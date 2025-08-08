皮膚病小狗差點被安樂死　女孩放學回家「見到牠」激動落淚

記者李依融／綜合報導

美國德州休士頓的小女孩在放學回家後，發現她朝思暮想的狗狗Scratchy正靜靜地等著她。小女孩激動地放下書包，趴在地上喜極而泣，而Scratchy則親暱地舔著她的淚水，彷彿在感謝這份珍貴的愛。這一刻，牠與小女孩之間的深厚情感已經建立。

這一切的故事源於小女孩對Scratchy的關心。她看到這隻因皮膚病而被列入安樂死名單的小狗後，決定要挽救牠的生命。媽媽全力支持她的決定，開始四處尋找牠的下落。經過一番努力，媽媽終於發現Scratchy被送往收容中心Three Little Pitties Rescue，並決定領養牠。

▲Scratchy有嚴重皮膚病，原本被排進安樂死名單。（圖／翻攝自IG@threelittlepittiesrescue）



幾天後，媽媽將這個驚喜帶回家。小女孩放學回來，發現牠最牽掛的小狗就這樣出現在她眼前，滿心激動。這隻曾經無助的小狗，在她的愛與關懷下終於擁有了屬於自己的家。

幾個月過後，Scratchy與家人們的關係愈加親密。牠和家人一起玩拔河、追球，生活充滿了歡笑和快樂。這隻小狗不僅擁有了一個溫暖的家，還為這個家庭帶來了無盡的幸福。每一天，牠都感受到家人無微不至的愛與照顧。

▲Scratchy現在是全家最棒的寶貝。（圖／翻攝自IG@threelittlepittiesrescue）