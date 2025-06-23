ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

比熊狂挖自動飼料機「已挖壞一台」　媽無奈笑：總是吃不飽

實習記者陳安榆／採訪報導

你家也有貪吃狗嗎？台中市5歲比熊犬「嚕米」永遠都吃不飽，這天牠才吃完飼料，繼續守在自動餵食器前面意猶未盡，伸出小手手不停的「狂挖」。嚕米這熟練的架勢，其實早就敲壞一台機器，執著的畫面讓媽媽發文分享「到底是多餓！」，感到又無奈又好笑。

▲比熊犬嚕米總是吃不飽。（圖／網友陳錦美提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲比熊犬嚕米總是吃不飽。（圖／網友陳錦美提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

嚕米非常愛撒嬌，也很黏人，最喜歡吃青菜、水煮蛋跟地瓜。飼主直言，狂掏飼料機是嚕米每天的日常之一，牠不是沒有吃飽，只是單純很貪吃。心愛的餵食器已經被嚕米弄壞一台，所以現在每當牠要開始搞破壞時，就會被制止，家人當然也不會因此心軟就投食。如今牠仍然喜歡睡在新機器附近，守護牠的糧食來源。

▲比熊犬嚕米總是吃不飽。（圖／網友陳錦美提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嚕米總是喜歡睡在心愛的飼料機旁。（圖／網友陳錦美提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片發佈在臉書社團「台灣比熊犬家族」，可愛的瞬間讓網友留言，表示「好羨慕，喜歡乖乖吃飼料」、「餵食器快被拆了」、「我家的也是！」、「還餓啦⋯麻麻」、「太少了，吃不夠啦」、「比熊天生貪吃 」，引起一票飼主共鳴，直呼貌似所有熊熊都是愛吃鬼。

▲比熊犬嚕米總是吃不飽。（圖／網友陳錦美提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嚕米撒嬌愛黏人，是家裡的開心果。（圖／網友陳錦美提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 比熊貪吃挖飼料機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【像極了跟男友吵架】狗狗坐副駕望窗外思考狗生　表情超可愛XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

