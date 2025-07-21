ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

黑汪頭上「每日一頂」各種物品　眼神超堅定網敲碗求更新

▲Coffee每日一頂超吸睛。（圖／黑嚕嚕家族@cola2010_coffee2018提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

高深的功夫需要長年累月的修行！新竹市7歲黑色米克斯犬Coffee近期在網路上爆紅，起因是媽咪每天都會幫牠記錄「頭頂物品」的可愛瞬間，只要牠頭上有東西就會定格，尷尬又不失禮貌的表情加上專業的定力，收獲不少粉絲。

▲黑汪頭上「每日一頂」各種物品（圖／黑嚕嚕家族@cola2010_coffee2018提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲每天都有粉絲在等Coffee更新。（圖／黑嚕嚕家族@cola2010_coffee2018提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Coffee除了不吃生菜，其他都會吃，牠很有個性，從小就不把自己當狗狗，總覺得自己其實是人。飼主坦言原因可能是在Coffee只有1個多月時就從南投水里國小領養回來，小時候就很習慣人類的生活模式才會這樣。寶貝在還小的時候就有配合零食去訓練，只要頭上有東西就不會亂動，等媽媽說好才會動。

▲黑汪頭上「每日一頂」各種物品（圖／黑嚕嚕家族@cola2010_coffee2018提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Coffee功力很深，平衡感超強。（圖／黑嚕嚕家族@cola2010_coffee2018提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「黑嚕嚕家族」在IG跟Threads上都會紀錄日常，也有特製的幕後花絮可以看，超強平衡感令許多人嘖嘖稱奇。飼主笑道，其實Coffee還會很多，例如「坐下、等等、趴下、頭饋在任何東西上面、頂東西、等…….」，不知道是米克斯本身就很聰明，還是肉肉的誘惑太大。

關鍵字： 黑狗米克斯每日一頂頭頂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Joeman激瘦30公斤變歐巴　我媽叫我不要再瘦了

