任性柴犬狂講話想吃包子　討食失敗牠氣到轉頭不給摸摸

實習記者陳安榆／綜合報導

宜蘭6歲的柴犬「哈吉」平常超級喜歡說話，也很愛吃，這天牠發現媽媽在吃包子，立馬坐在旁邊看著食物嘤嘤叫，臉貼著腳彷彿在說「我也要吃，快給我吃！」，沒得到絕不善罷干休。撒嬌無果後生氣得不讓家人摸摸，情緒勒索的可愛樣貌讓眾人笑翻。

▲柴犬哈吉貼貼撒嬌討食。（圖／翻攝自IG／@shiba.haji_0531）



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IG@shiba.haji_0531時常分享可愛日常，哈吉常常透過聲音來向飼主表達，不管發生了什麼都要發出叫聲，也讓飼主直呼「太愛講話」。面對哈吉的撒嬌討食家人們絕不心軟，盡力遵守狗狗盡量不要吃人類重調味的食物，沒想到牠得不到目的居然生氣，任性的不讓人摸摸，伴隨著哼哼聲就像是在抱怨。

▲哈吉個性開朗愛說話。（圖／翻攝自IG／@shiba.haji_0531）



影片一經發佈立刻引起網友共鳴，紛紛留言「好多話」、「委屈吉了」、「生氣吉了」，媽媽在文中提到，這是一種高級版的情緒勒索，並表示哈吉也太誇張了，「叫成這樣，還甩頭不讓人摸」。搞笑的一幕被記錄下來，也讓飼主覺得好氣又無奈。

▲飼主經常在社交媒體上分享哈吉的可愛日常。（圖／翻攝自IG／@shiba.haji_0531）