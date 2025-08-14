全台首創「棒球場寵物樂園」桃園登場　3大亮點區域搶先開箱

▲桃園市動保處與中職樂天桃園合作打造全台首創「棒球場寵物樂園」，今天搶先開箱。（圖／市府動保處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府動物保護處首度在職業棒球場規劃專屬寵物友善空間，與中華職棒樂天桃猿合作打造全新寵物觀賽友善設施，今（14）日公布三大亮點區域，包括2F看台區、1F室內區、1F毛孩跑跳區等3大亮點區域，預計8月22日正式啟用，專區門票預計16日起開放預售，每張門票提供一人及一隻毛孩入場。

▲桃園市動保處與中職樂天桃園合作打造全台首創「棒球場寵物樂園」，提供專屬毛小孩跑跳區域。（圖／市府動保處提供）

市府農業局局長陳冠義表示，市府致力落實寵物友善城市，與中職樂天桃猿合作打造全新寵物觀賽友善設施，3大亮點區域包括配置長椅與毛孩專屬休息小屋，讓飼主與毛孩共同觀賞賽事的「看台區」、具遮蔽設計與人工草皮與桌椅，適合毛孩間歇放鬆休息的「室內區」及設置安全圍欄，並設有球棒造型設施，讓毛小孩能安心活動的「毛孩跑跳區」。

▲桃園市動保處與中職樂天桃園合作打造全台首創「棒球場寵物樂園」，讓毛小孩能隨飼主體驗職棒魅力。（圖／市府動保處提供）

動保處長王得吉指出，基於維護場內秩序與動物安全考量，入場毛小孩限於「1F毛孩跑跳區」可免牽繩自由移動，於寵物樂園其餘區域則需攜帶牽繩及必要安全配備；動保處將於8月22日啟用日起3天提供免費寵物健檢、狂犬病疫苗及晶片施打，未來也將不定期舉辦。另外，1樓毛孩跑跳區公共場域，未來也擬規畫特定時段開放一般民眾使用。

▲桃園市動保處與中職樂天桃園合作打造全台首創「棒球場寵物樂園」，圖為2樓看台區。（圖／市府動保處提供）

此外，樂天桃猿寵物友善專區門票16日起開放預售，每張門票提供一人及一隻毛孩入場，平日場次每張350元、假日場次每張500元；購買專區門票還能獲得本土知名寵物品牌汪喵星球專屬大禮包，內含美味零食及「情緒保健肉泥」，可幫助毛小孩在熱鬧球場中能感到安心放鬆，總價值超過500元；寵物專區除了完備硬體設施，在軟體面亦備有寵物尿布墊、除臭噴霧、紙巾等，以確保毛孩與飼主都能舒適觀賽、無後顧之憂。