桃園破非法繁殖場沒收63犬　8／15起開放抽籤認養16隻法鬥

▲桃園查獲非法私繁案沒入63犬隻，即起開放認養。（圖／動保處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府動保處日前聯手中壢警分局查獲寵物商行非法繁殖案，動保處於現場扣留犬隻合計63隻，經送「南昌動物醫療中心」健檢照護後，第一批法國鬥牛犬共16隻，已辦理入園並上網公告開放認養，民眾可於15日起前往南昌動保教育園區現場登記。

動保處長王得吉表示，上述案件違反動保法第5條第2項多款飼主責任及第22條第1項規定，寵物商行遭該處裁處新臺幣26萬罰鍰並停止營業，負責人不得從事特定寵物業、不得飼養及認養特定寵物。動保處於上述案發現場總計扣留63隻犬隻，包含61隻法國鬥牛犬及2隻藏獒，並緊急送至南昌動物醫療中心進行健檢。

其中部分犬隻確認懷孕，另因被飼養於狹小籠具及髒亂環境中，導致多數犬隻角膜炎、嚴重脫毛、臀側壓瘡嚴重等；經妥善照護後，即日起開放第一波6隻抽籤認養，18日第二波抽籤6隻，已排抽籤法鬥共12隻。有興趣認養者15日上午10點至下午1點半可至南昌動保園區現場登記。。

