棕熊「小喬」摘除腫瘤5個月疑復發　食慾精神下降將評估照養方向

▲小喬今年3月才剛動完腫瘤手術，如今又有復發的可能。（圖／台北市立動物園提供）



記者李依融／綜合報導

台北市立動物園的棕熊「小喬」近期健康亮紅燈，牠在今年3月才動完乳腺腫瘤摘除手術，卻又出現精神與食慾下降等狀況，照養團隊發現牠左下腹皮膚紅腫脫毛，疑似腫瘤復發，加上炎熱高溫恐加重負擔，目前已安排進一步檢查評估。

現年推估24歲的「小喬」曾是馬戲團動物，2006年被棄養後由政府查緝沒入，進入動物園後展現出強韌生命力，也成了許多遊客心中最有活力的明星之一。不過牠在2023年健康檢查中首次發現乳腺腫瘤，隨即接受手術摘除。到了2024年追蹤檢查，肺部出現轉移病灶，今年3月鼠蹊部也發現腫塊，再次進行乳腺腫瘤手術。

▲小喬是從馬戲團查緝沒入的個體，推估24歲。（圖／台北市立動物園提供）



雖然術後經歷一個半月的恢復期，小喬從120多公斤回升到150公斤，行為也逐漸恢復正常，會游泳、挖土、探索活動場空間，但惡性腫瘤與肺部轉移情況仍持續惡化，讓照養團隊不敢鬆懈。

最近幾天，小喬出現明顯喘促、精神不濟、活動力與食慾下降等異狀，加上腹部皮膚紅腫、脫毛，醫療團隊研判可能與腫瘤復發有關。儘管園內設有水池、瀑布、遮蔭設施及室內冷房供牠自由選擇，但面對老年動物新陳代謝與散熱能力下降的狀況，照養團隊已啟動更細緻的醫療觀察。

目前動物園已安排小喬接受詳細的生理與影像檢查，將依據結果進一步評估牠的健康與福祉，決定後續的照護方向。

▲動物園已安排小喬後續檢查，作為照護方式的評估。（圖／台北市立動物園提供）