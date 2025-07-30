原來「狗眼看人低」不是開玩笑！最新研究揭「這種狗勾」更是評分狂魔？

▲最新研究發現，狗狗不只會「看人做事」，還會默默根據你的表現打分數！？（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

別以為家裡的狗狗傻萌無害，其實牠們心裡可能早就偷偷把你排進「鄙視鏈」了！？根據美國動物網站《ModernDog》引述日本京都大學的一項新研究，狗狗不只會「看人做事」，還會默默根據你的表現打分數，甚至選擇離誰比較近、跟誰比較好。而讓人意外的是，母狗的觀察力與判斷力更勝一籌，堪稱狗界的「考官代表」！

研究團隊找來一群狗狗參與實驗，安排牠們觀察兩位人類分別嘗試打開裝有食物的容器，一位輕鬆開啟，另一位則手忙腳亂、不太行。結果發現，狗狗普遍更偏好接近那位「有本事開罐」的人類，而其中母狗表現得尤其明顯，不僅盯著「高手」看得更久，也在互動上展現出更高的興趣與信任感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這場由京都大學主導的實驗，讓研究第一作者千路岩仁美（Hitomi Chijiiwa）指出，狗狗確實能判斷人類的能力表現，並相對調整自己的行為。換句話說，牠們不是愛誰就黏誰，而是看你「有沒有料」再決定要不要靠近你。這種評估機制在母狗身上尤其顯著。當實驗加入食物誘因後，母狗更加精準地判斷並選擇與能力強的人類接近，簡直像是隱藏版的「狗界面試官」，看穿你開瓶手法、秒辨你的操作熟練度！

這項研究結果不僅刷新了大眾對毛孩行為的理解，也再次證實，人寵互動不只是單向的「給予與接受」，更是一場細膩的雙向社交觀察。當毛拔麻還在思考該幫狗狗挑選哪款飼料、哪張睡床時，牠們可能早已在心裡OS：「你連罐頭都打不開，我要怎麼放心跟你過一輩子！」

下次當家裡的狗狗用疑似觀察又輕蔑的眼神看著你，千萬別安慰自己只是想太多，趁這個機會回想一下最近「落漆」的時刻，準備好下次在狗狗面前扳回一城！