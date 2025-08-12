ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
派大星沒穿褲子？深海「翹臀海星」正面入鏡...網全笑瘋了

「翹臀海星」在深海探勘畫面中正面入鏡，臀線輪廓清晰，被網友戲稱是派大星脫褲版。（圖／翻攝自X，下同）

▲「翹臀海星」在深海探勘畫面中正面入鏡，臀線輪廓清晰，被網友戲稱是派大星脫褲版。（圖／翻攝自X，下同）

圖文／CTWANT

阿根廷與美國科學團隊在馬德普拉塔海底峽谷進行深海探勘時，捕捉到外型引人注目的「翹臀海星」，這回的特寫畫面比以往更清晰，讓牠的「標誌性臀線」完整呈現在鏡頭前，引發新一波網路熱議。

根據泰國社群專頁「ตามติดชีวิตAnimal」指出，這擁有粉紅色、外形圓潤的海星，7月26日被鏡頭拍到，這段影像來自阿根廷科學研究委員會（Conicet）與美國施密特海洋研究所合作的探勘計畫，團隊使用水下遙控無人潛水器「SuBastian」，深入4,000公尺海底進行拍攝。

由於海星尾端輪廓神似人類臀部，被西語觀眾暱稱為「estrella culona」（大屁股海星），更有網友笑稱牠是《海綿寶寶》中的派大星「沒穿褲子」。另外，泰國網友則用更直白的說法形容這幕是「海底臀裂特寫」，甚至封牠為「ร่อง(ตรูด)ลึกแห่งท้องทะเล」（海底臀溝深淵），並開玩笑說「想伸手戳一戳」。有觀眾笑言：「牠這次是整個正面入鏡，一樣的臀瓣一覽無遺！」

對此，科學家解釋，海星其實沒有臀部，中央圓盤底部是口部，當附著在垂直表面或進食後中央部位下垂時，可能會出現像人類臀部的視覺效果。該物種學名為Hippasteria phrygiana，這次因意外的外型再次成為深海探勘的流量焦點。

科學團隊表示，直播系列每天吸引大批觀眾收看，除了推廣海洋生態知識，也在阿根廷科研經費困難的情況下，意外成為一種鼓舞，「這是一盞明燈，只是造型有點特別」。

粉紅色海星因外型酷似人類臀部，被封為「海底臀神」，最新特寫畫面掀起全球迷因潮。

▲粉紅色海星因外型酷似人類臀部，被封為「海底臀神」，最新特寫畫面掀起全球迷因潮。

