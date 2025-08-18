想幫助車禍死貓！她被陌生大哥嘴「心態不對」　網搖頭：道德綁架

▲原PO表示，她幫助過世的貓卻被道德綁架。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一名女網友表示，她凌晨騎車回家看到一隻死掉的黑貓，她想聯絡處理流浪貓的機構，但一旁的陌生大哥卻想直接拿去山上埋，怎料他跑去跟警察抱怨，「我只是路過幫忙還要被嘴。」貼文一出，有人直呼，每個人的想法價值觀不同，道德綁架真的是噁心，只因為人類能夠互相理解想法語言。」

原PO在Dcard以「幫助車禍過世的貓，還要被道德綁架？」為題發文，她凌晨騎車回家，在路上看到幾輛機車停路邊，前面的一位大哥看向地上黑色的物體，「我騎在他後面也順眼望去，發現是一隻死掉的黑貓。」原PO指出，那位大哥把車停路邊，她因為家裡也養3隻貓，所以也停下來幫忙，大哥把貓屍拿起放人行道上，她則是上網查詢協助火化流浪貓的機構，之後大哥問了車禍駕駛經過。對方稱，黑貓一直亂竄。

原PO提到，警察和救護車抵達後，她開始聯繫機構，但大哥說貓很可憐，他要帶去山上埋。他強調，自己是愛貓人士，以往養的貓過世後都會帶到山上埋。原PO指出，她認為這不太妥當，由她來處理，大哥去關心車禍的人。

這時，大哥說，第一時間應該要關心車禍的人。原PO表示，但她想關心貓，這她的選擇。大哥開始碎念稱，妳的心態不對。原PO說，大哥去跟警察、車禍駕駛開始抱怨她，說她只想關心貓，最後才騎車離開。

後來現場只剩原PO和一位警察，她確認機構會來處理才回家，她坦言，「一路上覺得貓死掉很可憐有點想哭，又覺得自己很生氣又委屈，明明是好心想幫忙為什麼還要被道德綁架，我又不是專業人士，現場車禍的人看起來並不嚴重，救護車警車都已經到現場了，我就是想關心貓怎樣了？」

原PO表示她越想越不爽，她沒指責大哥想隨意埋到山上的荒唐行為，也沒責怪駕駛把貓撞死都不看一眼，「我只是路過幫忙還要被嘴真的是有夠靠北！」

此文曝光後，網友紛紛留言「每個人的想法價值觀不同，道德綁架真的是噁心，只因為人類能夠互相理解想法語言」、「車禍妳不是關係人，不用管那麼多」、「又不是妳撞到對方出車禍，關心他幹嘛」、「應該回他，要不是有隻貓躺在這，我根本不會停下來」。

