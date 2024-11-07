ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

國際寵物美容大師講座台中登場　學員見「偶像講師」熱情爆棚搶拍照

▲國際寵物美容大師講座台中登場 學員「提升專業競爭力」收穫滿滿。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲▼「國際寵物美容大師講座」台中登場，日韓台頂尖專家不藏私傳授「美」技，吸引台中多所大專院校相關科系學生前來聆聽學習。（圖／記者湯興漢攝）

▲國際寵物美容大師講座邀請日韓台大師傳授心法，第二場11/7(四)在台中舉行，學員爭相拍照超熱情。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／台中報導

[廣告]請繼續往下閱讀...

由亞洲動物醫療協會攜手KCT台灣畜犬協會主辦的國際寵物美容大師講座，今(11/7)第二場於台中舉行，邀請國際頂尖專家日本賽裝美容大師大村敏紀(Toshinori Omura)、韓國寵物美容大師朴恩澤(Silver Taek)，以及台灣頂尖「萌寵」美容大師東森寵物雲劉淑蕙老師授課，連二日的講座吸引超過百名學員參與並獲熱烈迴響，學員爭相拍照並紛紛表示能親眼見到業界偶像學習實用技巧非常興奮，課程互動絕佳，為台灣寵物美容產業發展開啟嶄新篇章。

▲▼「國際寵物美容大師講座」台中登場，日韓台頂尖專家不藏私傳授「美」技，吸引台中多所大專院校相關科系學生前來聆聽學習。（圖／記者湯興漢攝）

▲亞洲動物醫療協會攜手KCT台灣畜犬協會主辦的國際寵物美容大師講座，第二場在台中舉行，邀請國際頂尖專家日本賽裝美容大師大村敏紀(左2)、韓國寵物美容大師朴恩澤(右1)，以及台灣頂尖「萌寵」美容大師劉淑蕙(左1)授課，並安排慈愛動物醫院獸醫師張尚倫(右2)分享寵物照護，精實內容吸引國立嘉義大學獸醫學院院長賴治民(左3)、弘光科技大學副校長張聰民(右3)等學界貴賓出席力挺，主辦方由亞洲動物醫療協會秘書長許生忠(圖中)代表出席。

▲▼「國際寵物美容大師講座」台中登場，日韓台頂尖專家不藏私傳授「美」技，吸引台中多所大專院校相關科系學生前來聆聽學習。（圖／記者湯興漢攝）

▲此次活動場地及設備相當高規格，讓國際講師印象深刻。

▲▼「國際寵物美容大師講座」台中登場，日韓台頂尖專家不藏私傳授「美」技，吸引台中多所大專院校相關科系學生前來聆聽學習。（圖／記者湯興漢攝）

▲嘉義大學獸醫學院院長賴治民認為活動有助提升獸醫系學生增加美容方面的知識。

國立嘉義大學獸醫學院賴治民院長指出，國際寵物美容大師講座是提升台灣寵物美容專業水平的重要機會，感謝東森集團的支持，讓國內的美容師與獸醫系學生獲得寶貴的學習經驗。賴治民表示，獸醫系學生在課程中通常缺少美容相關訓練，這樣的活動不僅加強他們的基礎美容知識，也促進了獸醫師與美容師之間的互動和溝通，有助於未來提升寵物的健康與生活品質。

▲▼「國際寵物美容大師講座」台中登場，日韓台頂尖專家不藏私傳授「美」技，吸引台中多所大專院校相關科系學生前來聆聽學習。（圖／記者湯興漢攝）

▲弘光科技大學副校長張聰民看好寵物產業發展。

弘光科技大學副校長張聰民說明，預估2026年臺灣高齡人口將佔總人口的21%，正式成為高齡社會，伴侶動物將在銀髮族生活中扮演重要角色，因此寵物健康和美容也將變得更為關鍵。張聰民認為，此次「國際寵物美容大師講座」不僅有美容示範，還邀請到獸醫師講解寵物的皮膚疾病和骨骼問題的臨床診斷和處理方式，對於從事寵物美容的專業人士來說是一次重要的學習機會，也建議美容師放大格局與目光，因為寵物健康市場極具潛力，寵物不只要照顧的美美的，維持寵物健康才能陪伴飼主有更好的生活品質。

