松山機場見飛機尾翼「小狗對你笑」　他驚喜捕捉引熱議

▲小狗在飛機尾翼露出可愛的笑容，瞬間吸引攝影師目光。（圖／粉專「Taiwan Aviation 小謙日常」提供）



記者李依融／採訪報導

飛機迷攝影師「小謙」在松山機場捕捉到一架越南私人飛機降落，意外發現尾翼上有一隻「超萌狗狗」，一開始他並沒有注意到，直到降落後才發現這個驚喜。

小謙表示，事前曾上網查詢這款T7-OLLIE機型，但並未見過這樣的塗裝，推測應是近期才新加上去的設計，「一開始拍的時候沒注意，等到降落後才看到尾翼上那隻狗狗，真的很可愛！」這架飛機15日晚間技術降落松山機場，最終目的地則是夏威夷。

▲這架飛機為豪華私人客機，內裝相當別緻。（圖／粉專「Taiwan Aviation 小謙日常」提供）



小謙隨後將照片分享在粉專 「Taiwan Aviation 小謙日常」，馬上引起航空迷與網友熱烈討論。有人留言表示，尾翼上的狗狗名字就叫Ollie，疑似是機主特別設計的塗裝，用來紀念愛犬。

《ETtoday寵物雲》也針對此事致信詢問航空公司，不過截至目前尚未獲得回覆。不少網友直呼這是「最暖的飛機塗裝」，也有人笑說「一般人都是用影片或照片來敬念寵物友善，有錢人是直接應在飛機上的」、「哪家大老闆的愛犬」，雖然這隻狗狗的故事還有很多令人好奇的地方，不過大家都猜想牠肯定是備受疼愛的毛小孩。

▲小謙猜測，狗狗的圖案是最近才加上去的。（圖／粉專「Taiwan Aviation 小謙日常」提供）