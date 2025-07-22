遭炸斷腿仍爬回領犬員身邊！警犬「桑松」救人殉職　全國淚崩送別

▲英勇警犬桑松不幸殉職，領犬員抱著牠的遺照，為其舉行隆重告別式。（翻攝自X @Ingenieros_EJC）

圖文／鏡週刊

牠不是人類，卻用生命守護人類。哥倫比亞偵爆犬「桑松」（Sansón）在一場掃雷行動中為保護部隊與村民英勇負傷，雖被炸斷腿仍堅持爬回領犬員身邊，令人鼻酸。無奈奮戰一週仍不敵傷勢離世，軍方為牠舉辦隆重告別式，象徵最高敬意，全國為之動容。

哥倫比亞警犬部隊傳來令人痛心的消息。年僅4歲的偵爆犬桑松，在7月10日於安蒂奧基亞省（Antioquia）參與反恐掃雷任務時，因成功發現爆炸裝置救下36名士兵與數百名居民，卻不幸被炸斷前腿。儘管重傷，牠仍堅強地拖著傷軀爬回領犬員卡洛斯（Carlos Eduardo Beleño）身邊，令人動容。

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▲即使腿斷了，「桑松」仍爬回領犬員身邊，讓領犬員當場淚崩。（翻攝自X @Ingenieros_EJC）

目擊者指出，卡洛斯見狀當場淚崩，抱起重傷的桑松火速送往獸醫院急救。軍方表示，當時為挽救生命，桑松接受了緊急截肢手術，但最終仍因心肺衰竭在搶救一週後回天乏術，於上週四（17日）安詳離世。

桑松的犧牲震撼全國，軍方特別舉行一場隆重告別式向牠致敬。告別式上，卡洛斯懷抱桑松遺照，搭配鮮花、牠最喜歡的藍色玩具球與專屬項圈，現場多名軍警與警犬默哀陪伴，場面莊嚴肅穆、令人鼻酸。

▲桑松遺照、專屬項圈與最愛藍色球球安放現場，象徵牠最後的榮耀，全體向最忠誠的戰士致敬。（翻攝自X @Ingenieros_EJC）

桑松自2021年起服役，擁有極高爆裂物辨識率，是軍中最優秀的偵爆犬之一。服役期間參與無數次掃雷與反恐任務，成功偵測出地雷、未爆彈等高風險爆裂物，為前線士兵開路、保命無數。

軍方於訃告中寫道：「桑松是個戰士，牠的嗅覺是盾牌，牠的勇氣是典範。」這句話成為對這位毛茸茸英雄最深刻的註解，也成為哥倫比亞國軍與民眾心中永遠的記憶。

Sansón no cayó: Se inmortalizó en la historia del deber cumplido



Con profundo respeto y admiración, el @COL_EJERCITO rindió homenaje en Bogotá y Barrancabermeja a Sansón, un valiente canino antiexplosivos que con su agudo instinto y lealtad inquebrantable salvó la vida de 36… pic.twitter.com/B3U1K5EIhQ — Ingenieros Militares (@Ingenieros_EJC) July 17, 2025



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