瘦小身影車道遊走　她撈起失智貴賓暖安撫「遇到我很讚喔」

記者李依融／採訪報導

米樂流浪動物中途協會志工「古代麻」開車途中，意外救下一隻因失智走失、年齡超過15歲的小貴賓，靠著脖子上的狗牌，順利幫牠找到家人，讓網友直呼「真的太幸運」。

當時古代麻正帶著待送養的狗狗「書包」去與領養人媒合，經過快速道路下時，發現一隻蹣跚前行的小貴賓。她立刻靠邊停車，用溫柔又熱情的聲音安撫「嗨～小朋友！來來來不怕不怕～」，接著牠慢慢靠近，輕輕抱起牠笑說「走走走我們回家！哇！也太巧了吧！你遇到我很讚耶！」，米克斯狗狗書包也在車上探頭迎接，古代麻熱情地說「書包～多了一個朋友！」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲書包看到小貴賓也好奇嗅聞迎接。（圖／台灣米樂流浪動物中途協會提供）



小貴賓安置在籠內，上車後安靜乖巧。古代麻透過狗牌聯繫到飼主，才得知牠因失智從家裡偷跑出來，在外大約流浪了半天。多虧狗牌，小貴賓才能迅速與家人團聚，古代麻呼籲，一定要幫毛孩配戴可辨識身份的項圈或狗牌。

影片曝光後，不少網友被古代麻的語氣融化，直呼「聽到你說『遇到我很讚欸』，如果我是狗狗而且聽得懂人話，我會立馬大爆哭」、「古代麻的聲音真的讓人很安心，狗狗遇到你太幸運了」、「好喜歡你講話的方式，超親切超可愛」。

有網友看到影片，立刻傳了貴賓狗「寶寶」的尋犬啟事，趕緊希望古代麻協助比對，然而最終確認這隻狗狗並不是寶寶。寶寶6日在台中龍井區中和里中山路二段附近走失，至今仍未尋獲，牠是一隻公的紅貴賓，眼睛有白內障、走路略跛，脖子上戴著藍色項圈與狗牌，飼主懸賞5萬元盼望早日找回。