▲▼「國際寵物美容大師講座」台中登場，日韓台頂尖專家不藏私傳授「美」技，吸引台中多所大專院校相關科系學生前來聆聽學習。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼日本講師大村敏紀不藏私分享國際賽事心法。

▲▼「國際寵物美容大師講座」台中登場，日韓台頂尖專家不藏私傳授「美」技，吸引台中多所大專院校相關科系學生前來聆聽學習。（圖／記者湯興漢攝）

專長為寵物賽裝大賽的日本講師大村敏紀表示，日本寵物美容師有年輕化趨勢，台灣學生竟然更年輕，也對寵物美容造型方面相當有興趣。然而，比起歐美養狗的風氣與習慣，仍有許多可以改進的地方，例如照顧的品質與飼養環境，尤其要養出優秀的比賽犬更需要改善繁殖機制，不過距離上一次來台演講已有十年的大村老師也肯定，以往台灣寵物店多以單純寵物買賣為主，如今已經有許多寵物美容相關服務，整體產業環境確實進步很多。

▲▼「國際寵物美容大師講座」台中登場，日韓台頂尖專家不藏私傳授「美」技，吸引台中多所大專院校相關科系學生前來聆聽學習。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼韓國講師朴恩澤細膩的手法圈粉無數，學員瞬間變迷妹爭相拍照。

▲▼「國際寵物美容大師講座」台中登場，日韓台頂尖專家不藏私傳授「美」技，吸引台中多所大專院校相關科系學生前來聆聽學習。（圖／記者湯興漢攝）

經常受邀出席海外講座的韓國講師朴恩澤認為，此次來台舉辦講座的場地及硬體設備都很好，相較於歐美市場，亞洲區如台灣對於寵物知識、細節的理解力也比較好，他也提到在海外參加研習課程的學生通常比較年長，但台灣的學生卻普遍都很年輕，令他非常驚豔。

▲▼「國際寵物美容大師講座」台中登場，日韓台頂尖專家不藏私傳授「美」技，吸引台中多所大專院校相關科系學生前來聆聽學習。（圖／記者湯興漢攝）

▲弘光科大動保系大三學生。

本次「國際寵物美容大師講座」受到學員熱烈好評，不僅上課時積極學習，休息時間更爭相與大師合影留念。弘光科大動保系大三學生興奮地說：「老師真的很帥！」學生進一步表示：兩位日韓講師都是「業界很頂」的大師，平時就會關注他們在社群上分享的影片，課程中學習到很多平常學校學不到的寵物美容技巧，是非常難得的經驗。

▲▼「國際寵物美容大師講座」台中登場，日韓台頂尖專家不藏私傳授「美」技，吸引台中多所大專院校相關科系學生前來聆聽學習。（圖／記者湯興漢攝）

▲寵物美容師陳子晏。

從業超過10年的寵物美容師陳子晏表示，隨著時代進步，寵物美容技術不斷更新，透過國際技術交流，可以深入了解各國文化差異、風格及喜好，也學習到不同的剪法，包含線條、輪廓、毛質…老師們的作法很多樣化，非常值得。

▲▼「國際寵物美容大師講座」台中登場，日韓台頂尖專家不藏私傳授「美」技，吸引台中多所大專院校相關科系學生前來聆聽學習。（圖／記者湯興漢攝）

▲慈愛動物醫院獸醫師張尚倫認為寵物數量增加，美容師與獸醫師的合作更顯重要。

台中場講座邀請到慈愛動物醫院獸醫師張尚倫，講授動物皮膚和骨關節疾病的知識。張醫師提到，臨床中經常會接到由美容師發現異常並轉介的病例，經常是由美容師發現狗狗或貓咪的皮膚、耳朵等部位有異常問題，隨著寵物美容業的發展，美容師接觸的寵物數量增多，與獸醫師之間的合作格外重要。張尚倫表示，獸醫師常有機會參加研討會，但針對寵物美容師舉辦的研討會較少，尤其講座有來自日本、台灣和韓國的講師專業講解，相信這種國際性的交流能提升美容師技能，帶動產業蓬勃發展。

