ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

2個月警犬寶寶「大福」報到！　肉嘟嘟萌笑網友被心臟爆擊

警犬大福報到！（圖／翻攝自臉書＠新北市政府警察局 警犬隊 NTPD K-9 Unit）

▲大福渾身肉嘟嘟，腳腳也很粗壯。（圖／翻攝自臉書＠新北市政府警察局 警犬隊 NTPD K-9 Unit）

記者李依融／綜合報導

新北市政府警察局警犬隊迎來「新的秘密武器」－警犬生力軍「大福」！大福是一隻快滿2個月大的拉布拉多幼犬，照片中被領犬員抱著，圓滾滾的身材嶄露無遺，加上憨態可掬的萌笑，立刻收買許多粉絲的心。許多網友也想到8年前警犬「福星」初登場的萌樣，盼望可愛的大福也能跟學長一樣，成為一隻優秀的警犬。

警犬大福報到！（圖／翻攝自臉書＠新北市政府警察局 警犬隊 NTPD K-9 Unit）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大福雖然小小一隻，但眼神已經專注地看著領犬員。（圖／翻攝自臉書＠新北市政府警察局 警犬隊 NTPD K-9 Unit）

新北市政府警察局警犬隊分享的4張照片中，身材小小圓圓的大福被牽著，目光專心注視著領犬員，接著牠被抱起來，露出厚實粗壯的腿還有圓肚肚，單純的笑容超可愛，領犬員把大福面向自己抱起來，只是大福的肉肉被網臉上擠，鼓鼓的嘴邊肉與「自帶圍巾」讓人難以忽視，最後牠依偎在領犬員的懷裡，小小的眼睛、粉嫩笑容，讓人頓時超羨慕領犬員。

警犬福星萌上國際版面。（圖／NPA署長室臉書／資料照片）

▲8年前1個月大的福星初亮相，被國外媒體譽為「台灣警察的秘密武器」。（圖／NPA署長室臉書／資料照片）

大福的加入也讓人聯想到7年前的明星警犬「福星」。當時福星還是小寶寶，穿上過大警犬裝備打嗑睡的模樣瞬間紅到國外，還被譽為「台灣警察的秘密武器」。而福星如今已經退休，跟領犬員哥哥一起度過美好的退休生活。

領犬員表示，原本在取名上很煩惱，「天靈蓋打開靈光一閃，就叫你『大福』吧！希望未來你跟你的名字一樣，有大大的福氣。」這個名字帶有滿滿的祝福，寓意大福未來能帶來更多的幸福和好運。

警犬大福報到！（圖／翻攝自臉書＠新北市政府警察局 警犬隊 NTPD K-9 Unit）

▲大福被抱起來肉肉都往臉上擠，身材相當紮實。（圖／翻攝自臉書＠新北市政府警察局 警犬隊 NTPD K-9 Unit）

大福的可愛形象迅速征服了網友的心，大家紛紛在社交媒體上留言「肥嫩嫩的！心臟爆擊！」、「好漂亮好可愛的大福，想捏臉又想親親抱抱」、「腳好粗壯好可愛」，還有「哈囉 大福～豪可愛的大福寶寶！」等熱烈回應。大家都期待大福能健康快樂地成長，順利成為優秀的警犬，未來跟名字一樣有好多福氣。

