘派出所正著手調查中。