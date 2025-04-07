幸好沒換電話　男驚喜找回「失蹤16年寵物貓」嚇：快變貓界人瑞

▲孟加拉貓。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子所養的寵物貓Sunshine，養了6個月時溜出家中從此下落不明，他一直以為小貓可能已經被人賣掉或死亡，沒想到相隔16年後，因為沒換電話號碼，意外獲得找到愛貓的通知。

居住在赫特福郡(Hertfordshire)韋林花園城(Welwyn Garden City)的男子卡爾(Carl Pullen)，所養的孟加拉貓Sunshine ，2009年時突然從家中消失，雖然他當時不斷在家附近張貼尋貓公告，可是完全沒有任何消息讓他非常崩潰，1年後決定離開傷心地，搬到埃塞克斯郡塔克雷(Takeley)居住。

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Owner's joy as cat returns after 16-year absence https://t.co/P4aJ2Wd1sH — BBC Essex (@BBCEssex) March 27, 2025

卡爾沒有想到，經過16年後，3月24日他突然接到一通來自獸醫的電話，詢問是否曾養過一隻叫做Sunshine的貓，Sunshine被當成流浪貓送到動物收容中心。

卡爾驚喜表示，由於Sunshine是純種孟加拉貓，市價達1700英鎊（約台幣7萬多元），他一直以為Sunshine當年是被人偷走變賣，才一直找不回來，沒想到相隔16年後還能夠再見面，「我非常驚訝，真的嚇了一跳，我以為再也不會看到牠了」。

獸醫估計，長年在外流浪的Sunshine現在體重只有2公斤，年齡應該是19歲左右，以貓科動物來說十分高齡，相當於人類92歲。卡爾表示，「我很開心Sunshine能回到我的身邊，幸好我沒有換電話號碼，雖然牠能和我在一起的時間可能不多了，但至少牠可以過著幸福的退休生活」。