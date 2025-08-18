ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

想幫助車禍死貓！她被陌生大哥嘴「心態不對」　網搖頭：道德綁架

原PO表示，她幫助過世的貓卻被道德綁架。（示意圖／Pexels）

▲原PO表示，她幫助過世的貓卻被道德綁架。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一名女網友表示，她凌晨騎車回家看到一隻死掉的黑貓，她想聯絡處理流浪貓的機構，但一旁的陌生大哥卻想直接拿去山上埋，怎料他跑去跟警察抱怨，「我只是路過幫忙還要被嘴。」貼文一出，有人直呼，每個人的想法價值觀不同，道德綁架真的是噁心，只因為人類能夠互相理解想法語言。」

原PO在Dcard以「幫助車禍過世的貓，還要被道德綁架？」為題發文，她凌晨騎車回家，在路上看到幾輛機車停路邊，前面的一位大哥看向地上黑色的物體，「我騎在他後面也順眼望去，發現是一隻死掉的黑貓。」原PO指出，那位大哥把車停路邊，她因為家裡也養3隻貓，所以也停下來幫忙，大哥把貓屍拿起放人行道上，她則是上網查詢協助火化流浪貓的機構，之後大哥問了車禍駕駛經過。對方稱，黑貓一直亂竄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO提到，警察和救護車抵達後，她開始聯繫機構，但大哥說貓很可憐，他要帶去山上埋。他強調，自己是愛貓人士，以往養的貓過世後都會帶到山上埋。原PO指出，她認為這不太妥當，由她來處理，大哥去關心車禍的人。

這時，大哥說，第一時間應該要關心車禍的人。原PO表示，但她想關心貓，這她的選擇。大哥開始碎念稱，妳的心態不對。原PO說，大哥去跟警察、車禍駕駛開始抱怨她，說她只想關心貓，最後才騎車離開。

後來現場只剩原PO和一位警察，她確認機構會來處理才回家，她坦言，「一路上覺得貓死掉很可憐有點想哭，又覺得自己很生氣又委屈，明明是好心想幫忙為什麼還要被道德綁架，我又不是專業人士，現場車禍的人看起來並不嚴重，救護車警車都已經到現場了，我就是想關心貓怎樣了？」

原PO表示她越想越不爽，她沒指責大哥想隨意埋到山上的荒唐行為，也沒責怪駕駛把貓撞死都不看一眼，「我只是路過幫忙還要被嘴真的是有夠靠北！」

此文曝光後，網友紛紛留言「每個人的想法價值觀不同，道德綁架真的是噁心，只因為人類能夠互相理解想法語言」、「車禍妳不是關係人，不用管那麼多」、「又不是妳撞到對方出車禍，關心他幹嘛」、「應該回他，要不是有隻貓躺在這，我根本不會停下來」。

