垃圾車來了！黑汪聽音樂「陶醉跟唱」　被爸發現超害羞開飛機

實習記者陳安榆／採訪報導

你家也有小小音樂家嗎？新北市6個月的米克斯犬「皮蛋」是隻喜歡唱歌的狗狗，聽到垃圾車的聲音就會蠢蠢欲動，不過牠很有自己的堅持，只有爸爸或媽媽其中一人不在或自己在家時，才會跟著高歌。這次飆高音時剛好被爸爸抓現行，害羞的皮蛋立馬飛機耳，可愛的畫面迅速爆紅。

▲皮蛋個性活潑調皮，是家中的開心果。（圖／皮蛋的皮@pd_0115提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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皮蛋非常黏人、親人，很喜歡和人一起玩，最愛吃蛋跟南瓜。皮蛋媽Ruby提到，第一次發現皮蛋在唱歌時，是在牠只有3個月的時候，當時家中沒有大人，剛好在垃圾車來臨前打開監視器，就發現牠在唱歌。不過當爸媽都在家的時候，牠反而就會無動於衷。特殊的習慣讓奴才笑道這「可能是在思念爸爸媽媽的歌，我們家難道要培養出歌唱才子？」。

▲雖然很調皮，不過卻是可以和牠溝通的好寶寶。（圖／皮蛋的皮@pd_0115提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



貼文被發佈後獲得高達14萬次的瀏覽數，不少網友紛紛在底下留言「最後都有個尾音」、「請問演唱會的門票已開放購票了嗎？」、「看了10遍，看他音有沒有跑」、「好會唱」、「一秒飛機耳欸」，影片中爸爸本來打算偷錄皮蛋演唱的瞬間，不料馬上被發現，靦腆的毛寶加上尷尬的家長，實在太過逗趣。