▲▼「國際寵物美容大師講座」台中登場，日韓台頂尖專家不藏私傳授「美」技，吸引台中多所大專院校相關科系學生前來聆聽學習。（圖／記者湯興漢攝）

▲亞洲動物醫療協會秘書長許生忠感謝各界支持，期待台灣寵物美容產業走向國際。

亞洲動物醫療協會秘書長許生忠表示，協會成立一年多來，致力推廣給予寵物健全的環境、生命安全及良好的醫療品質，此次首度舉辦國際交流活動，很榮幸可以邀請到兩位日韓大師，連兩日都受到學員熱烈迴響，而指導單位農業部動物保護司及台北市動物保護處皆表示支持，協會未來也持續舉辦更多相關活動。

許生忠認為，寵物美容師每天站在第一線，能最直接關注萌寵健康，因此特別安排慈愛動物醫院獸醫師分享寵物健康知識，提升美容師對寵物醫療的認知，希望未來有更多國際交流講座，將各國創意及技術帶到台灣，提升台灣寵物美容產業的水準，並逐步前進國際大賽的舞台。

▲▼國際寵物美容大師講座台中登場。（圖／東森集團提供）

▲國際寵物美容大師講座台中登場。（圖／東森集團提供）

延伸閱讀：
寵物美容大師講座登場！日韓台老師親自操刀　獸醫傳授保健知識
日韓台頂尖大師「傳授寵物美容心法」　劉淑蕙：不斷進修永保熱忱

「國際寵物美容大師講座」台北登場　日韓台頂尖專家不藏私傳授「美」技。(採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝)

