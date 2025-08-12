ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

新竹狗園煉獄「飼料堆旁就是餓死白骨」　集糧平台：立即中斷合作

記者李依融／綜合報導

新竹縣新埔鎮一處狗園爆出虐狗案，10多隻犬隻活活餓死，變成白骨癱倒籠內，現場臭氣衝天。該園區與集糧平台合作，然而救援志工邵柏森到場卻發現，成堆飼料旁就是犬隻餓死的遺體，直呼「真的很諷刺」。

新竹狗園煉獄。（圖／翻攝自臉書「邵柏森-虎哥救援大小事」）

▲狗園堆疊著募集的飼料，卻有犬隻飢餓死亡。（圖／翻攝自臉書「邵柏森-虎哥救援大小事」）

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，狗園藍姓負責人收取高昂的照顧費用，卻沒有餵食每一隻狗，邵柏森獲報到現場查看直呼是「人間煉獄」，現場堆放著超大包飼料，旁邊卻是餓死的狗屍，畫面諷刺至極。許多犬隻長期未餵食，甚至有狗被隨意開籠放走，環境中瀰漫著腐爛屍體味，讓到場志工都心碎。

新竹狗園煉獄。（圖／翻攝自臉書「邵柏森-虎哥救援大小事」）

▲許多狗狗倒在籠內，早已變成白骨。（圖／翻攝自臉書「邵柏森-虎哥救援大小事」）

集糧平台在臉書發出聲明，表示得知這件事非常震驚，一向堅持糧食要送到真正需要的浪浪口中，對虐待或忽視動物福利零容忍，在事實調查完成前，已暫停向該園區配送糧食，並積極與相關單位、志工及動保團體合作了解真相，未來會檢討合作標準，確保每一份支持都真正幫助到浪浪。

新竹狗園煉獄。（圖／翻攝自臉書「邵柏森-虎哥救援大小事」）

▲許多犬隻開籠隨意遊蕩，志工趕緊先餵食。（圖／翻攝自臉書「邵柏森-虎哥救援大小事」）新竹狗園煉獄。（圖／翻攝自臉書「邵柏森-虎哥救援大小事」）

▲現場死亡的犬隻目測有10多隻。（圖／翻攝自臉書「邵柏森-虎哥救援大小事」）

平台補充，與園區聯繫時僅知管理人藍先生行動不便，對園區實際運作並不了解，也不具備調查權限。事件爆發後，除了立即中斷合作，也決定日後更加嚴格審核園區資格，避免憾事重演，「我們也是第一時間發聲明，真的很震驚，就連認識藍先生多年的其他愛爸愛媽都不敢相信」。

集糧平台聲明。（圖／翻攝自官方臉書）

▲集糧平台對此事也非常震驚，立即中止與該園合作。（圖／翻攝自官方臉書／點圖放大）

參與救援的志工邵柏森則呼籲，響應網路捐糧或捐款的民眾，如果有機會最好能親自了解受助毛孩的環境與狀況，也才能放心確認愛心確實用在需要的地方。

這起案件已涉及刑事犯罪，《ETtoday寵物雲》向動保所詢問後得知，目前由竹北動保所、警方與縣府農業處聯合調查，倖存犬隻將全數沒入並安置，後續更多細節仍需等待調查告一段落才能釐清。

