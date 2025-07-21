黑汪頭上「每日一頂」各種物品　眼神超堅定網敲碗求更新

▲Coffee每日一頂超吸睛。（圖／黑嚕嚕家族@cola2010_coffee2018提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

高深的功夫需要長年累月的修行！新竹市7歲黑色米克斯犬Coffee近期在網路上爆紅，起因是媽咪每天都會幫牠記錄「頭頂物品」的可愛瞬間，只要牠頭上有東西就會定格，尷尬又不失禮貌的表情加上專業的定力，收獲不少粉絲。

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▲每天都有粉絲在等Coffee更新。（圖／黑嚕嚕家族@cola2010_coffee2018提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



Coffee除了不吃生菜，其他都會吃，牠很有個性，從小就不把自己當狗狗，總覺得自己其實是人。飼主坦言原因可能是在Coffee只有1個多月時就從南投水里國小領養回來，小時候就很習慣人類的生活模式才會這樣。寶貝在還小的時候就有配合零食去訓練，只要頭上有東西就不會亂動，等媽媽說好才會動。

▲Coffee功力很深，平衡感超強。（圖／黑嚕嚕家族@cola2010_coffee2018提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



「黑嚕嚕家族」在IG跟Threads上都會紀錄日常，也有特製的幕後花絮可以看，超強平衡感令許多人嘖嘖稱奇。飼主笑道，其實Coffee還會很多，例如「坐下、等等、趴下、頭饋在任何東西上面、頂東西、等…….」，不知道是米克斯本身就很聰明，還是肉肉的誘惑太大。