大福的IG傳送門

警犬大福報到！（圖／翻攝自臉書＠新北市政府警察局 警犬隊 NTPD K-9 Unit）

▲大福加油！健康快樂長大唷！（圖／翻攝自臉書＠新北市政府警察局 警犬隊 NTPD K-9 Unit）

關鍵字： 新北市政府警察局警犬隊警犬大福

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

「罐頭給保全，然後餵他」　外送員疑惑→融化：最可愛訂單

高雄女童「抓貓拋接」直播風火輪　頭下腳上逃竄抓回還炫耀

邊境牧羊犬跑別桌撒嬌「中獎客人」超忙　網笑：你幹麻綁別人的狗

從小戴黑面具！萌汪「原本取名叫小黑」　初次洗澡後全家傻眼了

台南農田溝渠設「3D列印蛇類爬梯」　保育類草花蛇成功爬出

棕棕新家「打造中」　領養人為牠重整草皮：希望盡快接回家

2個月警犬寶寶「大福」報到！　肉嘟嘟萌笑網友被心臟爆擊

誘捕浪貓卻聽到「熟悉哭哭聲」　自家貪吃狗窘被「誤捉」

去爺爺奶奶家太開心　黃金獵犬「甩小包包飛撲」爆紅：根本是毛孫

皮膚病小狗差點被安樂死　女孩放學回家「見到牠」激動落淚

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

水餃剩一顆變蒼蠅產房　邊緣擠滿「白色米粒」網友大喊噁心

阿拉斯加犬接機遇機長空姐　蓬鬆毛毛秒讓姐姐們融化♥

高雄女童「抓貓拋接」直播風火輪　頭下腳上逃竄抓回還炫耀

嘉義蘭潭演奏電吹管…綠鬣蜥也想聽　囂張入鏡合影相距僅1米

肉肉太香！誘捕浪貓節育送養　自家貪吃狗參一咖被「誤捉」進籠

放飯時間到！貴賓急得快說出話　鼻子噴氣、手手怒撥碗架狂示意

小貓差點被火化

小貓差點被火化2

鳳頭鸚鵡學貓叫

熱心橘貓幫土地公舔毛　阿嬤「先錄影再說」阿公跟著寵

竟敢吃我早餐！3公斤博美狗狂吠追黑熊　氣到「飛起來」了

陸龜「超慢速爬行」險被車輾　潮州警當快遞助牠過馬路

2個月警犬寶寶「大福」報到！　肉嘟嘟萌笑網友被心臟爆擊

邊境牧羊犬跑別桌撒嬌「中獎客人」超忙　網笑：你幹麻綁別人的狗

「超大白蟻」啃木頭、掃地機器人也遭殃　法鬥瘋狂拆家被罵還生氣

棕棕新家「打造中」　領養人為牠重整草皮：希望盡快接回家

高雄女童「抓貓拋接」直播風火輪　頭下腳上逃竄抓回還炫耀

皮膚病小狗差點被安樂死　女孩放學回家「見到牠」激動落淚

奴才無聊拿特效拍貓　主子變身「醜萌大眼怪」眼睛變探照燈

統一獅4星同樂　全國社區學生棒球大賽66隊爭奪冠軍

灶腳大賽開跑！FTISLAND唱完大巨蛋「10月再唱2專場」　鄭振永9月辦見面會

女友就坐副駕　色男換到後座「照顧」她閨蜜！卻傳出叫喊聲

快訊／紐約時報廣場槍響3人中彈！遊客驚恐尖叫狂逃　17歲槍手被逮

道奇貝茲炸裂逆轉2分彈！　賽後告白生日妻「哈尼我愛你」

《鬼滅之刃》禰豆子本尊人在台灣！「現身夜市」秒回飯店

台東「東岸定越」升級登場　闖關挑戰中學權利

星巴克8／11推「大杯以上買一送一」　慶星冰樂30周年

後勁跨季21連勝追平潘威倫神紀錄　魔鷹生日雙響雄鷹8比0大勝獅

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯：不然我讓妳死喔

寵物動物熱門新聞

餵保全吃罐頭？外送員疑惑→笑了

高雄女童虐貓　抓腳拋接還炫耀

邊牧跑別桌撒嬌　中獎客人超忙

原本取名叫小黑　汪洗澡後全家看傻

台南農田溝渠設「蛇行通道」　保育類草花蛇成功爬出

棕棕新家打造中　領養人為牠整草皮

2個月警犬寶寶報到！肉嘟嘟萌笑

誘捕浪貓節育　籠內是自家貪吃狗

阿金開心去爺爺奶奶家　網：根本是毛孫

小狗差點安樂死現身她家　女孩落淚

嘉義演奏電吹管…綠鬣蜥囂張入鏡合影

奴才拿特效拍貓　主子眼睛變頭燈

竟敢吃我早餐！3KG博美狂吠追黑熊

失去父母　孤兒袋鼠抱泰迪熊取暖

讀者迴響

熱門新聞

餵保全吃罐頭？外送員疑惑→笑了

高雄女童虐貓　抓腳拋接還炫耀

邊牧跑別桌撒嬌　中獎客人超忙

原本取名叫小黑　汪洗澡後全家看傻

台南農田溝渠設「蛇行通道」　保育類草花蛇成功爬出

棕棕新家打造中　領養人為牠整草皮

2個月警犬寶寶報到！肉嘟嘟萌笑

誘捕浪貓節育　籠內是自家貪吃狗

阿金開心去爺爺奶奶家　網：根本是毛孫

小狗差點安樂死現身她家　女孩落淚

嘉義演奏電吹管…綠鬣蜥囂張入鏡合影

奴才拿特效拍貓　主子眼睛變頭燈

竟敢吃我早餐！3KG博美狂吠追黑熊

失去父母　孤兒袋鼠抱泰迪熊取暖

法鬥狂拆家　連掃地機器人都啃爛

熱門寵物影片

更多
【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

水餃剩一顆變蒼蠅產房　邊緣擠滿「白色米粒」網友大喊噁心

水餃剩一顆變蒼蠅產房　邊緣擠滿「白色米粒」網友大喊噁心

阿拉斯加犬接機遇機長空姐　蓬鬆毛毛秒讓姐姐們融化♥

阿拉斯加犬接機遇機長空姐　蓬鬆毛毛秒讓姐姐們融化♥

高雄女童「抓貓拋接」直播風火輪　頭下腳上逃竄抓回還炫耀

高雄女童「抓貓拋接」直播風火輪　頭下腳上逃竄抓回還炫耀

嘉義蘭潭演奏電吹管…綠鬣蜥也想聽　囂張入鏡合影相距僅1米

嘉義蘭潭演奏電吹管…綠鬣蜥也想聽　囂張入鏡合影相距僅1米

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面