偵爆犬被炸斷腿仍爬回領犬員身邊　住院一周心肺衰竭離世

Sansón no cayó: Se inmortalizó en la historia del deber cumplido



Con profundo respeto y admiración, el @COL_EJERCITO rindió homenaje en Bogotá y Barrancabermeja a Sansón, un valiente canino antiexplosivos que con su agudo instinto y lealtad inquebrantable salvó la vida de 36… pic.twitter.com/B3U1K5EIhQ — Ingenieros Militares (@Ingenieros_EJC) July 17, 2025

記者李依融／綜合報導

哥倫比亞偵爆犬桑松(Sansón)在一場行動中被炸斷腿，即使身受重傷仍一心爬回領犬員身邊，遺憾的是經過一周搶救，桑松仍然因心肺功能停止而離世。警犬隊為牠舉辦告別式，領犬員舉著牠的遺照，並獻上鮮花，也準備了專屬的項圈、藍色玩具球，在其他警犬的陪伴下，送桑松最後一程。

▲桑松被炸斷一條腿，仍拚命爬回領犬員身邊。（圖／翻攝自X@Ingenieros_EJC）



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桑松10日在安蒂奧基亞省(Antioquia)山區參與一個偵爆行動時，發現了一個爆炸裝置，拯救了36名士兵的生命，與數百名當地居民，過程中牠被炸斷一條腿，仍拚命地爬回領犬員卡洛斯(Carlos Eduardo Beleño)身邊，看到這個景象令人心疼不已，趕緊將牠送到獸醫院治療。

桑松必須緊急截肢保命，然而經過7天的救治，仍因心肺衰竭回天乏術。軍方發布了桑松的訃告，並為牠舉辦了告別式，偵爆隊的狗狗們與領犬員在列，舉著桑松的遺照並獻上鮮花，還準備了專屬的項圈與牠生前最喜歡的藍色球球，在莊嚴的氣氛中送桑松最後一程。

▲桑松住院救治一周，最終在17日離世。（圖／翻攝自X@Ingenieros_EJC）



▲桑松的告別式上，偵爆犬同袍都來了。（圖／翻攝自X@Ingenieros_EJC）



軍方表示，桑松以出色的技能、精準度、服從性、智利與嗅覺，在訓犬部門中脫穎而出，從2021年起為國家服役了4年，從那時起牠參與許多任務，對爆炸裝置、地雷或未爆彈藥發出警示，讓軍隊得以安全地前進。

軍方說，桑松是個戰士，為了維護哥倫比亞安全而默默犧牲奉獻，「牠的嗅覺是盾牌，牠的勇氣是典範」，感念桑松的付出與忠誠。

▲領犬員為桑松準備鮮花與專屬項圈，還有牠生前最愛的藍色球球。（圖／翻攝自X@Ingenieros_EJC）