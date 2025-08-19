ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
山東威海幼虎慘遭不明女子踹踢棍打！動物園證實：是工作人員

不明女子在直播中對幼虎施暴。（圖／翻攝自微博）

▲不明女子在直播中對幼虎施暴。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

山東威海西霞口神雕山野生動物世界近日接連爆出管理亂象，先是有不明女子在直播中對幼虎施暴，引發輿論譴責，隔日又傳出家長讓幼童跨坐護欄餵食猛獸的危險行為，園方管理與安全機制遭到外界高度質疑。

綜全陸媒報導，15日當天，一名身掛識別證的女子闖入幼虎飼養區直播，在鏡頭前多次對幼虎腳踢、棍打，甚至粗暴地抓起幼虎後頸將其甩開。相關畫面被網友錄下上傳網路後，迅速引發廣泛憤怒。後續園方於16日回應，證實該女子為園區工作人員，強調一般遊客不得進入圍欄，並承諾將對該員工行為進行處理。

但爭議未歇，16日又有網友曝光另一段驚險畫面：一名家長為了讓女兒餵食白虎，竟將孩子高舉坐上護欄，讓她直接將食物投入欄內。

家長為了讓女兒餵食白虎，竟將孩子高舉坐上護欄。（圖／翻攝自微博）

▲家長為了讓女兒餵食白虎，竟將孩子高舉坐上護欄。（圖／翻攝自微博）

畫面顯示，巨大的白虎近距離守候，儘管現場設有防護網，但仍讓許多在場民眾捏了一把冷汗。有網友在留言中提醒家長應注意安全，卻遭當事人回嗆「不用幫動物園擔心這些有的沒的」，堅稱園方安全措施足夠、自己也牢牢摟著孩子。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