延伸閱讀
南投山難「8歲童報案倖存」　內行質疑1制度失靈：怎會3天沒動靜
他上政大東南亞泰文組被酸「外勞系」！畢業2出路曝光　網友讚：很吃香
原始連結

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

夫妻逛收容所回程多了「60KG高山犬」　立刻去家具行買大沙發

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

懷孕浪貓突然出現在門口　女餵養發現生出「一窩驚喜包幼貓」

狗狗焦慮來自主人　徐千京過動體質感染邊牧

萌汪下河追小石塊　出水咬著「超級放大版」滿臉驕傲等稱讚

鴨群優游混入「長脖子鴯鶓」　飼主揭：第一次下水嚇到尖叫

每天都會見面　狗狗發現「最愛鄰居奶奶突消失」茫然：一直在等她

獸醫說主子「膀胱比較大」　媽鏟到「裹粉大雞排」瞬間秒懂

德州「14歲雞阿嬤」破金氏紀錄　每天散步看電視快樂養老

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

飼主拿肉肉頻要求汪說「好」　牠下秒伸毛手揮：太多次了！

爬山遇「野生烈空座」迷你版　頭有龍角龍鬚網友大呼幸運

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

直男爸幫照顧橘貓裝反貓砂蓋　女兒出國1個月回家：太誇張

爸太晚回家被黃金獵犬瞪　哀怨臉用手示意：不准笑！

萌汪下河追小石塊　出水咬著「超級放大版」滿臉驕傲等稱讚

懷孕浪貓突然出現在門口　女餵養發現生出「一窩驚喜包幼貓」

鴨群優游混入「長脖子鴯鶓」　飼主揭：第一次下水嚇到尖叫

超稀有！泰國「黑白蟹」驚見變種　鮮艷顏色如同外星人

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

想幫助車禍死貓！她被陌生大哥嘴「心態不對」　網搖頭：道德綁架

2025寵物電商行銷攻略　掌握「四大策略」引爆毛孩經濟

女新家發現「內有陌生犬」嚇　700萬網擔心「被主人拋棄」真相曝

郊狼前腳窘卡樹「見警察來更慌」　網友驚訝：沒想到會汪汪叫

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

烏克蘭重建一手商機掌握在歐美國家　但貿易量增加就有利散裝船

鳥嘴潭人工湖開放參觀滿月　首辦南投百K自行車小鎮漫遊活動

僅完成13%！瑪莉亞天使寶寬手繪公益T-shirt義賣

快訊／會面澤倫斯基　川普不排除派「類北約」部隊進入烏克蘭

求職不看能力看臉蛋？她要求週休二日被嗆：妳漂亮我讓妳天天休

2日本遊客在菲律賓遭槍殺　駐菲代表處籲台人注意

颶風艾琳掀「海嘯級巨浪」！浪高6公尺襲美東沿岸　美發布裂流警告

好市多烤雞腿「8入變6入」大漲價　討論文衝39萬觀看

曾月薪10萬！政院前副執行長涉貪「轉職超商店員」　本人證實了

「初戀臉女神」被抓包曬情侶同款炒飯　直播認了「我請客」尷尬笑場

寵物動物熱門新聞

夫妻逛收容所　回程多了60KG巨犬

員工經痛找貓熱敷　療癒感十足

巨汪做不護食考試　結果是吃苦瓜

懷孕浪貓出現在門口　女餵養獲得驚喜包

焦慮來自主人　過動體質感染邊牧

萌汪下河追石頭　咬放大版等稱讚

鴨群優游混入鴯鶓　初下水嚇尖叫

每天都會見面 狗狗發現最愛奶奶突然消失

獸醫說貓膀胱大　鏟出巨屎後秒懂

德州14歲雞阿嬤　破金氏世界紀錄

薩摩耶去寵物店剪毛　變裸體野狼

女新家發現陌生犬　嚇「被主人拋棄」真相曝

郊狼前腳窘卡樹　網驚：會汪汪叫

泰國「黑白蟹」驚見變種　鮮艷顏色如同外星人

讀者迴響

熱門新聞

夫妻逛收容所　回程多了60KG巨犬

員工經痛找貓熱敷　療癒感十足

巨汪做不護食考試　結果是吃苦瓜

懷孕浪貓出現在門口　女餵養獲得驚喜包

焦慮來自主人　過動體質感染邊牧

萌汪下河追石頭　咬放大版等稱讚

鴨群優游混入鴯鶓　初下水嚇尖叫

每天都會見面 狗狗發現最愛奶奶突然消失

獸醫說貓膀胱大　鏟出巨屎後秒懂

德州14歲雞阿嬤　破金氏世界紀錄

薩摩耶去寵物店剪毛　變裸體野狼

女新家發現陌生犬　嚇「被主人拋棄」真相曝

郊狼前腳窘卡樹　網驚：會汪汪叫

泰國「黑白蟹」驚見變種　鮮艷顏色如同外星人

猴硐三貓遭割背　志工曝顯然人為

熱門寵物影片

更多
爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面