橘貓自帶「委屈下垂眼」　被小主人抱進房一臉生無可戀

奴才捐血被告知「不能搬重物」　抱自家大肚橘貓：7.7公斤算嗎？

奴才扛「鬆獅瓦斯桶」表情超吃力　護女心切：才區區25公斤

山羌出沒南港軟體園區倒地掙扎　網友驚呼：怎麼會在這？

屁孩強拉野生梅花鹿　「拖出樹林、手臂勒脖」只為拍照炫耀

太熱啦！日本水田出現「蝦球」密密麻麻　爬上稻苗只為避暑

第一次看海！小貓誤會沙灘是「超大貓砂盆」　做1動作主人傻眼

被無情棄養！毛孩「留原地苦等主人」　她心疼：看到計程車就追

前任主人過世！狗狗被送收容所　獲「熟悉老友」暖心郵差收養

頑皮橘貓咬爛「整包衛生棉」　奶音賣萌奴才捨不得罵

【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！

頑皮橘貓咬爛「整包衛生棉」　奶音賣萌奴才捨不得罵

哈士奇被關電視轉頭一瞪　奴才嚇得道歉：馬上重開

「最強貓奴」手剪指甲、嘴叼肉泥哼歌　一心三用網大讚：學起來了

奶貓愛玩奴才沒力　DIY「電風扇逗貓棒」讓主子累到睡著

黑柴擎天崗散步聞牛糞　下秒歪頭「銷魂滾屎」媽咪超傻眼

黑貓衝浴室喵個不停狂炫耀　人類情緒價值給滿：好厲害

戲精鸚鵡剪指甲淒厲慘叫　網聽哀號聲笑翻：罵得很髒

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

手賤貓「愛撥東西到地板」　飼主反擊：貓條娃娃全塞箱子

比熊狂挖自動飼料機「已挖壞一台」　媽無奈笑：總是吃不飽

毛孩誤食「有機肥料」搶救無效　外觀神似寵物飼料：慢性致死率高

潮州警善用網路社群　助失主找回愛鳥「折衷鸚鵡」

太熱啦！日本水田出現「蝦球」密密麻麻　爬上稻苗只為避暑

公私協力守護國家汪汪隊！執勤犬專屬保單正式上路

屁孩強拉野生梅花鹿　「拖出樹林、手臂勒脖」只為拍照炫耀

提供AIoT、即時傳輸、冷鏈能力　台哥大助玉管處續探山椒魚奧秘

妹妹彈琴哈士奇伴唱　「人狗合奏」努力嗷嗚音調非常準

曬「超萌毛孩」惹議：黑熊幼崽？主人急曝「國寶身分」…網全跪了

頑皮橘貓咬爛「整包衛生棉」　奶音賣萌奴才捨不得罵

快訊／還有機會！威力彩34連槓　下期頭獎上看17.5億元

從委任到解職　論「台灣大罷免」的民主正當性基礎

快訊／員工旅遊傳7人「食物中毒」吃早餐狂拉　墾丁凱薩大飯店回應

賀瓏爆熱戀Albee　節目上「咬耳朵」內容曝：我想要你X死我

推竹林永續經營與產業發展　竹寮林業生產合作社與林業專家簽約合作

「TOYOTA最豪華休旅」Century升級！1配備後座隱私更好、調漲40萬

博恩昔暖心安慰！大動作切割賀瓏「他昨天才被告知」　兩人共患難成過往

「國光女神」錄影裙子穿超短！　半顆蜜桃臀被看光：姐姐有練過

快訊／高雄傳7旅客食物中毒！墾丁員旅上吐下瀉　衛生局調查中

Seiko錶面浮出大白鯊　紀念經典電影上映50周年

寵物動物熱門新聞

屁孩強拉野生斑比　勒脖拍照炫耀

螯蝦群聚稻苗邊　往上爬只為避暑

誤會沙灘是超大貓砂盆　小貓1動作主人傻眼

被無情棄養！毛孩「留原地苦等主人」

主人過世狗狗被送進收容所　獲熟悉郵差收養

橘貓咬爛衛生棉　賣萌讓奴才心軟

妹妹彈琴哈士奇伴唱　音調還很準

貓媽媽叼生病小貓　到獸醫院求救

曬「超萌毛孩」惹議！主人曝「國寶身分」網全跪了

臉上斑點被誤會髒髒的　 鬍渣貓爆紅

貓奴注意！專家曝貓生活缺「4關鍵」恐提早老化

受虐狗烈日被綁欄杆　收容所驚見「七彩豹」

寵物「臨終陪伴師」讓告別也能暖到心坎裡

柴犬拒點眼藥水　獸醫誇誇就成功

讀者迴響

熱門新聞

屁孩強拉野生斑比　勒脖拍照炫耀

螯蝦群聚稻苗邊　往上爬只為避暑

誤會沙灘是超大貓砂盆　小貓1動作主人傻眼

被無情棄養！毛孩「留原地苦等主人」

主人過世狗狗被送進收容所　獲熟悉郵差收養

橘貓咬爛衛生棉　賣萌讓奴才心軟

妹妹彈琴哈士奇伴唱　音調還很準

貓媽媽叼生病小貓　到獸醫院求救

曬「超萌毛孩」惹議！主人曝「國寶身分」網全跪了

臉上斑點被誤會髒髒的　 鬍渣貓爆紅

貓奴注意！專家曝貓生活缺「4關鍵」恐提早老化

受虐狗烈日被綁欄杆　收容所驚見「七彩豹」

寵物「臨終陪伴師」讓告別也能暖到心坎裡

柴犬拒點眼藥水　獸醫誇誇就成功

貨艙發現毛毛偷渡客　小貓受困3周奇蹟存活

熱門寵物影片

更多
【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！

【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！

頑皮橘貓咬爛「整包衛生棉」　奶音賣萌奴才捨不得罵

頑皮橘貓咬爛「整包衛生棉」　奶音賣萌奴才捨不得罵

哈士奇被關電視轉頭一瞪　奴才嚇得道歉：馬上重開

哈士奇被關電視轉頭一瞪　奴才嚇得道歉：馬上重開

「最強貓奴」手剪指甲、嘴叼肉泥哼歌　一心三用網大讚：學起來了

「最強貓奴」手剪指甲、嘴叼肉泥哼歌　一心三用網大讚：學起來了

奶貓愛玩奴才沒力　DIY「電風扇逗貓棒」讓主子累到睡著

奶貓愛玩奴才沒力　DIY「電風扇逗貓棒」讓主子累到睡著

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面