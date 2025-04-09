逾50隻河馬暴斃！非洲知名國家公園爆炭疽病疫情「恐傳人」

▲剛果維龍加國家公園近日爆發動物疫情，超過50頭河馬死亡。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

位於非洲剛果民主共和國的維龍加國家公園（Virunga National Park）近日爆發嚴重的動物疫情，約有50隻河馬疑似感染炭疽病（Anthrax）死亡，引發當地保育機構與國際社會的高度關注。

根據《法新社》援引剛果自然保育研究所（Congolese Institute for Nature Conservation）報導，這些死亡的河馬是在愛德華湖（Lake Edward）以南的河流中被發現，部分浮屍腹部朝天，情景慘烈。維龍加國家公園於1925年設立，占地約3,120平方英里，已被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界自然遺產，多年來致力於保護當地的珍稀野生動物。

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▲維龍加國家公園大量河馬死亡，景象慘烈。（翻攝Virunga National Park）

剛果官方表示，導致這次河馬大量死亡的是自然界中生成的炭疽病菌，即炭疽桿菌（Bacillus anthracis）。這種細菌能產生孢子，長期潛伏於土壤中。當地可能曾經有感染炭疽病的動物死後被掩埋於土壤內，經過環境變化，病菌重新活化並傳播。保育單位警告：「雖然炭疽病主要影響野生動物，但對人類與家畜同樣存在潛在的傳染風險。」

維龍加國家公園曾經是全球最大的河馬棲息地之一，但自1994年起，由於剛果內戰和非法捕獵活動，河馬數量急劇下降，2006年時從原本超過兩萬頭銳減至數百頭。近幾十年來，公園一直積極進行保育，成功將河馬數量恢復至約1,200頭左右。

報導強調，此次疫情不僅凸顯野生動物所面臨的健康威脅，更反映出當地長期的動盪局勢與生態保育之間的矛盾。剛果民主共和國東部地區目前仍處於叛軍的攻擊與戰亂中，加上首都金沙薩近期因洪水災害導致數十人死亡，使得這起河馬集體暴斃事件更加備受國際社會關注。目前，剛果正同時面臨生態、社會與人道方面的多重危機。

儘管尚未傳出有人類感染炭疽病的案例，當局仍已強化監控與檢疫措施，呼籲民眾遠離疫區的河流，避免接觸任何可疑動物遺體或水源。



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