桃園緝毒犬跟爸爸炫耀新玩具！　咬住「繞場展示」只給看不准摸

實習記者陳安榆／綜合報導

桃園市政府警察局警犬隊有一隻1歲的緝毒實習犬「憨吉」，牠是一隻台灣混澳洲的拉布拉多。這天憨吉的爸爸買給牠一個新玩具，牠馬上愛上並咬著到處展示，尾巴搖到快要起飛，但卻沒打算鬆口和人一起玩。牠得意的神情像在說「大家看，我有新玩具！」，炫耀的模樣讓網友覺得可愛又搞笑。

▲憨吉得意的炫耀玩具。（圖／翻攝自Threads／@hanji0524_k9）



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IG@hangi0524_k9常常紀錄憨吉可愛的日常，這天飼主分享影片，憨吉在拿到磨牙咬繩後，立馬到處分享，在客廳繞了一圈又一圈，就像怕有人不知道牠有新禮物一樣，表情全寫在臉上，牠拿到大家面前再馬上叼走，只准看不准摸，眼神超有戲。

▲拉布拉多憨吉。（圖／翻攝自Threads／@hanji0524_k9）



▲桃園市政府目前有6隻拉布拉多警犬實習生。（圖／翻攝自Threads／@hanji0524_k9）



桃園市政府警察局警犬隊臉書表示，目前有6隻拉布拉多正在訓練中，預計將於年底正式出動，協助桃園警方緝毒、防爆還有安檢的任務，為了能順利通過測驗成為正式的警犬，每隻狗狗都很用心地訓練、與領犬員培養感情，除了上課認真，吃飯也特別努力。

▲憨吉和領犬員互動日常。（圖／翻攝自Threads／@hanji0524_k9）