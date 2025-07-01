ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

奴才巧手自製「紙箱滾輪」黃金鼠超捧場　網笑：CP值更高

▲放假回家幾天，奴才怕老爺無聊，神巧手自製滾輪。（影／網友＠timmy._.chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

不是滾輪買不起，而是紙箱更有CP值！苗栗縣6個月大的黃金鼠「老爺」很有活力，這天飼主放假帶著老爺回家幾天，由於牠原本的籠子移動不易，於是讓牠先暫時睡在紙箱內。奴才怕牠無聊，手工製作了紙版滾輪，超神的巧手加上老爺捧場的畫面，迅速引來一票網友大讚「求教學」。

▲自製紙箱版倉鼠滾輪。（圖／網友＠timmy._.chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲老爺平時活動力十足。（圖／網友＠timmy._.chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

老爺超愛吃麵包蟲，平常電力十足的牠最喜歡做的事情就是跑滾輪，聰明的牠發現的自製版滾輪上有個洞，還會自己跨過去。飼主直言，相較於市面上販售的靜音滾輪，手工版的「很吵」，不過看毛寶玩的那麼開心也算值得了，未來也打算挑戰再製作別種玩具。

▲自製紙箱版倉鼠滾輪。（圖／網友＠timmy._.chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲每天跑很久滾輪是老爺的日常。（圖／網友＠timmy._.chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片在Threads上發佈後，瀏覽次數高達8.7萬次，許多網友紛紛讚嘆「製作教學呢？」、「好奇有沒有踩到洞過」、「跑道有障礙物更加有挑戰」，也有不少人調侃「強者從不抱怨環境」、「鼠鼠：養不起的話就把我還給寵物店吧」、「很好笑，但跑得很克難」，飼主則表示大家不用擔心老爺吃不吃得飽，家裡其實還有其他跑輪。

關鍵字： 黃金鼠自製滾輪紙箱神巧手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

橘貓自帶「委屈下垂眼」　被小主人抱進房一臉生無可戀

奴才捐血被告知「不能搬重物」　抱自家大肚橘貓：7.7公斤算嗎？

奴才扛「鬆獅瓦斯桶」表情超吃力　護女心切：才區區25公斤

山羌出沒南港軟體園區倒地掙扎　網友驚呼：怎麼會在這？

鸚鵡養室外遭「黑眉錦蛇」吞肚　剖腹發文「下輩子別亂吃」引撻伐

黃石公園觀光！女意外拍到野牛墜「89度高溫泉」　鏡頭前活活煮死

廚房多出一隻貓　夫妻目睹「灰毛大盜」狂嗑飼料傻：你哪位？

早上6點「賓士鬧鐘｣準時響起　大聲喵喵奴才還關不掉

暴躁浪貓首見家中原住民　虎斑貓1舉動讓牠秒變天使：被治癒了

台南媽買鴨蛋忘記「熱到孵出來」　7隻小黃鴨緊跟腳後

頭髮太乾被誤認成鳥巢　友笑：是韓國太乾了XD

有人插隊！臘腸狗「親叼零食」等結帳　偷偷冒出擋在媽咪面前

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

八哥模仿媽說話喊「幹嘛」　講完自己開心竊笑超逗趣

台中2警犬迎「最後一場任務」　結束瞬間天降球雨光榮退役 !

