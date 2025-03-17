世界盃前大屠殺！摩洛哥捕殺300萬隻流浪犬　FIFA不管惹怒動保團體

圖文／CTWANT

2030年的世界盃足球賽將由葡萄牙、西班牙與摩洛哥三國共同舉辦。而為舉辦世界盃，給外國人一個好印象，目前傳出摩洛哥政府計畫大肆虐殺境內300萬隻流浪狗，此舉不僅引起許多名人的關注，就連動保團體IAWPC也曾去函提醒FIFA國際足總，但國際足總毫無回應的態度，引發外界不滿。

《太陽報》報導，摩洛哥為迎接2030年FIFA世界盃，正展開大規模流浪狗撲殺行動，計畫在未來幾年間消滅多達3百萬隻無家可歸的流浪狗。但諷刺的是，摩洛哥先前曾向FIFA保證不會進行屠殺，並承諾保護動物權利，但動物權利組織揭露的駭人影片與照片顯示，這項承諾根本未被履行。

目前在摩洛哥街頭，隨處可見流浪狗正遭受殘忍獵捕與屠殺。「國際動物福利保護聯盟」（International Animal Welfare Protect Coalition，IAWPC）蒐集的影片證據顯示，一些被射傷的流浪狗掙扎哀號，鮮血從傷口滲出，但因子彈未能立即貫穿要害，牠們在劇痛中緩慢死去。

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此外，影片中也能看到，捕狗隊成員身穿橘色制服，使用長夾鉗夾住狗的頸部與四肢，強行拖入貨車內。這些犬隻最終命運幾乎都是被活活餓死，或在黑暗潮濕的空間內互相殘食。

這些流浪狗被有毒的棍棒刺傷，甚至遭槍擊後緩慢流血至死，部分則被拖入集中收容所，然後被活活餓死或毒殺。肯尼特拉（Kenitra）地區的影片顯示，捕狗隊將犬隻關押在骯髒狹小的牢房裡，牠們生活在自己的糞便中，食物極度短缺，某些狗甚至因極度飢餓而吃掉同伴。

影片中也提到，這些捕狗行動並非僅限於流浪狗，有些家庭飼養的犬隻也被帶走，甚至有人目擊捕狗隊在兒童面前將狗拖走，留下孩子在街頭哭喊。

報導提到，摩洛哥為迎接國際賽事，不斷強化街頭動物清除計畫。自2023年以來，撲殺行動更趨激烈。IWAPC抨擊，這些殘酷行為與FIFA《申辦評估報告》（Bid Evaluation Report）所載的摩洛哥「動物保護承諾」完全背道而馳，甚至以最殘酷的方式消滅流浪狗。IWAPC提到，這些畫面已提交給FIFA，要求該機構對摩洛哥主辦權重新審視。

IAWPC的報告表示，摩洛哥每年屠殺約30萬隻流浪狗，然而這種做法並無助於解決狂犬病問題，反而導致更大的動物保護危機。有動保團體指出，僅靠屠殺根本無法遏制狂犬病，印度果阿邦（Goa）早已證明，「誘捕、絕育、釋放」（Trap Neuter Release，TNR）才是長久之計。

著名動保學者古道爾博士（Dr Jane Goodall）也公開要求FIFA介入，並警告若該機構選擇無視，將因縱容這場暴行而聲名狼藉。彼得伊根（Peter Egan）、蓋瑞紐曼（Gary Numan）、克里斯帕克漢（Chris Packham）等名人亦紛紛聲援，希望透過公眾輿論向FIFA施壓，要求撤回摩洛哥的世界盃主辦權。然而，IAWPC表示，他們至今未收到FIFA的任何回應，FIFA似乎選擇保持沉默，無視摩洛哥政府違反動物保護承諾的行為。

更加諷刺的是，摩洛哥其實早在2019年即宣布禁止撲殺流浪狗，但如今官方執行的卻是另一套殘酷手段。部分流浪狗被用番木鱉鹼（strychnine）等劇毒物質毒殺，導致牠們在長達數小時內抽搐、痙攣，最終窒息而死。某些地區則是採取斷水斷食方式，使犬隻緩慢餓死。

國際動保團體強調，若不及時採取行動，這場為世界盃「清理街道」的屠殺行動，將在2030年前繼續擴大，FIFA若仍選擇冷眼旁觀，這屆世界盃將被血腥屠殺的陰影所籠罩。

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