小步舞曲貓躲鞋櫃無違和！藏太好　曼赤肯貓姐姐找好久

實習記者陳安榆／採訪報導

躲貓貓原來是真的！來自台中市2個月的小步舞曲貓「波妞」，目前正是調皮的年紀。有天牠發現家中的鞋櫃是一個很好的藏身地點，就趁家長不注意時跑進去。媽咪翻箱倒櫃都看不見波妞的蹤影，連家中的曼赤肯貓姐姐也都費了一番功夫才找到牠，從那之後鞋櫃就變成了牠的專屬隔間。

▲波妞正是調皮的年紀，天不怕地不怕。（圖／網友@jia.7__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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波妞是一隻超級貪吃的毛孩，食量非常大，經常偷偷吃光姐姐的飼料。個性活潑調皮有膽量，基本上天不怕地不怕，同時還很愛撒嬌，黏人精可以說是牠的代名詞之一。由於波妞仍是幼貓，體型小所以可以鑽進任何地方，家中的透明壓克力鞋櫃一格只能放一雙鞋子，波妞進去後空間剛剛好，反而姐姐就進不去。

▲兩姐妹感情超級好。（圖／網友@jia.7__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



這次的躲貓貓遊戲讓奴才找了許久，最終被姐姐發現後才肯跳出來玩耍。可愛的畫面在Threads上發佈後引來不少共鳴，網友紛紛表示「貓咪都喜歡躲這種鞋櫃？」、「鞋櫃內有牠愛的味道XD」、「膠囊旅館」、「不會臭臭的嗎?」、「把自己當展示品」，貼文目前的喜歡數獲得2.7萬次，瀏覽次數高達18萬次。

▲波妞除了黏人，也非常黏曼赤肯姐姐。（圖／網友@jia.7__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）