家有「折耳虎斑獸」厭世臉　被鏟屎官抱滿臉不爽眼神死

有人插隊！臘腸狗「親叼零食」等結帳　偷偷冒出擋在媽咪面前

【叫牠躺好！】黃狗「腳饋歐告」翻肚睡死　受害汪無奈臉向媽控訴

【記得開聲音】八哥學媽說話講完自己開心竊笑XD

【人客來坐！】熱情柴狂搖尾巴撒嬌　嘴咬狗窩分享超萌XD

宜蘭黑狗遭綁小貨車「奮力追→拖行」　飼主稱未發現狗跳車

黑色拉拉托兒所交到「撞臉麻吉」　主人好奇查身世嚇：是親姊妹

鸚鵡養室外遭「黑眉錦蛇」吞肚　剖腹發文「下輩子別亂吃」引撻伐

奴才汗味背包變「貓大麻」　喵皇銷魂狂吸整隻ㄎㄧㄤ掉

辛苦養孩無法休息！流浪狗媽見幼犬獲救　「安心癱在車上睡著」

早上6點「賓士鬧鐘｣準時響起　大聲喵喵奴才還關不掉

奴才巧手自製「紙箱滾輪」黃金鼠超捧場　網笑：CP值更高

廚房多出一隻貓　夫妻目睹「灰毛大盜」狂嗑飼料傻：你哪位？

凌晨4時出門巧遇神獸　男在家附近拍到「超罕見白化鹿」畫面曝

黃石公園觀光！女意外拍到野牛墜「89度高溫泉」　鏡頭前活活煮死

清純E級偶像棄舞台！八坂凪AV初登場　片商讚：可愛到爆表

富商小三風波鬧超大　穆熙妍驚覺「認識原配」：她結婚是被逼

林襄社恐「2年沒進戲院」！連自己演的電影都在家看　陳柏霖11歲砸錢買侏羅紀

賴清德：不補助台電1000億就會漲價　不曉得普發1萬是能用多久

林秉聖本季兩度請益求教　羅興樑大讚自律訓練態度

加薪留人才！基隆托育員7月起比照雙北薪　最高月增9000元

點評賴清德三講　邱毅：民進黨內部很多人求他別再講了

馮迪索宣佈保羅沃克回歸下一部《玩命關頭》　鎖定2027年4月上映

賴清德：中國目標稱霸西太平洋　台灣被併吞了也不會停止

愛妻半夜消失！工程師下樓見她「車內全裸」　蒐證被撞成重傷

寵物動物熱門新聞

黑眉錦蛇吞寵物鳥　剖腹

野牛墜89度高溫泉　鏡頭前活活煮死

廚房突然多出一隻貓　狂嗑飼料夫妻傻眼

賓士準時催起床　奴才勸說但無效

首見家中原住民　虎斑貓1舉動治癒暴躁浪貓

台南媽買鴨蛋　熱到孵出來7隻

狗媽見孩子們獲救　安心癱在車上睡著

奴才自製紙箱滾輪　黃金鼠超捧場

喵皇猛吸汗味背包　表情銷魂壞掉

黑色拉拉托兒所交到麻吉　竟是親生姊妹

流浪狗爸一路追收容所人員　要和小狗一起走

超怕看醫生　狗狗驚喜發現「獸醫是姊姊」

貓抓家具是壓力還是撒嬌

犰狳翻面曝光雄偉GG　鄉民很羨慕

讀者迴響

熱門新聞

黑眉錦蛇吞寵物鳥　剖腹

野牛墜89度高溫泉　鏡頭前活活煮死

廚房突然多出一隻貓　狂嗑飼料夫妻傻眼

賓士準時催起床　奴才勸說但無效

首見家中原住民　虎斑貓1舉動治癒暴躁浪貓

台南媽買鴨蛋　熱到孵出來7隻

狗媽見孩子們獲救　安心癱在車上睡著

奴才自製紙箱滾輪　黃金鼠超捧場

喵皇猛吸汗味背包　表情銷魂壞掉

黑色拉拉托兒所交到麻吉　竟是親生姊妹

流浪狗爸一路追收容所人員　要和小狗一起走

超怕看醫生　狗狗驚喜發現「獸醫是姊姊」

貓抓家具是壓力還是撒嬌

犰狳翻面曝光雄偉GG　鄉民很羨慕

被無情棄養！毛孩「留原地苦等主人」

熱門寵物影片

更多
頭髮太乾被誤認成鳥巢　友笑：是韓國太乾了XD

頭髮太乾被誤認成鳥巢　友笑：是韓國太乾了XD

有人插隊！臘腸狗「親叼零食」等結帳　偷偷冒出擋在媽咪面前

有人插隊！臘腸狗「親叼零食」等結帳　偷偷冒出擋在媽咪面前

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

八哥模仿媽說話喊「幹嘛」　講完自己開心竊笑超逗趣

八哥模仿媽說話喊「幹嘛」　講完自己開心竊笑超逗趣

台中2警犬迎「最後一場任務」　結束瞬間天降球雨光榮退役 !

台中2警犬迎「最後一場任務」　結束瞬間天降球雨光榮退役 !

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面