壽山動物園端午假期跟風吃「粽子」　蔬果粽、冰粽樣樣來

實習記者陳安榆／綜合報導

端午假期來臨，家家戶戶都會吃粽子，然而壽山動物園也為園內的動物們準備了客製化蔬果粽和冰粽，甚至還有特別的「榴槤地瓜粽」、「藏食粽」，除了可以增加動物的行為豐富化，還能刺激動物本能行為的展現，不只應景還十分有意義。

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壽山動物園在臉書上分享「端午吃播」，每顆粽子都是按照動物們的喜好去製作而成的。例如紅毛猩猩「阿宏」收到的是由志工們一針一線縫製而成的巨粽，裡面藏著一顆椰子、一把瓜子、及二顆百香果，不只好吃也能讓牠動腦；黑猩猩三人組則是收到榴槤地瓜泥冰粽，打開的瞬間整個被香氣驚呆，這些活動能夠增進牠們的探索行為與群體互動。

園方還設計了「龜龜限定冰粽挑戰」，有超級多種口味，例如小玉西瓜冰粽、紅蘿蔔冰粽、巨峰葡萄冰粽、麝香葡萄冰粽、桑葚冰粽、芭樂冰粽等等，能夠刺激覓食行為、加強咀嚼力。長鼻浣熊今年的冰粽被綁的高高的，要用站立、伸舌、搶位、全力對抗地心引力才吃得到，每一口粽子背後都有園方的用心。

特別的活動不難讓遊客體會到園方們對於動物們的愛戴，以及細心的照顧。這些粽子除了可以讓動物們消消暑之外，還能透過小巧思拉長動物攝食時間，更多可愛的互動請詳閱壽山動物園粉絲專頁。