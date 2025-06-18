柴柴牌「止痛藥」可治癒偏頭痛　萌汪角色扮演網讚：超級有效

實習記者陳安榆／綜合報導

毛孩的笑容可以治癒一切！日本8歲的柴犬「栗太郎」在X上擁有6.7萬粉絲，是一隻被收編回家的狗狗。這天飼主幫牠裝扮成「止痛藥」，並配文分享「氣溫劇烈變化時，心情會變得不好」，提供粉絲朋友們有效的栗太郎牌解憂藥。超可愛的角色扮演立刻達到40萬次點閱，令網友紛紛大讚超有效。

▲栗太郎牌止痛藥，網友大讚超級有效。（圖／翻攝自Ｘ／@suzuki_kuritaro）



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X@suzuki_kuritaro經常分享栗太郎的日常，記錄著大小點滴。栗太郎本來是無家可歸的浪浪，2020年剛回家時推測是3歲左右，飼主在粉專透漏「目標是讓牠擁有一段嶄新的狗生」，也經常替黏人又愛笑的牠打扮成不同樣貌。甚至家中還有專屬於牠的「小賣鋪」，不難看出家人給予牠多少的愛。

該篇貼文獲得1.4萬的按讚數，許多網友在底下留言「多希望我家樓下的藥局也有賣」、「疲憊感馬上減輕了」、「超級有效的止痛藥」、「使用方法是用吸的嗎？」、「似乎比起一般的藥還有效」，雖然栗太郎曾經流落街頭，不過現在卻擁有了屬於自己永遠溫暖的避風港，還有一大票忠實粉絲。