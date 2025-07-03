ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

時隔三年！花蓮外海再見「殺人鯨」　遊客驚艷相距僅50公尺

實習記者陳安榆／採訪報導

來自大自然的餽贈！花蓮外海時隔三年再現夢幻鯨種「殺人鯨」，驚豔瞬間就連與海共生的賞鯨業者都忍不住感嘆道「此生無憾」。基本上近期每次出海都能遇見至少2到3種鯨豚，在上一個星期內更是頻頻遇見抹香鯨。睽違許久甚至幸運看見兩對虎鯨，也讓不少人直呼花蓮今年實在太猛了。

虎鯨又稱為殺人鯨或逆戟鯨，廣泛分布在全球各海域，臺灣海域的虎鯨在西南海域曾有目擊紀錄，不過次數非常少，花東海域每年在春末夏季可能見到1到2次的洄游群體。賞鯨業者也特別提到，雖然「killer whale」直譯成殺人鯨，事實上牠們並不會主動攻擊人類，野外甚至幾乎沒有攻擊紀錄，其主食為海豹及魚類。

▲時隔三年！花蓮外海再見「殺人鯨」　鯨艷瞬間感動眾人：此生無憾。（圖／鯨世界賞鯨｜whale world提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 這次遇見的虎鯨分別在兩側，是一對母子及一公一母。（圖／鯨世界賞鯨｜whale world提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

本次驚奇的相遇位在花蓮以東10海哩的海域，發現時與船身距離僅有短短200公尺，透過保持著至少50公尺外的距離去觀察。調皮的虎鯨分別是一對母子和一公一母，會在停船時主動慢慢靠近，像是好奇寶寶般從船底穿梭而過。發現的當下不管是遊客、船長還是業者，全部人都很興奮，時隔多年再憶當初的感動。

▲時隔三年！花蓮外海再見「殺人鯨」　鯨艷瞬間感動眾人：此生無憾。（圖／鯨世界賞鯨｜whale world提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲兩隻抹香鯨寶寶，今年的花蓮可謂是十分鯨豔。（圖／鯨世界賞鯨｜whale world提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不只是虎鯨，近一個星期內就有至少4到5天能遇抹香鯨，鯨群的輪番登場彷彿訴說著「大自然正在為花蓮準備一場華麗的重生」。呼籲遊客務必要遵守賞鯨原則，不做過多的干擾，才能保持友好關係。海上的生態需要大家攜手維護，欣賞的同時別讓海洋失望。

