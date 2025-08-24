寵物展驚見刺青狗！身戴金項鍊和手錶　飼主捏後頸喊：牠不會痛

▲亞洲寵物展現場，一隻墨西哥無毛犬身上竟有大片刺青，飼主還特地給牠戴金項鍊四處逛向眾人炫耀。（圖／翻攝自微博／揚子晚報）

圖文／CTWANT

第27屆亞洲寵物展近期在大陸上海新國際博覽中心舉辦，吸引許多飼主帶家中毛孩前往。有前去逛展的民眾直擊現場有一隻墨西哥無毛犬，背上竟有大面積彩色刺青，脖子上還掛著像是「金項鍊」的項圈，由飼主牽著在場內四處逛。刺青狗的影像被PO上網，飼主遭到出征，主辦方工作人員指出，當天已限制飼主入場。

根據《揚子晚報》報導，從多名網友去逛寵物展的照片和影像顯示，展場內有一名男飼主牽著一隻墨西哥無毛犬，但狗狗背部刺滿彩色刺青，牠的身上還戴著金項鍊款的項圈和手錶等，飼主也大方讓其他人拍愛犬，更多次動手捏牠的後頸，脫口「你們看牠真的不會痛，牠沒感覺啦」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但大票網友看不下去，紛紛留言砲轟，「刺青對狗狗來說一點意義都沒有」、「狗狗好可憐，身上刺有的沒的，只為了滿足主人虛榮心」、「那個飼主一直說狗狗不會痛，他又不是狗狗怎麼知道」、「狗狗眼神很害怕好嗎？看起來快哭了」。

狗狗被飼主帶去刺青的狀況在網上掀起熱議，亞洲寵物展主辦方工作人員表示，當時有上前瞭解狀況，同時限制飼主再帶刺青狗狗入場，避免產生不良影響。

報導中也提到，飼主自稱愛犬刺青時有全程打麻醉，牠不會感到痛。而替狗狗刺青的呂姓刺青師透露，該名飼主是去年（2024）帶著狗狗來找他，強調墨西哥無毛犬痛覺低，再三要求為狗狗刺一個永久保留的圖案，「狗狗是我的孩子，刺青後會更帥氣」。

呂刺青師很抱歉地說，當時沒想到這是虐寵的行為，只擔心狗狗刺青後不能很好恢復，狗狗刺青前飼主自稱有找寵物醫院打麻醉，全程應該無痛。不過飼主的行為，仍遭陸網友撻伐，質疑他涉嫌虐待動物，譴責牠對待寵物缺乏基本尊重。

延伸閱讀

▸ 浙江女滑抖音發現「另一個自己」 DNA比對竟是失散30年親生媽

▸ 教育部認葉丙成未違法！女學生哭整天：想「自○離開」這醜陋的世界

▸ 原始連結