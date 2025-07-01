奴才巧手自製「紙箱滾輪」黃金鼠超捧場　網笑：CP值更高

▲放假回家幾天，奴才怕老爺無聊，神巧手自製滾輪。（影／網友＠timmy._.chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

不是滾輪買不起，而是紙箱更有CP值！苗栗縣6個月大的黃金鼠「老爺」很有活力，這天飼主放假帶著老爺回家幾天，由於牠原本的籠子移動不易，於是讓牠先暫時睡在紙箱內。奴才怕牠無聊，手工製作了紙版滾輪，超神的巧手加上老爺捧場的畫面，迅速引來一票網友大讚「求教學」。

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▲老爺平時活動力十足。（圖／網友＠timmy._.chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



老爺超愛吃麵包蟲，平常電力十足的牠最喜歡做的事情就是跑滾輪，聰明的牠發現的自製版滾輪上有個洞，還會自己跨過去。飼主直言，相較於市面上販售的靜音滾輪，手工版的「很吵」，不過看毛寶玩的那麼開心也算值得了，未來也打算挑戰再製作別種玩具。

▲每天跑很久滾輪是老爺的日常。（圖／網友＠timmy._.chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



影片在Threads上發佈後，瀏覽次數高達8.7萬次，許多網友紛紛讚嘆「製作教學呢？」、「好奇有沒有踩到洞過」、「跑道有障礙物更加有挑戰」，也有不少人調侃「強者從不抱怨環境」、「鼠鼠：養不起的話就把我還給寵物店吧」、「很好笑，但跑得很克難」，飼主則表示大家不用擔心老爺吃不吃得飽，家裡其實還有其他跑輪。