虎斑貓聽握手指令沒反應　媽用「肉肉召喚」眼神發光一秒照做

實習記者陳安榆／綜合報導

麻吉是一隻後腿癱瘓的虎斑貓，個性聰穎、學習技能時總能快速上手。這天飼主想跟麻吉互動叫牠握手，沒想到牠居然裝沒聽到無動於衷，媽咪只好拿出殺手鐧，說出關鍵詞「肉肉」，麻吉立刻回過頭來眼睛閃亮地緊盯自己，並主動將手伸出要表現。牠如願以償吃到零食，超級現實讓家人哭笑不得。

▲麻吉聽到肉肉馬上眼神發光。（圖／翻攝自IG／@majutaro_cat）



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IG@majutaro_cat常分享可愛日常，這天麻吉在聽到有好吃的食物才要展現技能，不然懶得理會，甚至還一臉無辜地看著主人，彷彿在說「嗯？我不會呀！」，投機取巧的搞笑一幕剛好被記錄下來。媽媽也在貼文中表示，阿吉就是肉肉的奴隸，做什麼都會答應，怎麼沒有做為貓咪的矜持與傲嬌。

▲飼主在IG上分享，麻吉吃得很好，前後對比怎麼差這麼多。（圖／翻攝自IG／@majutaro_cat）



飼主在IG上提到，自己和麻吉的相遇是在夏季的傍晚，當時發現有隻小小的貓咪呆坐在路邊，人來人往的街道上看起來十分孤單。一開始自己並沒有很在意，直到過了許久發現小貓還在原地，好奇地走近將牠抱起，這才發現麻吉的後腳像娃娃一樣，垂吊在身上，帶去治療後發現可能是人為所致，便毅然決然將牠收養。

▲麻吉後腿癱瘓。（圖／翻攝自IG／@majutaro_cat）