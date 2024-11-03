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體重破1噸！世界最大圈養鱷魚「卡修斯」過世　享年超過110歲

▲▼ 。（圖／）

▲世界上最大的圈養鱷魚「卡修斯」（Cassius）已於近日去世，享壽110歲。（圖／翻攝自Scott Morrison 臉書）

 文／中央社

全球最大圈養鱷魚卡西亞斯（Cassius），2日於澳洲昆士蘭州鱷魚保護區逝世，享年超過110歲。

這隻身長達5.48公尺、體重超過1000公斤的巨型鱷魚保持著世界最大圈養鱷魚的紀錄。卡西亞斯自10月15日以來健康狀況不斷惡化。

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根據海洋世界美拉尼西亞鱷魚保護區（Marineland Melanesia Crocodile Habitat）在臉書上發布的公告，卡西亞斯的壽命早已超越了野生鱷魚的預期壽命。

保護區位於昆士蘭州（Queensland）旅遊勝地凱恩斯（Cairns）附近的綠島（Green Island），公告中指出，「卡西亞斯的離去讓人無比懷念，但我們對它的愛與回憶將永遠留在心中。」

卡西亞斯自1987年起便居住在該保護區，他最初從鄰近的北領地（Northern Territory）被運送來。北領地以鱷魚為旅遊業的重要特色之一。

卡西亞斯是一隻灣鱷（又稱鹹水鱷），於2013年繼菲律賓鱷魚落龍（Lolong）逝世後，成為金氏世界紀錄的新保持者。落龍生前長達6.19公尺，體重1075公斤。

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