新竹狗園煉獄。（圖／翻攝自臉書「邵柏森-虎哥救援大小事」）

▲倖存的犬隻預估將先安置，目前動保所仍在釐清數量與犬隻健康狀況。（圖／翻攝自臉書「邵柏森-虎哥救援大小事」）

關鍵字： 邵柏森邵柏虎新竹狗園狗園虐狗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

基隆小黑「叼香腸」小踏步過馬路　表情萌翻網：開心到走路都有風

新竹狗園10多隻狗「餓成白骨」收高額照顧費　現場飄屍臭

新竹狗園煉獄「飼料堆旁就是餓死白骨」　集糧平台：立即中斷合作

養30多年鱷龜被人抱走！女主人急懇求：千萬別殺牠

去爺爺奶奶家太開心　黃金獵犬「甩小包包飛撲」爆紅：根本是毛孫

乾媽邊牧「貓兒子不給摸」肉身擋手　愛太沉重喵皇無奈臉

猴硐三貓「後背遭切開」血肉都外露　志工曝：明顯人為造成

米克斯長大「逐漸褪色」黃面罩不見　媽笑稱：兒子被掉包？

邊境牧羊犬跑別桌撒嬌「中獎客人」超忙　網笑：你幹麻綁別人的狗

每天都會見面　狗狗發現「最愛鄰居奶奶突消失」茫然：一直在等她

熱心橘貓堅持幫土地公梳毛　阿公：看到要阻止！下秒大反轉

用餐時自家「邊境」跑別桌撒嬌　中獎客人超忙：右手吃飯左手摸頭

家有「太多生物要拍」手不夠用　媽邊哄嬰還要幫貓打屁股

黃金貴賓4個月「XL→XXXL」瘋狂膨脹　抱懷裡後腳全部掉外面

貓咪幫法鬥舔毛

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

高雄女童「抓貓拋接」直播風火輪　頭下腳上逃竄抓回還炫耀

快速道路救小狗

姊模仿喪失走路下秒慘摔　貓回頭傻眼：妳幹嘛啦！

鳳頭鸚鵡學貓叫

爬山遇「野生烈空座」迷你版　頭有龍角龍鬚網友大呼幸運

每天都會見面　狗狗發現「最愛鄰居奶奶突消失」茫然：一直在等她

桃園榮華派出所「英勇喵警」抓蛇又驅鼠　守護當地警民安全

新竹狗園煉獄9死1命危　負責人稱：行動不便有請人照顧

猴硐三貓「後背遭切開」血肉都外露　志工曝：明顯人為造成

派大星沒穿褲子？深海「翹臀海星」正面入鏡...網全笑瘋了

新竹狗園煉獄「飼料堆旁就是餓死白骨」　集糧平台：立即中斷合作

新竹狗園10多隻狗「餓成白骨」收高額照顧費　現場飄屍臭

米克斯長大「逐漸褪色」黃面罩不見　媽笑稱：兒子被掉包？

基隆小黑「叼香腸」小踏步過馬路　表情萌翻網：開心到走路都有風

道奇「美式肌肉車Charger陣容曝光」！雙渦輪6缸引擎＆電動版並行

LIVE／中颱楊柳變強「陸警擴大14縣市」　氣象署最新說明

快訊／中國恒大將掰了！確定除牌下市　最後交易日曝光

快訊／聚鼎科技董座朱復華移送北檢　財務主管交保200萬元

「Let’s go Franco！」響徹新莊　富藍戈抱愛女向球迷道別

日本網紅不解台灣用LINE習慣　網友一看無奈：想省錢

楊柳颱風逼近！卓榮泰視導災害應變中心　下令各部會提高警覺

昆凌32歲生日「甜靠周杰倫肩膀」　同框放閃合照曝光

每公斤賣400元！雲林驚見65公斤「支解狗肉」　移工遭裁罰10萬

台南鷹架工闖日租套房性侵　酒醉女突醒「為什麼是你」崩潰

寵物動物熱門新聞

小黑叼香腸走路萌翻　爽到走路都有風

新竹狗園10多隻狗「餓成白骨」慘況曝

狗園煉獄　飼料堆旁就是餓死白骨

養30多年鱷龜被人抱走　女主人懇求：別殺牠

阿金開心去爺爺奶奶家　網：根本是毛孫

邊牧貓兒子不給摸　饋頭擋住全身

猴硐三貓遭割背　志工曝顯然人為

汪長大黃面罩不見　感覺判若兩狗

邊牧跑別桌撒嬌　中獎客人超忙

每天都會見面 狗狗發現最愛奶奶突然消失

2個月警犬寶寶報到！肉嘟嘟萌笑

高雄女童虐貓　抓腳拋接還炫耀

法鬥偷吃貓大便　掀翻貓砂盆窘卡住

晚2hrs回家　橘貓花式流下樓迎接

讀者迴響

熱門新聞

小黑叼香腸走路萌翻　爽到走路都有風

新竹狗園10多隻狗「餓成白骨」慘況曝

狗園煉獄　飼料堆旁就是餓死白骨

養30多年鱷龜被人抱走　女主人懇求：別殺牠

阿金開心去爺爺奶奶家　網：根本是毛孫

邊牧貓兒子不給摸　饋頭擋住全身

猴硐三貓遭割背　志工曝顯然人為

汪長大黃面罩不見　感覺判若兩狗

邊牧跑別桌撒嬌　中獎客人超忙

每天都會見面 狗狗發現最愛奶奶突然消失

2個月警犬寶寶報到！肉嘟嘟萌笑

高雄女童虐貓　抓腳拋接還炫耀

法鬥偷吃貓大便　掀翻貓砂盆窘卡住

晚2hrs回家　橘貓花式流下樓迎接

新竹狗園9死1命危　負責人說明了

熱門寵物影片

更多
熱心橘貓堅持幫土地公梳毛　阿公：看到要阻止！下秒大反轉

熱心橘貓堅持幫土地公梳毛　阿公：看到要阻止！下秒大反轉

用餐時自家「邊境」跑別桌撒嬌　中獎客人超忙：右手吃飯左手摸頭

用餐時自家「邊境」跑別桌撒嬌　中獎客人超忙：右手吃飯左手摸頭

家有「太多生物要拍」手不夠用　媽邊哄嬰還要幫貓打屁股

家有「太多生物要拍」手不夠用　媽邊哄嬰還要幫貓打屁股

黃金貴賓4個月「XL→XXXL」瘋狂膨脹　抱懷裡後腳全部掉外面

黃金貴賓4個月「XL→XXXL」瘋狂膨脹　抱懷裡後腳全部掉外面

貓咪幫法鬥舔毛

貓咪幫法鬥舔毛

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面