時隔三年！花蓮外海再見「殺人鯨」　遊客驚艷相距僅50公尺

實習記者陳安榆／採訪報導

來自大自然的餽贈！花蓮外海時隔三年再現夢幻鯨種「殺人鯨」，驚豔瞬間就連與海共生的賞鯨業者都忍不住感嘆道「此生無憾」。基本上近期每次出海都能遇見至少2到3種鯨豚，在上一個星期內更是頻頻遇見抹香鯨。睽違許久甚至幸運看見兩對虎鯨，也讓不少人直呼花蓮今年實在太猛了。

虎鯨又稱為殺人鯨或逆戟鯨，廣泛分布在全球各海域，臺灣海域的虎鯨在西南海域曾有目擊紀錄，不過次數非常少，花東海域每年在春末夏季可能見到1到2次的洄游群體。賞鯨業者也特別提到，雖然「killer whale」直譯成殺人鯨，事實上牠們並不會主動攻擊人類，野外甚至幾乎沒有攻擊紀錄，其主食為海豹及魚類。

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▲ 這次遇見的虎鯨分別在兩側，是一對母子及一公一母。（圖／鯨世界賞鯨｜whale world提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



本次驚奇的相遇位在花蓮以東10海哩的海域，發現時與船身距離僅有短短200公尺，透過保持著至少50公尺外的距離去觀察。調皮的虎鯨分別是一對母子和一公一母，會在停船時主動慢慢靠近，像是好奇寶寶般從船底穿梭而過。發現的當下不管是遊客、船長還是業者，全部人都很興奮，時隔多年再憶當初的感動。

▲兩隻抹香鯨寶寶，今年的花蓮可謂是十分鯨豔。（圖／鯨世界賞鯨｜whale world提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



不只是虎鯨，近一個星期內就有至少4到5天能遇抹香鯨，鯨群的輪番登場彷彿訴說著「大自然正在為花蓮準備一場華麗的重生」。呼籲遊客務必要遵守賞鯨原則，不做過多的干擾，才能保持友好關係。海上的生態需要大家攜手維護，欣賞的同時別讓海洋失望。