關鍵字： 寵物美容大師講座寵物美容亞洲動物醫療協會專家農業部SilverTaekToshinori Omura劉淑蕙東森寵物

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

哥哥問「你愛不愛我？」　弟猛搖頭讓他失望大吼

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

6公尺鯨鯊出現在河口隔天離世　確認為大阪海游館「海君」

跛腳狗被丟停車場監視器全錄下　牠看著飼主離開跑到馬路想追

手伸信箱拿信差點碰到「龜殼花」　下意識退開見蛇探頭威嚇

機場天花板突然掉出「一隻活浣熊」　嚇到登機乘客竄逃畫面曝

被主人帶出門強迫社交！虎斑貓突然出現1反應　網爆笑：超I型人

寵物友好店設超前衛「停狗處」！比停車還方便　店家說話了

白鼻心一家五口台大趴趴走　爸媽帶小孩「過馬路」還有偷跑的

埔心牧場虐待動物連環爆！梅花鹿遭鐵鎚狠敲頭　園方遭轟道歉了

清理貓砂盆「冒出百隻蟑螂」淹滿地板　奴才崩潰：像世界末日！

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

颱風前聽到喵喵聲！他下車救出「溼答答小貓」　拎脖子護送回家疼

狗狗被遺棄在獸醫院

萌貓爬神明桌以為「自己是虎爺」　還坐天上聖母！爸媽崩潰：快下來

新店三隻狗狗颱風天被關別墅外多日　鄰：消失一隻動保處介入調查

全盲狗狗挑戰掃地機器人

懶惰柴不出門「躺平裝聾」　媽用腳推到門口超吃力XD

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

大赤鼯鼠變身「可愛小囚犯」　「飛」入市區掛謢網萌樣引人搶拍

國際寵物美容大師講座台中登場　學員見「偶像講師」熱情爆棚搶拍照

白鼻心一家五口台大趴趴走　爸媽帶小孩「過馬路」還有偷跑的

6公尺鯨鯊出現在河口隔天離世　確認為大阪海游館「海君」

被主人帶出門強迫社交！虎斑貓突然出現1反應　網爆笑：超I型人

波斯貓全身髒口鼻流血！動保處出手救援　牠重拾貴族氣息找到家了

寵物友好店設超前衛「停狗處」！比停車還方便　店家說話了

機場天花板突然掉出「一隻活浣熊」　嚇到登機乘客竄逃畫面曝

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

日韓台頂尖大師「傳授寵物美容心法」　劉淑蕙：不斷進修永保熱忱

鹿晗發文「幫女友關曉彤宣傳」後突刪文！原因引遐想　網酸：故意的

轟柯志恩面對財劃法縮了　黃捷：憑哪一點足以勝任高雄市長？

桂綸鎂腹肌炸裂搶鏡　昆凌露香肩香奈兒酒會拼場

國1彰化段小貨車「燒成火球」　2人跳車逃命！濃煙直竄天際

兆豐銀開打詐第一槍！非實名制社群平台拒投廣告

台灣淪「詐騙天堂」吸各國車手來就業！馬國：4月內已71人在台落網

高雄晚間車禍！81歲男連撞2車「整車翻覆」　女騎士無辜遭撞

紅旗-19首度現身珠海　反導攔截彈拱衛京畿　

南投縣永續旅遊獎勵計畫啟動滿月　額度秒殺...泰國首發團到訪

中警涉風紀案！分局證實偵查隊長曾受邀到汽旅唱歌　將調離現職

寵物動物熱門新聞

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

6米鯨鯊河底亡　為大阪海游館海君

跛腳狗被丟停車場　看飼主離開想追

手伸信箱拿信差點碰到「龜殼花」

機場天花板「掉出活浣熊」　竄逃畫面曝

虎斑貓被主人強迫社交　反應超I人

寵物友好店設超前衛「停狗處」！店家說話了

白鼻心台大現身　一家五口過馬路

虐待動物連環爆！梅花鹿遭「鐵鎚狠敲頭」癱軟倒地　埔心牧場致歉了

貓砂盆「冒出百隻蟑螂」淹出地板

小貓熊玩飛撲遊戲　抓人手掌拍拍

胖貓凌晨呆坐廚房！無聲抗議盯碗

波斯貓全身髒口鼻流血！動保處出手救援找到家了

柴犬懶得出門　媽呼喚牠裝沒聽到

讀者迴響

熱門新聞

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

6米鯨鯊河底亡　為大阪海游館海君

跛腳狗被丟停車場　看飼主離開想追

手伸信箱拿信差點碰到「龜殼花」

機場天花板「掉出活浣熊」　竄逃畫面曝

虎斑貓被主人強迫社交　反應超I人

寵物友好店設超前衛「停狗處」！店家說話了

白鼻心台大現身　一家五口過馬路

虐待動物連環爆！梅花鹿遭「鐵鎚狠敲頭」癱軟倒地　埔心牧場致歉了

貓砂盆「冒出百隻蟑螂」淹出地板

小貓熊玩飛撲遊戲　抓人手掌拍拍

胖貓凌晨呆坐廚房！無聲抗議盯碗

波斯貓全身髒口鼻流血！動保處出手救援找到家了

柴犬懶得出門　媽呼喚牠裝沒聽到

汪發現爸爸的私房錢　暗示媽開挖

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

颱風前聽到喵喵聲！他下車救出「溼答答小貓」　拎脖子護送回家疼

颱風前聽到喵喵聲！他下車救出「溼答答小貓」　拎脖子護送回家疼

狗狗被遺棄在獸醫院

狗狗被遺棄在獸醫院

萌貓爬神明桌以為「自己是虎爺」　還坐天上聖母！爸媽崩潰：快下來

萌貓爬神明桌以為「自己是虎爺」　還坐天上聖母！爸媽崩潰：快下來

新店三隻狗狗颱風天被關別墅外多日　鄰：消失一隻動保處介入調查

新店三隻狗狗颱風天被關別墅外多日　鄰：消失一隻動保處介入調查

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面