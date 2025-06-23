比熊狂挖自動飼料機「已挖壞一台」　媽無奈笑：總是吃不飽

實習記者陳安榆／採訪報導

你家也有貪吃狗嗎？台中市5歲比熊犬「嚕米」永遠都吃不飽，這天牠才吃完飼料，繼續守在自動餵食器前面意猶未盡，伸出小手手不停的「狂挖」。嚕米這熟練的架勢，其實早就敲壞一台機器，執著的畫面讓媽媽發文分享「到底是多餓！」，感到又無奈又好笑。

▲比熊犬嚕米總是吃不飽。（圖／網友陳錦美提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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嚕米非常愛撒嬌，也很黏人，最喜歡吃青菜、水煮蛋跟地瓜。飼主直言，狂掏飼料機是嚕米每天的日常之一，牠不是沒有吃飽，只是單純很貪吃。心愛的餵食器已經被嚕米弄壞一台，所以現在每當牠要開始搞破壞時，就會被制止，家人當然也不會因此心軟就投食。如今牠仍然喜歡睡在新機器附近，守護牠的糧食來源。

▲嚕米總是喜歡睡在心愛的飼料機旁。（圖／網友陳錦美提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



影片發佈在臉書社團「台灣比熊犬家族」，可愛的瞬間讓網友留言，表示「好羨慕，喜歡乖乖吃飼料」、「餵食器快被拆了」、「我家的也是！」、「還餓啦⋯麻麻」、「太少了，吃不夠啦」、「比熊天生貪吃 」，引起一票飼主共鳴，直呼貌似所有熊熊都是愛吃鬼。

▲嚕米撒嬌愛黏人，是家裡的開心果。（圖／網友陳錦美提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）