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

橘貓自帶「委屈下垂眼」　被小主人抱進房一臉生無可戀

奴才捐血被告知「不能搬重物」　抱自家大肚橘貓：7.7公斤算嗎？

奴才扛「鬆獅瓦斯桶」表情超吃力　護女心切：才區區25公斤

山羌出沒南港軟體園區倒地掙扎　網友驚呼：怎麼會在這？

拉拉聽不懂飼主指令　媽「親咬玩具」示範一看就會大家嗨翻

虎斑「主動撒嬌」色誘醫生免抽血　發現逃不掉眼神心碎滿地

英短抗拒吃藥被包成「貓咪捲」　乖乖吃完還會「自動打包」

門外聊天遭「黃金劣犬」反鎖　奴才「溝通失敗」超絕望請鎖匠

小黑犬被扔大樓「垃圾壓實機下」　夫妻聽微弱哭聲救出差點斃命

風好大！毛澎貴賓被吹成「三角形」　看不到路但堅持散步

虎斑「主動撒嬌」色誘醫生免抽血　發現逃不掉眼神心碎滿地

風好大！毛澎貴賓被吹成「三角型」　看不到路但很堅持散步

豬隊友！阿金「反鎖」玻璃大門　奴才站門外對看：幫倒忙還敢傻笑

傑克羅素偷叼「起酥麵包」一臉得意　特地爬三層樓！秀給媽炫耀

大陸遊客挑釁餵牛肉乾　惹怒牛群後遭踩踏攻擊

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

客人要修車阿金熟練上踏板　載去繞一圈：這要大修餒XD

虎斑貓主動撒嬌想躲抽血　見醫生針筒已拿好秒心碎

黑汪頭上「每日一頂」各種物品　眼神超堅定網敲碗求更新：太療癒

黑汪頭上「每日一頂」各種物品　眼神超堅定網敲碗求更新

和象媽媽走散　小象嚇壞攔車「找護林員幫忙」暖心畫面曝

風好大！毛澎貴賓被吹成「三角形」　看不到路但堅持散步

門外聊天遭「黃金劣犬」反鎖　奴才「溝通失敗」超絕望請鎖匠

莫斯科「地鐵犬」熟門熟路搭車找溫飽　都市文化縮影

拉拉聽不懂飼主指令　媽「親咬玩具」示範一看就會大家嗨翻

英短抗拒吃藥被包成「貓咪捲」　乖乖吃完還會「自動打包」

台驊深耕越南20年、印尼設獨資公司　以強大機動性應對市場變局

趙少康爆台灣關稅32%是假？　謝金河揭1關鍵：還躺在川普辦公桌上

快訊／「台灣蝶王」王冠閎100蝶繳52秒35　壓線晉級世大運決賽

少吃飯、糖能餓死癌細胞？醫曝研究：反而會加速轉移到肺

機場免稅店竟比較貴？ 旅日達人公開合力他命各處售價

台中人妻出軌駕訓班教練　綠帽夫聽見錄音「Ｏ到爽」崩潰求償50萬

快訊／新莊計程車轉彎遭「灑水車攔腰猛撞」　1男無呼吸心跳、3傷

一周可能2颱風　「范斯高」若生成將彎過台灣！最新路徑出爐

AIT點名設在屏東的「太空港」是什麼？　國科會也在評估

快訊／布農女戰士金怡君世大運奪銀　跆拳道本屆第6面獎牌入袋

寵物動物熱門新聞

拉拉聽不懂指令　媽示範一看就會

虎斑撒嬌躲抽血　逃不掉心碎滿地

英短抗拒吃藥　被包成「貓咪捲」

黃金劣犬反鎖大門　媽對看超絕望

小黑犬被扔垃圾壓實機下　夫妻聽微弱哭聲救出

澎毛貴賓散步　被狂風吹成三角形

女超市買100元便宜玩具　意外害死愛貓

愛犬過世4天收養撞臉狗 發現是父子

和象媽媽走散　嚇壞小象攔車找「護林員幫忙」

胖橘貓跑進國家公園　研究員驚是特有種

傑克羅素偷叼麵包　爬3樓跟媽炫耀

迪化街店貓「薯條」平安回家了！

哈士奇爽躺沙發看片　發現「同伴雪地工作」嚇壞

警犬38度高溫被留在車上　活活熱死

讀者迴響

熱門新聞

拉拉聽不懂指令　媽示範一看就會

虎斑撒嬌躲抽血　逃不掉心碎滿地

英短抗拒吃藥　被包成「貓咪捲」

黃金劣犬反鎖大門　媽對看超絕望

小黑犬被扔垃圾壓實機下　夫妻聽微弱哭聲救出

澎毛貴賓散步　被狂風吹成三角形

女超市買100元便宜玩具　意外害死愛貓

愛犬過世4天收養撞臉狗 發現是父子

和象媽媽走散　嚇壞小象攔車找「護林員幫忙」

胖橘貓跑進國家公園　研究員驚是特有種

傑克羅素偷叼麵包　爬3樓跟媽炫耀

迪化街店貓「薯條」平安回家了！

哈士奇爽躺沙發看片　發現「同伴雪地工作」嚇壞

警犬38度高溫被留在車上　活活熱死

英雄嗅探犬被炸斷一條腿　重傷回主人身邊

熱門寵物影片

更多
虎斑「主動撒嬌」色誘醫生免抽血　發現逃不掉眼神心碎滿地

虎斑「主動撒嬌」色誘醫生免抽血　發現逃不掉眼神心碎滿地

風好大！毛澎貴賓被吹成「三角型」　看不到路但很堅持散步

風好大！毛澎貴賓被吹成「三角型」　看不到路但很堅持散步

豬隊友！阿金「反鎖」玻璃大門　奴才站門外對看：幫倒忙還敢傻笑

豬隊友！阿金「反鎖」玻璃大門　奴才站門外對看：幫倒忙還敢傻笑

傑克羅素偷叼「起酥麵包」一臉得意　特地爬三層樓！秀給媽炫耀

傑克羅素偷叼「起酥麵包」一臉得意　特地爬三層樓！秀給媽炫耀

大陸遊客挑釁餵牛肉乾　惹怒牛群後遭踩踏攻擊

大陸遊客挑釁餵牛肉乾　惹怒牛群後遭踩踏攻擊

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面