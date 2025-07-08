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主人在洪災中罹難　志工從「廢墟中救出孤獨狗」破百寵物獲安置

主人在洪災中罹難　志工從「廢墟中救出孤獨狗」破百寵物獲安置。（圖／翻攝自Facebook／Austin Pets Alive!）

▲志工在廢墟中救出寵物。（圖／翻攝自Facebook／Austin Pets Alive!）

記者李振慧／綜合報導

美國德州中部4日因豪雨發生洪災，造成露營地多名女童與輔導員喪生，目前罹難人數已超過104人。除了救難人員，當地動物救援組織也投入救災行動，目前已成功從廢墟中救出100多隻受難動物。

洪災事件自上周發生以來，許多志工一直在遭洪水侵襲的德州丘陵區(Texas Hill Country)尋找需要救援的寵物與動物。當地動物救援組織Austin Pets Alive!表示，他們在一處廢墟中發現一隻叫做超人(Superman)的狗。

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從現場照片中可看到，超人獨自待在斷垣殘壁的廢墟中，臉上滿是不安與害怕，當救援人員靠近時，受到驚嚇的牠一度不敢接受幫助，在救援人員的耐心下才終於獲救。

動物救援組織表示，超人的主人後來被確認是104名罹難者之一，在經過獸醫檢查後，將會被送到寄養家庭安置，除了超人以外，他們目前已幫忙安置超過100隻在這次洪水中受傷或是失去家園的寵物。

救援人員表示，「這對所有生物來說，都是毀滅性的打擊，很多主人都在尋找他們的寵物」，呼籲愛護動物的朋友們能夠給予幫助或是捐款。

當地其他動物救援組織Kerrville Pets Alive!與Williamson County Regional Animal Shelter等，也紛紛加入救援活動，正在努力找回遭洪水沖走、與主人失散的寵物與動物們。

關鍵字： 德州洪災動物寵物德州Austin Pets Alive北美要聞

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