ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

松山機場見飛機尾翼「小狗對你笑」　他驚喜捕捉引熱議

飛機尾翼有狗狗。（圖／粉專「Taiwan Aviation 小謙日常」提供）

▲小狗在飛機尾翼露出可愛的笑容，瞬間吸引攝影師目光。（圖／粉專「Taiwan Aviation 小謙日常」提供）

記者李依融／採訪報導

飛機迷攝影師「小謙」在松山機場捕捉到一架越南私人飛機降落，意外發現尾翼上有一隻「超萌狗狗」，一開始他並沒有注意到，直到降落後才發現這個驚喜。

小謙表示，事前曾上網查詢這款T7-OLLIE機型，但並未見過這樣的塗裝，推測應是近期才新加上去的設計，「一開始拍的時候沒注意，等到降落後才看到尾翼上那隻狗狗，真的很可愛！」這架飛機15日晚間技術降落松山機場，最終目的地則是夏威夷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

飛機尾翼有狗狗。（圖／粉專「Taiwan Aviation 小謙日常」提供）

▲這架飛機為豪華私人客機，內裝相當別緻。（圖／粉專「Taiwan Aviation 小謙日常」提供）

小謙隨後將照片分享在粉專 「Taiwan Aviation 小謙日常」，馬上引起航空迷與網友熱烈討論。有人留言表示，尾翼上的狗狗名字就叫Ollie，疑似是機主特別設計的塗裝，用來紀念愛犬。

《ETtoday寵物雲》也針對此事致信詢問航空公司，不過截至目前尚未獲得回覆。不少網友直呼這是「最暖的飛機塗裝」，也有人笑說「一般人都是用影片或照片來敬念寵物友善，有錢人是直接應在飛機上的」、「哪家大老闆的愛犬」，雖然這隻狗狗的故事還有很多令人好奇的地方，不過大家都猜想牠肯定是備受疼愛的毛小孩。

飛機尾翼有狗狗。（圖／粉專「Taiwan Aviation 小謙日常」提供）

▲小謙猜測，狗狗的圖案是最近才加上去的。（圖／粉專「Taiwan Aviation 小謙日常」提供）

關鍵字： 飛機狗飛機飛機狗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

託友照顧貓！要回像老30歲　飼主心碎：牠被迫和10多隻母貓配種

不止黑角怪兔　北美又出現長滿圓形膿瘡「殭屍松鼠」噁爛畫面曝

松山機場見飛機尾翼「小狗對你笑」　他驚喜捕捉引熱議

夫妻逛收容所回程多了「60KG高山犬」　立刻去家具行買大沙發

頭臉長出觸手狀恐怖黑角　社區出現多隻「變種怪兔」專家曝真相

萌汪下河追小石塊　出水咬著「超級放大版」滿臉驕傲等稱讚

黃金獵犬照鏡子「意外發現有牙齒」　11秒表情包爆紅：真的很凶

鴨群優游混入「長脖子鴯鶓」　飼主揭：第一次下水嚇到尖叫

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

北動棕熊「小喬」今不幸離世　腫瘤轉移痛苦同仁含淚放手

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回

主人化妝 #黃金獵犬 湊熱鬧！覺得無聊後竟「開門」離開XD

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

中途「響尾奶貓」抖尾巴認真洩洪　首次自己尿尿媽咪超感動

中途「響尾奶貓」抖尾巴認真洩洪　首次自己尿尿媽咪超感動

【廣編】寵物健康守護聯盟成立！法國皇家攜獸醫、專家　為守護寵物健康帶來福音

松山機場見飛機尾翼「小狗對你笑」　他驚喜捕捉引熱議

奶貓潮來臨！幼貓除蚤1次看懂　獸醫教你選對合適產品阻斷傳播鏈

北動棕熊「小喬」今不幸離世　腫瘤轉移痛苦同仁含淚放手

中途「響尾奶貓」抖尾巴認真洩洪　首次自己尿尿媽咪超感動

原住民鎮壓菜鳥奶貓　「淡定臉」輕鬆制伏眼神還放空

山東威海幼虎慘遭不明女子踹踢棍打！動物園證實：是工作人員

託友照顧貓！要回像老30歲　飼主心碎：牠被迫和10多隻母貓配種

不止黑角怪兔　北美又出現長滿圓形膿瘡「殭屍松鼠」噁爛畫面曝

美洲獅大膽闖入民宅　男意外與「野獸四目相交」先衝去救愛犬

極樂寺、淨宗學會捐百萬助台南重建　黃偉哲感謝慈悲化為溫暖

酸陳聖文帶核廢料水「主動送頭」　柳采葳：國民黨殺到不好意思

長榮與潮牌推全新過夜包　紐約線10月起吃得到A5肋眼牛排

Steam引入「語言專屬評分」　避免文化差異引發評論轟炸

妹子買套套製造情趣　選大黑馬Size！男友「一戴就滑落」瞬間臉垮

年輕人夯投資！　數位理財30歲以下投資人成長5成

「燒成火海」畫面曝！阿富汗嚴重車禍79死　巴士無人生還

韓男手術斷根痛爆！泌尿醫師「100%切斷海綿體」　術後不舉怒提告

催核三同意票！黃國昌寄給黨員信曝　批：已沒有再蹉跎8年的本錢

屈中恆赴北京被當面嗆劣跡藝人　「國光學姐」影后楊麗音震驚發聲

寵物動物熱門新聞

託友照顧貓老了30歲！飼主心碎：牠被迫配種

不止黑角怪兔　美又出現圓形膿瘡「殭屍松鼠」

飛機尾翼「小狗對你笑」他驚喜捕捉

夫妻逛收容所　回程多了60KG巨犬

頭臉長出觸手狀黑角　專家曝「變種怪兔」真相

萌汪下河追石頭　咬放大版等稱讚

黃金獵犬照鏡子「發現有牙齒」　表情包爆紅

鴨群優游混入鴯鶓　初下水嚇尖叫

員工經痛找貓熱敷　療癒感十足

棕熊小喬今離世　同仁含淚放手

懷孕浪貓出現在門口　女餵養獲得驚喜包

原住民鎮壓新小貓　淡定臉輕鬆制伏

巨汪做不護食考試　結果是吃苦瓜

奶貓初次自己尿尿　認真抖尾超萌

讀者迴響

熱門新聞

託友照顧貓老了30歲！飼主心碎：牠被迫配種

不止黑角怪兔　美又出現圓形膿瘡「殭屍松鼠」

飛機尾翼「小狗對你笑」他驚喜捕捉

夫妻逛收容所　回程多了60KG巨犬

頭臉長出觸手狀黑角　專家曝「變種怪兔」真相

萌汪下河追石頭　咬放大版等稱讚

黃金獵犬照鏡子「發現有牙齒」　表情包爆紅

鴨群優游混入鴯鶓　初下水嚇尖叫

員工經痛找貓熱敷　療癒感十足

棕熊小喬今離世　同仁含淚放手

懷孕浪貓出現在門口　女餵養獲得驚喜包

原住民鎮壓新小貓　淡定臉輕鬆制伏

巨汪做不護食考試　結果是吃苦瓜

奶貓初次自己尿尿　認真抖尾超萌

孩童被浪犬攻擊　德國牧羊犬變身「超狗」救人

熱門寵物影片

更多
【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面