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從臭氣熏天到空氣清新！「HHOLOVE不動鏟除臭貓砂機」正式登台

▲▼多貓家庭,貓砂,鏟屎,貓砂機,不動鏟,排便,智慧家電,HHOLOVE,台北三創。（圖／業者提供）

▲在毛小孩社團爆出好口碑的品牌HHOLOVE，近日推出重視安全與便利需求的「HHOLOVE不動鏟全自動除臭貓砂機」。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

2025 年毛孩經濟崛起，根據線上零售業者表示，市場預估智慧寵物用品需求將暴增120%！像是當毛拔麻上班出差不在家時，專為毛小孩設計的智慧家電，不僅能讓毛拔麻更省心，也能讓毛小孩的心情不被影響。

因應這股智慧養貓風潮，以自動餵食器等智慧家電，在毛小孩社團爆出好口碑的品牌HHOLOVE，近日推出重視安全與便利需求的「HHOLOVE不動鏟全自動除臭貓砂機」，就此成為新世代貓奴們「一試成主顧」的寵物神器。

2025養貓新趨勢：智慧家電入宅
「自動鏟屎機」讓毛孩與拔麻的生活更升級
在眾多養貓的日常事務中，「清理貓砂」絕對是許多鏟屎官心底既放不下又柔軟的一塊！過去，在智慧貓砂機還沒問世前，就算再愛毛小孩，每天下班回家讓人摀著鼻子的異味，以及彎腰鏟屎的不便，都讓毛拔麻忍不住碎念「好累」。更讓多貓家庭困擾的是，無法全天候24小時追蹤個別貓咪的排便狀況，當有貓咪拉肚子或生病時，往往無法透過共用的貓砂盆判斷牠是否恢復正常。更別提只要牠們輪番上過廁所，腳掌沾黏的砂粒就會散落在家中各處，讓清潔工作彷彿永無止境！

然而近年，智慧貓砂機多次傳出貓咪被夾傷甚至致死的意外事件，讓不少毛拔麻暫時選擇觀望。近期，主打以三重防護搭配多個高傳感器協作，來確保貓咪使用安全的「HHOLOVE不動鏟全自動除臭貓砂機」，似乎正為飼主帶來一道曙光，有望徹底解放這場「鏟屎地獄」！

HHOLOVE深知毛拔麻的擔憂，此次在「不動鏟貓砂機」的設計上，將安全性置於首位，要為貓咪構築一道堅實的安全防線！針對過往的安全疑慮，HHOLOVE特別採用「重量傳感器」，能精確感知貓咪重量，當感應到貓咪靠近即停止所有運作；「側排砂結構」也能在運作時，從根本上降低夾到貓的風險。同步搭載的「被動式紅外線檢測」，能靈敏偵測貓咪靠近並觸發安全機制。三重防護環環相扣，幫不在家的毛拔麻全面守護愛貓安全，也能安心享受智慧便利的養貓生活。

此外，HHOLOVE也強調全機符合多國電器產品安全認證，擁有IEC、CE、FCC等國際安全認證，並通過ISO 9001品質管理規範，從設計、生產到檢測層層把關，讓智慧養貓生活更放心。品牌也提醒民眾，選購時應優先挑選經過電器安全檢驗的智慧家電，才能真正確保毛孩與家人的日常使用更安心。

養貓家庭不怕毛太多，就怕味道太「逼人」！
養貓家庭最怕的不是毛髮，而是貓砂盆飄散出的刺鼻異味！清理不及時，味道就會像入侵者般霸佔整間房，更別說活潑的貓咪一腳踩得滿地貓砂，讓鏟屎官每天回家都得疲憊清掃，苦不堪言。

聽見了毛拔麻心聲的HHOLOVE，特別設計擁有高達60L超大容量的球型內倉，無論是胖胖貓、瘦長貓，還是靈活好動的小幼貓，都能自在轉身如廁，沒有一絲壓迫感，給貓咪如廁時最大的舒適與尊重。