在 Threads 查看

關鍵字： 殺人鯨虎鯨花蓮抹香鯨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

橘貓自帶「委屈下垂眼」　被小主人抱進房一臉生無可戀

奴才捐血被告知「不能搬重物」　抱自家大肚橘貓：7.7公斤算嗎？

奴才扛「鬆獅瓦斯桶」表情超吃力　護女心切：才區區25公斤

山羌出沒南港軟體園區倒地掙扎　網友驚呼：怎麼會在這？

收留可憐小貓躲雨　女屋主想收編發現「養了會出事」立即報案

曼赤肯欺負貓妹！被媽唸超委屈　自己躲玩具箱後罰站一臉不服氣

畢業啦！鳳頭雙寶「金華、火腿」平安長大　母校特製證書獻祝福

飼主翻身驚見「軟爛鳥餅」　安心攤平睡姿直接嚇壞媽媽

黑色拉拉托兒所交到「撞臉麻吉」　主人好奇查身世嚇：是親姊妹

鸚鵡養室外遭「黑眉錦蛇」吞肚　剖腹發文「下輩子別亂吃」引撻伐

鸚鵡養室外！遭三級保育「黑眉錦蛇」吞肚　剖腹發文炫耀引網撻伐

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

奴才汗味背包變「貓大麻」　喵皇銷魂狂吸整隻ㄎㄧㄤ掉

給猴子沾滿榴槤味的枇杷　牠反覆聞氣到怒丟！

曼赤肯欺負貓妹！被媽唸超委屈　自己躲玩具箱後罰站：一臉不服氣 Annie

奴才汗味背包變「貓大麻」　喵皇銷魂狂吸整隻ㄎㄧㄤ掉

神巧手自製「噪音版」紙箱滾輪　黃金鼠超捧場！網笑：CP值更高

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

八哥模仿媽說話喊「幹嘛」　講完自己開心竊笑超逗趣

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

狗鼻子好神！毛孩不只可愛還能聞出你身上潛藏的6種疾病

阿金過世半年　橘貓每晚悲傷抱「好友項圈」主人慟：我們都想牠

飼主翻身驚見「軟爛鳥餅」　安心攤平睡姿直接嚇壞媽媽

時隔三年！花蓮外海再見「殺人鯨」　遊客驚艷相距僅50公尺

收養「浪浪」政府最高補貼寵物險 3,000元！全台寵物保險補助懶人包一次看

37度高溫「134隻虛弱貓塞貨車」28隻已死亡　警逮捕69歲女子

晴天樹在下雨？抬頭竟是「蟬尿尿」　他驚奇嚐了一口

曼赤肯欺負貓妹！被媽唸超委屈　自己躲玩具箱後罰站一臉不服氣

收留可憐小貓躲雨　女屋主想收編發現「養了會出事」立即報案

東森寵物7月消費滿額抽iPhone16　辦金萌卡再抽Switch2

NB新緩震跑鞋與防曬完美搭配！「小天使最潮手搖」萬波楊枝甘露回歸

丹娜絲若生成「2天轉彎往北」逼台灣　不排除登陸2地區防大雨

台灣人每年都衝日本不膩？　網點4大優勢：根本難以超越

快訊／工程師曝11檢察官+3法官照片　情侶檔轉貼合成「血痕」也栽了

法務部快看！青鳥被挖曾做藍委「遺照」、喊槍斃黃國昌

896萬起！保時捷「911跑車四驅款」追加3車型　台灣確認導入這1款

YTR荒姨「挺8月肚拍孕婦寫真」　掀衣露渾圓大肚激美

瓊斯盃「姐妹鬩牆」結局意外　世大運隊一度領先23分扳倒中華女籃

Shein遭爆「先漲價再打折」！57%優惠非最低價　法國重罰13.6億

新北青年團隊翻轉百年廟街　侯友宜見證傳統創新融合

寵物動物熱門新聞

女收留小貓躲雨　發現「養了會出事」報案

曼斥肯欺負妹　被媽唸委屈罰站

鳳頭雙寶順利畢業　還有專屬證書

飼主翻身看鳥寶　被軟爛睡姿嚇翻

黑色拉拉托兒所交到麻吉　竟是親生姊妹

黑眉錦蛇吞鸚鵡　他剖腹PO網引撻伐

晴天在下雨？抬頭竟是「蟬尿尿」

37度高溫　134隻貓被塞在貨車

賓士準時催起床　奴才勸說但無效

遇到奶狗奶貓先別撿　媽媽可能回來

螯蝦群聚稻苗邊　往上爬只為避暑

181公斤熊逃出動物園圍欄　闖儲藏室狂嗑蜂蜜

喵皇猛吸汗味背包　表情銷魂壞掉

阿金過世半年 橘貓每晚悲傷抱項圈入睡

讀者迴響

熱門新聞

女收留小貓躲雨　發現「養了會出事」報案

曼斥肯欺負妹　被媽唸委屈罰站

鳳頭雙寶順利畢業　還有專屬證書

飼主翻身看鳥寶　被軟爛睡姿嚇翻

黑色拉拉托兒所交到麻吉　竟是親生姊妹

黑眉錦蛇吞鸚鵡　他剖腹PO網引撻伐

晴天在下雨？抬頭竟是「蟬尿尿」

37度高溫　134隻貓被塞在貨車

賓士準時催起床　奴才勸說但無效

遇到奶狗奶貓先別撿　媽媽可能回來

螯蝦群聚稻苗邊　往上爬只為避暑

181公斤熊逃出動物園圍欄　闖儲藏室狂嗑蜂蜜

喵皇猛吸汗味背包　表情銷魂壞掉

阿金過世半年 橘貓每晚悲傷抱項圈入睡

花蓮外海鯨喜　時隔三年再遇虎鯨

熱門寵物影片

更多
鸚鵡養室外！遭三級保育「黑眉錦蛇」吞肚　剖腹發文炫耀引網撻伐

鸚鵡養室外！遭三級保育「黑眉錦蛇」吞肚　剖腹發文炫耀引網撻伐

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

奴才汗味背包變「貓大麻」　喵皇銷魂狂吸整隻ㄎㄧㄤ掉

奴才汗味背包變「貓大麻」　喵皇銷魂狂吸整隻ㄎㄧㄤ掉

給猴子沾滿榴槤味的枇杷　牠反覆聞氣到怒丟！

給猴子沾滿榴槤味的枇杷　牠反覆聞氣到怒丟！

曼赤肯欺負貓妹！被媽唸超委屈　自己躲玩具箱後罰站：一臉不服氣 Annie

曼赤肯欺負貓妹！被媽唸超委屈　自己躲玩具箱後罰站：一臉不服氣 Annie

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面