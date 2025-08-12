新竹狗園煉獄「飼料堆旁就是餓死白骨」　集糧平台：立即中斷合作

記者李依融／綜合報導

新竹縣新埔鎮一處狗園爆出虐狗案，10多隻犬隻活活餓死，變成白骨癱倒籠內，現場臭氣衝天。該園區與集糧平台合作，然而救援志工邵柏森到場卻發現，成堆飼料旁就是犬隻餓死的遺體，直呼「真的很諷刺」。

▲狗園堆疊著募集的飼料，卻有犬隻飢餓死亡。（圖／翻攝自臉書「邵柏森-虎哥救援大小事」）



據了解，狗園藍姓負責人收取高昂的照顧費用，卻沒有餵食每一隻狗，邵柏森獲報到現場查看直呼是「人間煉獄」，現場堆放著超大包飼料，旁邊卻是餓死的狗屍，畫面諷刺至極。許多犬隻長期未餵食，甚至有狗被隨意開籠放走，環境中瀰漫著腐爛屍體味，讓到場志工都心碎。

▲許多狗狗倒在籠內，早已變成白骨。（圖／翻攝自臉書「邵柏森-虎哥救援大小事」）



集糧平台在臉書發出聲明，表示得知這件事非常震驚，一向堅持糧食要送到真正需要的浪浪口中，對虐待或忽視動物福利零容忍，在事實調查完成前，已暫停向該園區配送糧食，並積極與相關單位、志工及動保團體合作了解真相，未來會檢討合作標準，確保每一份支持都真正幫助到浪浪。

▲許多犬隻開籠隨意遊蕩，志工趕緊先餵食。（圖／翻攝自臉書「邵柏森-虎哥救援大小事」）

▲現場死亡的犬隻目測有10多隻。（圖／翻攝自臉書「邵柏森-虎哥救援大小事」）



平台補充，與園區聯繫時僅知管理人藍先生行動不便，對園區實際運作並不了解，也不具備調查權限。事件爆發後，除了立即中斷合作，也決定日後更加嚴格審核園區資格，避免憾事重演，「我們也是第一時間發聲明，真的很震驚，就連認識藍先生多年的其他愛爸愛媽都不敢相信」。





▲集糧平台對此事也非常震驚，立即中止與該園合作。（圖／翻攝自官方臉書／點圖放大）

參與救援的志工邵柏森則呼籲，響應網路捐糧或捐款的民眾，如果有機會最好能親自了解受助毛孩的環境與狀況，也才能放心確認愛心確實用在需要的地方。

這起案件已涉及刑事犯罪，《ETtoday寵物雲》向動保所詢問後得知，目前由竹北動保所、警方與縣府農業處聯合調查，倖存犬隻將全數沒入並安置，後續更多細節仍需等待調查告一段落才能釐清。

▲倖存的犬隻預估將先安置，目前動保所仍在釐清數量與犬隻健康狀況。（圖／翻攝自臉書「邵柏森-虎哥救援大小事」）