▲▼多貓家庭,貓砂,鏟屎,貓砂機,不動鏟,排便,智慧家電,HHOLOVE,台北三創。（圖／業者提供）

▲HHOLOVE特別設計60L超大球型內艙，讓貓咪如廁空間更寬敞舒適。

針對最讓人困擾的氣味問題，HHOLOVE更是下足功夫，這台「不動鏟全自動除臭貓砂機」每6小時就會自動啟動UV紫外線殺菌系統，深入分解貓砂盆中的細菌與異味源，搭配專屬芳香塊除臭技術，把空氣淨化到宛如新生，從根本上告別讓人皺眉的臭味。無論是小套房還是大坪數住宅，都能輕鬆維持空氣清新。

此外，貼心設計的超低19cm入口高度，結合高落差防砂墊，有效防止上完廁所暴衝的貓咪夾帶砂粒亂飛，毛拔麻再也不用每天跪地掃砂清地板，讓清潔工作輕鬆不少，生活品質大大升級！

外觀方面，HHOLOVE也以簡潔流暢的線條設計，搭配低調有質感的灰白色調，能自然融入各種室內裝潢風格，無論是現代極簡風還是溫暖木質調，都毫不突兀，讓養貓生活與居家美感完美兼容。

隨時掌握毛孩如廁健康，遠距也能做個超有感飼主！
在忙碌的現代生活中，毛拔麻最擔心的莫過於在外工作或旅行時，無法即時掌握毛小孩的健康狀況。尤其是多貓家庭，每隻貓咪的如廁頻率與排便異常，往往是健康警訊的第一線指標，一旦注意不及，可能就錯失早期發現疾病的黃金時機。

為了幫多貓家庭解決這個問題，HHOLOVE也內建了體重偵測系統，貓咪之間體重差異僅0.2公斤就能準確辨識，並將每隻貓咪的如廁次數等數據，即時同步至專屬App。無論毛拔麻是在辦公室忙碌，還是遠在千里之外的旅行途中，只要打開手機，就能隨時查看家中毛孩的排便頻率、清理進度以及紫外線殺菌次數，比起仰賴貓保母，「不動鏟全自動除臭貓砂機」讓清潔效率變得更「即時」、更「貼心」也更「聰明」。

海外銷售破20,000台，民眾實際使用回饋！
HHOLOVE智慧貓砂機自上市以來，海外銷量已突破20,000台，並收穫眾多用戶的真實好評。來自日本的一位飼主就分享，過去夏天一開房門，就有濃濃貓味撲鼻而來，讓人難以忍受，嘗試多款自動貓砂機後仍無改善，異味甚至還會卡在機器內。

直到遇見HHOLOVE，每6小時自動殺菌搭配芳香塊除臭，徹底刷新了房間空氣，連原本嫌棄貓味的男友也驚呼，「這台很可以！」HHOLOVE不動鏟貓砂機特別採用的三重防護設計以及多組高精傳感器，也讓飼主使用更安心、毛孩如廁更安全。

HHOLOVE登台，邀你搶先體驗智慧養貓的理想生活！
眾所期待的HHOLOVE智慧貓砂機正式登台，邀請所有鏟屎官搶先體驗智慧養貓的全新生活！憑藉優異的除臭力、安全設計及貼心智慧功能，「HHOLOVE不動鏟全自動除臭貓砂機」早已圈粉無數毛孩家庭，還在辛苦使用傳統貓砂盆、忍受異味與滿地砂粒的台灣毛拔麻，是時候跟上智慧養貓的新潮流了！

無論是想要擁有便捷的自動清理、強力的UV殺菌除臭，或是可以實質參考的健康數據追蹤，每一項功能都為養貓生活注入革命性升級。即日起至智選家官網購買，即可享超值優惠，讓毛孩也能享受到智慧家電時代的紅利，一起擁抱更舒適、更潔淨的如廁環境！

產品完整資訊這邊看：智選家官網產品頁面

關鍵字： 多貓家庭貓砂鏟屎貓砂機不動鏟排便智慧家電HHOLOVE台北三創

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