棕棕新家「打造中」　領養人為牠重整草皮：希望盡快接回家

棕棕（圖／翻攝自臉書新竹市北區劉康彥（小白）、新竹市政府提供）

▲領養人為棕棕到來正在準備舒適的草皮。（圖／翻攝自臉書新竹市北區劉康彥（小白））

記者李依融／綜合報導

前新竹市犬「棕棕」在收容所待了3年多，將有機會到新家生活，新竹市議員劉康彥分享，棕棕的新家有一塊草皮，領養人打算讓棕棕翻滾或遊戲時更舒適，正在進行整平施工，待完成就能接棕棕回家。

棕棕原本是流浪狗，2018年被捕捉進收容所，2020年被新竹市前市長林智堅選為「市府犬」，以「上班睡覺、包三餐」成為市府一員。然而棕棕在2021年因咬傷人被送回收容所，並且曾有民眾發現棕棕經常被鍊著或獨自散步的情況，讓大家對於棕棕的待遇發出質疑，認為身為市府犬卻被「棄養」，為棕棕打抱不平。

棕棕。（圖／新竹市政府提供／資料照片）

▲棕棕曾經是市府犬，還有專屬的工作證。（圖／新竹市政府提供）

棕棕在收容所內接受行為訓練，雖然不親近狗或其他動物，但與人類的關係依然和諧友善，喜歡摸摸、散步，其實很適合被領養，然而13歲的年紀讓牠一直乏人問津。

在民眾輿論的聲浪下，林智堅發文對當時處置不夠嚴謹表達歉意，並提到由議員陳建名與劉康彥陪同有意願領養的朋友，到新竹市動保處與棕棕互動，這位認養人有豐富養狗經驗，本身就是愛狗人士，希望盡快媒合成功。

棕棕（圖／翻攝自臉書新竹市北區劉康彥（小白）、新竹市政府提供）

▲棕棕雖然13歲了，但食慾活動力都很好。（圖／新竹市政府提供）

劉康彥8日在臉書更新最新消息，棕棕的新家打造中！他提到，棕棕的新家有一塊草皮，領養人為了讓棕棕能狗玩耍遊戲時更舒適，目前正在進行整平工作，此外還會重新植草、加上圍籬跟棕棕的專屬狗屋，在動保處的建議下，為棕棕打造合適的空間，也希望盡快接棕棕回新家。

棕棕（圖／翻攝自臉書新竹市北區劉康彥（小白）、新竹市政府提供）

▲棕棕很喜歡散步、摸摸。（圖／新竹市政府提供）

關鍵字： 棕棕新竹市府犬劉康彥

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

