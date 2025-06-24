科博館獲捐「臺灣雲豹」標本　全球僅5件一睹靈動風采

▲科博館獲捐「臺灣雲豹」標本，為臺灣第二件具有文獻的標本。（圖／翻攝自國立自然科學博物館）



實習記者陳安榆／綜合報導

農業部林業及自然保育署嘉義分署6月17日捐贈127件日治時期動物標本，入藏於國立自然科學博物館，其中一件為珍稀的「臺灣雲豹」立姿標本，目前全球僅存五件具有文獻記載。由於現存標本多缺乏背景資料，因此臺灣曾有雲豹的事實備受質疑。此次含有文獻之標本現身，不僅補足科學研究缺失，也增添文化意義。

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▲本次捐贈的內容包含114件鳥類標本與12件鼠類標本，保存良好。（圖／翻攝自國立自然科學博物館）



國立自然科學博物館館長黃文山表示，本批標本原本收藏於嘉義分署所轄的阿里山博物館內，為1935年開館時的首批展品，距今已有90年的歷史。本次捐贈的內容包含114件鳥類標本與12件鼠類標本，上述均為研究用棒狀標本，採集標籤完整，保存的狀況十分良好。

▲這件臺灣雲豹標本有著近一世紀的歷史故事，還經過1935年「始政四十周年紀念臺灣博覽會」。（圖／翻攝自國立自然科學博物館）

根據日治時期留下的資料，1935年展出的鳥類與哺乳類標本，具有詳細的記錄籌備過程，包括新發現鳥種褐鷽的採集紀錄，以及臺北帝國大學對鼠類標本的支援情形。然而對於雲豹標本的來歷並沒有有詳細的描述，因此可以推測，當時臺灣雲豹尚為常見動物，並無引發特別關注。

▲這件標本左後掌有斷裂情形，為了讓牠能重新站立，研究人員便親自為牠包紮處理。（圖／翻攝自國立自然科學博物館）



臺灣雲豹曾被稱為艾葉豹、獐虎、高砂豹或臺灣虎，在歷史文獻中記錄不斷，近年學界證實臺灣雲豹已滅絕。本次科博館獲贈之標本為全台第二件具有文獻的標本，首件現藏於國立臺灣博物館，其餘三件則分別收藏於英國倫敦自然史博物館、德國柏林自然博物館與日本國立科學博物館。

1999年921大地震重創阿里山博物館，館方清查時發現這件封存多年的雲豹標本，已有受損情形。林業保育署嘉義分署隨即委託科博館協助清理與保存，因標本過於老化脆弱，最終則決定不再回歸原館展示，正式捐贈予科博館，以確保其長期妥善保存。

▲標本因為年代久遠、結構脆弱，目前只能安置在蒐藏庫中，無法對外展出，僅能線上查閱。（圖／翻攝自國立自然科學博物館）



科博館生物學組助理研究員陳彥君指出，儘管該標本缺乏原始採集標籤，外觀陳舊且左後掌有斷裂情形，仍可見其製作工藝細緻。考慮到標本年代久遠，如今科博館將其安置在蒐藏庫中，為這批珍貴標本提供恆溫恆濕的保存環境，並將牠的模樣數位化，上架至精選典藏網，可供民眾上網查閱digicoll.nmns.edu.tw/stories/mammal-neofelis-nebulosa-brachyura。