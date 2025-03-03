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恐怖「山豬吊」血刃茶鄉　虐狗懸案咬出浪犬煉獄

愛狗人士楊成宗（左）近年在新北市坪林淺山區援救不少被「山豬吊」夾傷甚至挨砍的「浪浪」，花費新台幣百萬也不吝惜，而小黑（右）近日在山區被不明人士拿柴刀狠砍，就是楊成宗出現救援，才找回一線生機。（圖／方萬民攝）

▲愛狗人士楊成宗（左）近年在新北市坪林淺山區援救不少被「山豬吊」夾傷甚至挨砍的「浪浪」，花費新台幣百萬也不吝惜，而小黑（右）近日在山區被不明人士拿柴刀狠砍，就是楊成宗出現救援，才找回一線生機。（圖／方萬民攝）

圖文／CTWANT

新北市坪林山區2月初驚傳瘋狂砍狗事件，一隻「浪浪」小黑（化名）被不明人士拿柴刀瘋狂砍了多刀深可見骨，多日後才被善心人士發現送醫，警方至今找不到「凶手」；更弔詭的是，這座淺山丘陵地野狗一堆，多數重殘一跛一跛不良於行，原來背後竟是「山豬吊」作祟，無論家犬或浪浪大多難以倖免，輕則瘸了腳，重則奪命。

2月底乍暖還寒的午後，「包種茶之鄉」坪林大粗坑茶園飄出淡淡清香，空氣中卻隱隱然嗅出一陣不尋常的腥臊味，隨著愛狗人士楊成宗的腳步，CTWANT來到上德村一間大門深鎖的宅邸前，幾隻看門犬吠叫異常，眼神中顯得惴惴不安。楊成宗說，牠們的同伴小黑，不久前才被人拿柴刀砍傷，幾天後才被發現，當時他一摸小黑察覺滿身鮮血，趕緊把小黑送醫縫了10幾針。

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「山豬吊」是野外捕捉山豬、山羌等獵物的便利工具，卻常夾到不知情的狗、石虎甚至台灣黑熊等動物而濺血，輕則截肢重則奪命；農業部對此推廣「改良式獵具」，第一年免費發出5千多具，專家則憂心「換湯不換藥」對野外生物仍有受傷風險。（圖／CTWANT後製組）

▲「山豬吊」是野外捕捉山豬、山羌等獵物的便利工具，卻常夾到不知情的狗、石虎甚至台灣黑熊等動物而濺血，輕則截肢重則奪命；農業部對此推廣「改良式獵具」，第一年免費發出5千多具，專家則憂心「換湯不換藥」對野外生物仍有受傷風險。（圖／CTWANT後製組）

警方根據報案事後調集附近監視器畫面，卻發現關鍵的錄影鏡頭竟然在案發前「斷電」，僅有一支遠鏡頭看到模糊的砍狗畫面，但實在認不出犯案者身份，周邊民宅監視器畫面幫助也很有限，無法看清全貌，砍狗狂徒恐怕還在山區流竄，實在難讓人放心。

退休的楊成宗10年來在山上種茶，三不五時就發現路邊野狗受「山豬吊」夾傷而哀號，自己「能救一個是一個」，多年來砸了新台幣近百萬救援也在所不惜。

坪林在地茶農的老張（化名）則透露，坪林山區與台灣不少低海拔山區一樣，從傷害犬隻的手法從山豬吊到毒肉丸事件層出不窮，但坪林親戚關係綿密，楊成宗一個「二愣子」外地人退休跑來種茶，遇到虐狗問題四處奔走，大張旗鼓地要追出真凶，三天兩頭跑去「坐鎮」派出所，但鄉下狀況有點類似早期「警總海防部隊」，若一人做壞事「全庄一起扛」，一旦事情「燒」出來大家都會有事，警方辦起來確實很為難。

「洪生動物醫院」獸醫師曲維紀提醒，民眾要解救挨「山豬吊」夾傷的動物之前，必須先確保自身安全，避免被動物「無差別攻擊」反受傷，送動保機構或動物醫院進一步救治更是不可少。（圖／方萬民攝）

▲「洪生動物醫院」獸醫師曲維紀提醒，民眾要解救挨「山豬吊」夾傷的動物之前，必須先確保自身安全，避免被動物「無差別攻擊」反受傷，送動保機構或動物醫院進一步救治更是不可少。（圖／方萬民攝）

老張進一步懷疑，小黑八成追車惹毛了騎士才挨砍，警方看了監視器後卻也沒有車牌等進一步方向，恐怕讓虐狗變成懸案。

「台灣動物共生聯盟」發言人柯元傑介紹，山豬吊是近10年台灣山區獵捕野豬、山羌等野生獵物相當常見的工具，大多由鋼材彈簧、續壓套鎖和踏板套組成陷阱，若動物絆到挨夾，一定會掙扎，此時鋼材會一刀一刀刮削動物的肉與骨，輕則截肢重則奪命，不只狗會受害，黑熊、石虎、穿山甲、長鬃山羊也頻傳災情，儘管主管機關農業部喊出逐步讓山豬吊「歸零」，但目前在網購電商中，山豬吊仍能輕鬆買，五金行買零件組裝更是輕鬆，根本杜絕不了使用山豬吊。

小黑（右）在受傷近月、縫了10幾針後終於康復，將原放回原棲息的淺山丘陵，然而之前砍傷自己的暴徒還沒被繩之以法，牠的眼神透露些許不安，憂心再遭無情攻擊。（圖／CTWANT後製組）

▲小黑（右）在受傷近月、縫了10幾針後終於康復，將原放回原棲息的淺山丘陵，然而之前砍傷自己的暴徒還沒被繩之以法，牠的眼神透露些許不安，憂心再遭無情攻擊。（圖／CTWANT後製組）

「洪生動物醫院」獸醫師曲維紀指出，獵人使用山豬吊等陷阱，打著「保護家園」大旗狩獵牟利，對不特定無辜動物造成持續傷害，這種陷阱根本不應該出現在動物棲息地，它很可能讓獵物沒抓到，「先把人給搞殘了」。他回顧，不論是「浪浪」或家犬常常踩到山豬吊，皮開肉綻自己身為專業獸醫看了傷口都心驚。

曲維紀提醒，民眾在山區看到動物被夾，即使有善心要幫忙，也要注意自己的安全，因為有些動物被夾到受傷後情緒緊張，會對接近者無差別攻擊，就算是想解鎖的人也可能挨揍，必須立刻通報，自身確保安全無虞才考慮進一步協助。他坦言，這類解鎖並不容易，沒個老虎鉗或油壓剪根本搞不定，而若安全與裝備允許，以清水沖洗、替動物上一些優碘是可行的，但仍需由動保單位或動物醫院進一步檢查。

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關鍵字： 周刊王山豬吊

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