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「山豬吊」私宰發橫財　專家倡「電圍網」棲地隔離代替血腥捕捉

多個動保團體2024年4月召開「阻止殘忍獵具」記者會，台灣動物共生聯盟發言人柯元傑（右）就在行動劇中示範為台灣黑熊人偶解開「改良式獵具」，直言這些「獵捕」器材無論再怎麼改良，都會殘害無辜動物。（圖／方萬民攝）

▲多個動保團體2024年4月召開「阻止殘忍獵具」記者會，台灣動物共生聯盟發言人柯元傑（右）就在行動劇中示範為台灣黑熊人偶解開「改良式獵具」，直言這些「獵捕」器材無論再怎麼改良，都會殘害無辜動物。（圖／方萬民攝）

圖文／CTWANT

「山豬吊」是近年淺山丘陵區捕抓野豬等獵物的重要工具，但卻無差別傷及台灣黑熊與石虎等保育類動物，瘸狗問題更是頻傳。專家直言，政府部門為山豬吊「開綠燈」，理由是保護農作物與傳承原住民文化，實際上卻縱容不肖人士捉捕野味牟利，主管的農業部長期擺爛，更是加劇亂象。

「洪生動物醫院」獸醫師曲維紀指出，「山豬吊」其實是一種套索陷阱，多年來在台灣山區氾濫成災，主要由踏板、續壓套索和鋼材彈簧構成，一旦被山豬吊牢牢箍住腿腳，人類大多能用手拆解掙脫，但動物本能性地為求生而驚恐地奮力掙扎，愈掙扎會被紮得愈緊，接下來若沒被即時搶救，有些動物選擇磨掉一層皮肉換回自由，常常卻金蟬脫殼也甩不了死神，接下來組織潰爛壞死仍將奪命。

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「台灣動物共生聯盟」發言人柯元傑介紹，近年獵人設陷阱捕捉山豬、山羌等「野味」工具不少，除了「山豬吊」外，還有更具傷害而已經被禁的「獸鋏」，「獸鋏」純為鐵片組成，無論動物或人類，一踩到馬上爆血，要不截肢續命更慘就是死亡，也因為殺傷力太可怕，在2024年《野生動物保護法》修法時跨黨派支持，明文全面禁止使用與製造。

柯元傑無奈地說，山豬吊在被倡議禁止過程中，不少原住民與執政黨立委一再「擋駕」，至今沒能納為禁項，但資格不符與未申報者仍有罰則。柯元傑回顧，農業部在2024年4月喊出山豬吊要在1年內提解方拚「清零」，但眼見1年大限將屆，山豬吊問題卻未見減少。據農業部林保署初步統計，到如今台灣每個月仍至少有10起山豬吊誤傷在案，「黑數」更是不計其數，農業部對此替代措施是廣發「改良式獵具」，一年來沾沾自喜地發了5千多具，但本質仍是「捕捉」概念，改良式獵具傷及無辜動物仍頻傳，就是漠視動物保育理念。

苗栗縣泰安鄉原住民楊基富教導部落少年以竹子、木頭與麻繩編製抓山豬的陷阱，如今「山豬吊」等金屬獵具盛行，原住民傳統狩獵方式儘管傷害較小卻顯得費工，也讓傳承出了問題。（圖／報系資料庫）

▲苗栗縣泰安鄉原住民楊基富教導部落少年以竹子、木頭與麻繩編製抓山豬的陷阱，如今「山豬吊」等金屬獵具盛行，原住民傳統狩獵方式儘管傷害較小卻顯得費工，也讓傳承出了問題。（圖／中時報系資料庫）

柯元傑指出，現今不少人喊出「保留原住民歷史文化」、「搶救農損」而希望讓山豬吊開扇窗續命合法，但山豬吊才從日本傳來10幾年「哪來的原住民歷史」，反而傳統原住民用竹子、木頭與麻繩編成的陷阱，因山豬吊氾濫而失傳，根本本末倒置。

柯元傑說，若要避免農作物損傷，根本不必抓野豬等「兇手」，應該以「棲地隔離」做法，用電圍網、聲光、紅外線、氣味等方式，自然隔絕「兇手」於田地之外，這些在日本都有成熟的技術，台灣甚至針對電圍網還有補助，農民與野豬根本可以「田無溝水無流」（斷絕往來），哪需要直球對決搞得瘸腿見血。

柯元傑直言，其實農業部對較人道的「驅離代替捕捉」做法研究不少，但台灣不少農民根本霸佔國有地耕作，若要建電圍網鑑界馬上現形，而設置山豬吊陷阱者根本是一群特定不肖人士所為，在丘陵山區丟個陷阱後下山乖乖上班，過一個禮拜誘捕個3隻不成問題，抓到山豬隨地在溪邊「放血」，一台斤山豬肉現在喊到新台幣350元，抓一頭山豬就爽賺至少2萬，一旦禁山豬吊簡直如關了財神廟，農業部又抵不住民代的壓力。

農業部林業保育署自2016年起補助地方政府輔導農民架設電圍網，藉此防治獼猴危害農作物，專家認為若要防治山豬等野獸侵害農作物，也可以比照辦理。（圖／報系資料照）

▲農業部林業保育署自2016年起補助地方政府輔導農民架設電圍網，藉此防治獼猴危害農作物，專家認為若要防治山豬等野獸侵害農作物，也可以比照辦理。（圖／中時報系資料照）

柯元傑說，日本《狩獵法》從獵人名冊到獵具清冊、野味處理流程與廠家都做出明確規範，台灣其實「抄一抄就可以立法」，但除了擋人財路外，社會輿論討論不夠熱烈，農業部官員當然懶得另立新法自找麻煩。

搶救不少瘸腿犬飼養的坪林「愛媽」洪美代則呼籲，民眾遇到「浪浪」時不能隨便餵食，正確的做法是通報地方動保機關，由專業人士進行標準作業流程誘捕、絕育、原放（Trap、Neuter、Return，TNR），才是真的幫助浪浪，或是到各公私立動保單位當志工，都是友善動物的表現，千萬不要「以鄰為壑」在戶外餵養浪浪，除了顯而易見的環境問題外，還可令鄰居生厭，進而釀成虐待風暴。

洪美代坦言，由於各收容單位已經爆滿，不少人投訴1999等單位，只要求浪浪「眼不見為淨」，因此動保單位原地誘捕並結紮後，迫於無奈只好悄悄「放」到較空曠而無人煙之處，但浪浪也必須乞食，漸漸會移動到人類聚落蹭食物，屆時又是一場人與動物的角力。她呼籲以認養代替購買，該結紮的流程不能少，就算不想養了，也可以向短期「喘息」單位求助，絕對切勿棄養。

曾領銜提案修《動保法》的國民黨立委徐巧芯就說，她一直爭取《動保法》全面禁止使用金屬山豬吊，不僅會持續緊盯農委會政策，也仍會與動保團體合作，提供平台與官員溝通解方，至於「電圍網」等他國作法確實可以借鏡，如認為可以試試，會先朝小規模試辦方向努力。

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關鍵字： 周刊王山豬吊

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