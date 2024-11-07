國際寵物美容大師講座台中登場　學員見「偶像講師」熱情爆棚搶拍照

▲國際寵物美容大師講座台中登場 學員「提升專業競爭力」收穫滿滿。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲國際寵物美容大師講座邀請日韓台大師傳授心法，第二場11/7(四)在台中舉行，學員爭相拍照超熱情。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／台中報導

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由亞洲動物醫療協會攜手KCT台灣畜犬協會主辦的國際寵物美容大師講座，今(11/7)第二場於台中舉行，邀請國際頂尖專家日本賽裝美容大師大村敏紀(Toshinori Omura)、韓國寵物美容大師朴恩澤(Silver Taek)，以及台灣頂尖「萌寵」美容大師東森寵物雲劉淑蕙老師授課，連二日的講座吸引超過百名學員參與並獲熱烈迴響，學員爭相拍照並紛紛表示能親眼見到業界偶像學習實用技巧非常興奮，課程互動絕佳，為台灣寵物美容產業發展開啟嶄新篇章。

▲亞洲動物醫療協會攜手KCT台灣畜犬協會主辦的國際寵物美容大師講座，第二場在台中舉行，邀請國際頂尖專家日本賽裝美容大師大村敏紀(左2)、韓國寵物美容大師朴恩澤(右1)，以及台灣頂尖「萌寵」美容大師劉淑蕙(左1)授課，並安排慈愛動物醫院獸醫師張尚倫(右2)分享寵物照護，精實內容吸引國立嘉義大學獸醫學院院長賴治民(左3)、弘光科技大學副校長張聰民(右3)等學界貴賓出席力挺，主辦方由亞洲動物醫療協會秘書長許生忠(圖中)代表出席。

▲此次活動場地及設備相當高規格，讓國際講師印象深刻。

▲嘉義大學獸醫學院院長賴治民認為活動有助提升獸醫系學生增加美容方面的知識。

國立嘉義大學獸醫學院賴治民院長指出，國際寵物美容大師講座是提升台灣寵物美容專業水平的重要機會，感謝東森集團的支持，讓國內的美容師與獸醫系學生獲得寶貴的學習經驗。賴治民表示，獸醫系學生在課程中通常缺少美容相關訓練，這樣的活動不僅加強他們的基礎美容知識，也促進了獸醫師與美容師之間的互動和溝通，有助於未來提升寵物的健康與生活品質。

▲弘光科技大學副校長張聰民看好寵物產業發展。

弘光科技大學副校長張聰民說明，預估2026年臺灣高齡人口將佔總人口的21%，正式成為高齡社會，伴侶動物將在銀髮族生活中扮演重要角色，因此寵物健康和美容也將變得更為關鍵。張聰民認為，此次「國際寵物美容大師講座」不僅有美容示範，還邀請到獸醫師講解寵物的皮膚疾病和骨骼問題的臨床診斷和處理方式，對於從事寵物美容的專業人士來說是一次重要的學習機會，也建議美容師放大格局與目光，因為寵物健康市場極具潛力，寵物不只要照顧的美美的，維持寵物健康才能陪伴飼主有更好的生活品質。

▲▼日本講師大村敏紀不藏私分享國際賽事心法。

專長為寵物賽裝大賽的日本講師大村敏紀表示，日本寵物美容師有年輕化趨勢，台灣學生竟然更年輕，也對寵物美容造型方面相當有興趣。然而，比起歐美養狗的風氣與習慣，仍有許多可以改進的地方，例如照顧的品質與飼養環境，尤其要養出優秀的比賽犬更需要改善繁殖機制，不過距離上一次來台演講已有十年的大村老師也肯定，以往台灣寵物店多以單純寵物買賣為主，如今已經有許多寵物美容相關服務，整體產業環境確實進步很多。

▲▼韓國講師朴恩澤細膩的手法圈粉無數，學員瞬間變迷妹爭相拍照。

經常受邀出席海外講座的韓國講師朴恩澤認為，此次來台舉辦講座的場地及硬體設備都很好，相較於歐美市場，亞洲區如台灣對於寵物知識、細節的理解力也比較好，他也提到在海外參加研習課程的學生通常比較年長，但台灣的學生卻普遍都很年輕，令他非常驚豔。

▲弘光科大動保系大三學生。

本次「國際寵物美容大師講座」受到學員熱烈好評，不僅上課時積極學習，休息時間更爭相與大師合影留念。弘光科大動保系大三學生興奮地說：「老師真的很帥！」學生進一步表示：兩位日韓講師都是「業界很頂」的大師，平時就會關注他們在社群上分享的影片，課程中學習到很多平常學校學不到的寵物美容技巧，是非常難得的經驗。

▲寵物美容師陳子晏。

從業超過10年的寵物美容師陳子晏表示，隨著時代進步，寵物美容技術不斷更新，透過國際技術交流，可以深入了解各國文化差異、風格及喜好，也學習到不同的剪法，包含線條、輪廓、毛質…老師們的作法很多樣化，非常值得。

▲慈愛動物醫院獸醫師張尚倫認為寵物數量增加，美容師與獸醫師的合作更顯重要。

台中場講座邀請到慈愛動物醫院獸醫師張尚倫，講授動物皮膚和骨關節疾病的知識。張醫師提到，臨床中經常會接到由美容師發現異常並轉介的病例，經常是由美容師發現狗狗或貓咪的皮膚、耳朵等部位有異常問題，隨著寵物美容業的發展，美容師接觸的寵物數量增多，與獸醫師之間的合作格外重要。張尚倫表示，獸醫師常有機會參加研討會，但針對寵物美容師舉辦的研討會較少，尤其講座有來自日本、台灣和韓國的講師專業講解，相信這種國際性的交流能提升美容師技能，帶動產業蓬勃發展。

▲亞洲動物醫療協會秘書長許生忠感謝各界支持，期待台灣寵物美容產業走向國際。

亞洲動物醫療協會秘書長許生忠表示，協會成立一年多來，致力推廣給予寵物健全的環境、生命安全及良好的醫療品質，此次首度舉辦國際交流活動，很榮幸可以邀請到兩位日韓大師，連兩日都受到學員熱烈迴響，而指導單位農業部動物保護司及台北市動物保護處皆表示支持，協會未來也持續舉辦更多相關活動。

許生忠認為，寵物美容師每天站在第一線，能最直接關注萌寵健康，因此特別安排慈愛動物醫院獸醫師分享寵物健康知識，提升美容師對寵物醫療的認知，希望未來有更多國際交流講座，將各國創意及技術帶到台灣，提升台灣寵物美容產業的水準，並逐步前進國際大賽的舞台。

▲國際寵物美容大師講座台中登場。（圖／東森集團提供）

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