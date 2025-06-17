超大「貓貓蟬」爬上樹　愛散步引百萬關注

實習記者陳安榆／綜合報導

日本一名網友在路邊的樹上發現了一隻巨大的「貓貓蟬」，其實是黑貓「Kocchan（こっちゃん）」在散步時直接爬上樹。平常就很好動的牠，在看見樹幹時毫不猶豫的就跳上去，敏捷的身手搭配毫無違和的姿勢，就像是隨處可見的蟬一樣。目前貼文已經獲得超過200萬次的瀏覽數，笑倒一票網友。

X@cocipapa經常分享有關Kocchan的一切日常，牠其實是被收編回家的浪浪，從小就對外出有極高的興趣。牠非常喜歡散步、搭車，甚至很愛「說話」，黏人的同時還超級好動，是家中的開心果。可愛的外表加上獨特的魅力，讓牠屢屢被邀請去當貓界模特兒、上電視節目，是閃亮的喵喵偶像。這次Kocchan出門時居然趴在樹上，搞笑的瞬間引發不少關注。

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飼主在貼文中提到「我發現了一隻巨大的蟬！」，沒多久就收到排山倒海而來的留言。網友紛紛表示「這隻蟬曬得很黑」、「曬傷的蟬」、「這蟬的叫聲比較獨特」、「是我老了嗎？沒看過這種蟬」、「好可愛的蟬，送來我家檢查看看」、「毛茸茸的好可愛」，散步對Kocchan來說是一件非常享受的事情，也是每天必做的事情之一。