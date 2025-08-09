2個月警犬寶寶「大福」報到！　肉嘟嘟萌笑網友被心臟爆擊

▲大福渾身肉嘟嘟，腳腳也很粗壯。（圖／翻攝自臉書＠新北市政府警察局 警犬隊 NTPD K-9 Unit）



新北市政府警察局警犬隊迎來「新的秘密武器」－警犬生力軍「大福」！大福是一隻快滿2個月大的拉布拉多幼犬，照片中被領犬員抱著，圓滾滾的身材嶄露無遺，加上憨態可掬的萌笑，立刻收買許多粉絲的心。許多網友也想到8年前警犬「福星」初登場的萌樣，盼望可愛的大福也能跟學長一樣，成為一隻優秀的警犬。

新北市政府警察局警犬隊分享的4張照片中，身材小小圓圓的大福被牽著，目光專心注視著領犬員，接著牠被抱起來，露出厚實粗壯的腿還有圓肚肚，單純的笑容超可愛，領犬員把大福面向自己抱起來，只是大福的肉肉被網臉上擠，鼓鼓的嘴邊肉與「自帶圍巾」讓人難以忽視，最後牠依偎在領犬員的懷裡，小小的眼睛、粉嫩笑容，讓人頓時超羨慕領犬員。

大福的加入也讓人聯想到7年前的明星警犬「福星」。當時福星還是小寶寶，穿上過大警犬裝備打嗑睡的模樣瞬間紅到國外，還被譽為「台灣警察的秘密武器」。而福星如今已經退休，跟領犬員哥哥一起度過美好的退休生活。

領犬員表示，原本在取名上很煩惱，「天靈蓋打開靈光一閃，就叫你『大福』吧！希望未來你跟你的名字一樣，有大大的福氣。」這個名字帶有滿滿的祝福，寓意大福未來能帶來更多的幸福和好運。

大福的可愛形象迅速征服了網友的心，大家紛紛在社交媒體上留言「肥嫩嫩的！心臟爆擊！」、「好漂亮好可愛的大福，想捏臉又想親親抱抱」、「腳好粗壯好可愛」，還有「哈囉 大福～豪可愛的大福寶寶！」等熱烈回應。大家都期待大福能健康快樂地成長，順利成為優秀的警犬，未來跟名字一樣有好多福氣。

