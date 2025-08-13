楊柳襲台「台東猴子」坐岸邊觀浪　大帶小悠哉穿越護欄

記者李依融／綜合報導

中颱楊柳13日襲台，風雨逐漸加大之際，台東金崙大橋監視器卻意外拍下逗趣的一幕，猴子一家清早到橋上「觀浪」，畫面被分享到Threads上，引發網友討論。

監視畫面顯示，上午7時26分，5隻猴子端坐在畫面右側欄杆上，左邊海浪洶湧拍岸。隨後4隻猴子穿過護欄走到對面，更靠近海浪的位置，其中一隻大猴子邁開步伐走在前面，小猴子緊跟在後，咚咚咚地追隨，似乎對眼前的景象充滿好奇。牠們在欄杆邊坐了一會兒，最後一隻跟著一隻離開，消失在鏡頭中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原本5隻猴子坐在右側欄杆上。（圖／翻攝自Youtube@Amazing Taitung 台東就醬玩）



▲4隻猴子大帶小，一起通過護欄往海邊移動。（圖／翻攝自Youtube@Amazing Taitung 台東就醬玩）



隨著颱風靠近，金崙大橋的風雨明顯增強，監視器最終在上午11時30分停止服務。猴子看海的影片被分享到Threads後，網友紛紛笑回，「還以為誰這麼白目，結果真的是猴子」、「我本來以為會看到機車騎士或民眾，沒想到真的是靈長類觀浪團」、「還真的是猴子」、「正想要說到底是哪個又枉顧救災人員生命安全的，結果是真正的猴子」。

▲大小猴子坐在欄杆上看海。（圖／翻攝自Youtube@Amazing Taitung 台東就醬玩）



中央氣象署指出，楊柳颱風影響最劇烈的時段落在今天到明天清晨，成功與台東一度測得11級強陣風。氣象預報科長劉宇其表示，颱風預計今天下午至傍晚從南部出海，但暴風圈仍會影響花蓮、台東、苗栗以南及澎湖地區，明天凌晨將在中國華南登陸，金門與澎湖屆時仍會有風雨。

這場「猴子觀浪」意外插曲，在颱風肆虐的緊張氛圍中，替不少人帶來短暫的放鬆與笑聲。

▲猴子過馬路。（圖／翻攝自Youtube@Amazing Taitung 台東就醬玩）