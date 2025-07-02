曼赤肯欺負貓妹！被媽唸超委屈　自己躲玩具箱後罰站一臉不服氣

▲Queena一臉超不服氣。（影／網友＠jia.7__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

台中市6個月大曼赤肯貓Queena心思細膩，這天家中迎來新成員，牠馬上意識到危機，開啟占地盤模式。Queena偷咬妹妹後被媽咪唸了一番，委屈的牠自己跑去玩具箱後躲起來「罰站」，配上一臉不服氣的表情形成強烈的反差。

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▲波妞還常常偷吃姐姐的飼料。（圖／網友＠jia.7__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主笑道，當初會幫Queena取這個名字是因為想把牠當成小公主一樣，沒想到牠的個性還真的很「嬌貴」。高冷的牠不接受奴才主動投懷送抱，只要當媽咪不理牠時，才會一直喵喵叫求抱抱。波妞妹妹剛回家時，Queena只要看見主人抱著牠，就會偷偷躲起來泛淚，如今已經變成形影不離的好姐妹。

▲姐妹倆如今感情超級好。（圖／網友＠jia.7__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Queena可愛的瞬間被發佈在Threads上，獲得了高達10萬次的瀏覽，不少網友在底下留言「怎麼感覺牠滿臉不服氣」、「我覺得牠沒有委屈，牠肯定在計畫什麼」、「一臉無悔意」、「自己會罰站好可愛」、「貓貓：這個家容不下我」，兩姐妹現在的感情非常好，是家中不可或缺的開心果雙貓組。