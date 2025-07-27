臘腸狗「從飼料袋鑽出來」燦笑　4隻拆家媽不知該哭該笑

▲胖胖「帶頭作案」，咬破飼料袋還意猶未盡的舔嘴唇。（影／臉書粉專熊熊這一家提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

一天不搗蛋，渾身不對勁！桃園市一家四口的臘腸狗家族，分別是7歲的媽媽「巧克力」、爸爸「黑熊」，6歲的大哥「哥哥」和弟弟「胖胖」。其中胖胖最為貪吃，這天牠在後陽台內找出一個即將被丟棄的空飼料袋，咬破後鑽進去，把現場用得一片狼藉。媽媽一看直呼「要瘋了」，面對殘局實在是不知道該哭還該笑。

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▲由左到右分別是胖胖、哥哥、巧克力和黑熊。（圖／臉書粉專熊熊這一家提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主戴小姐表示，當時她人正在客廳處理事情，由於哥哥和胖胖兄弟倆的破壞力實在是太高，於是就讓牠們4隻都到後陽台玩耍。不料當自己去查看時，卻看見胖胖正好從飼料袋內探出頭來，似乎在玩捉迷藏，所幸空袋子裡面只剩零星的幾顆飼料。媽媽本來想生氣，看到牠超有喜感的臉後，更多的是感到無奈又好笑，只能默默收拾殘局。

▲4隻寶貝的個性可以說是完全不一樣。（圖／臉書粉專熊熊這一家提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



4隻毛寶貝的個性截然不同，巧克力是家中最聰明聽話的，很愛聽人家誇牠漂亮，基本的上廁所、喝水指令都能配合；黑熊的個性比較慵懶，可以坐就不站， 可以躺就不坐，十分黏人，還會自己翻肚討摸摸；哥哥是家中的小霸王，脾氣很壞，雷點是不能摸屁股，但是很貼心愛撒嬌，是妥妥媽寶；胖胖是家中的好奇寶寶，很喜歡湊熱鬧，是好好先生，但是常常和哥哥一起拆家。

▲哥哥（右），胖胖（左），只要看到寶貝的笑容，媽媽實在是也生不了氣。（圖／臉書粉專熊熊這一家提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



基於胖胖愛吃的個性，常常一隻狗想霸佔4碗飯，不難猜出此次「作案主謀」就是牠。可愛的畫面引來不少網友留言，紛紛表示「沒關係這種狗你有很多隻」、「這看到真的不知道要生氣還是要笑」、「胖胖最後還舔了兩口嘴巴」、「怎麼覺得他們很得意」，獲得許多腸粉的共鳴。