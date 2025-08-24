ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

寵物展驚見刺青狗！身戴金項鍊和手錶　飼主捏後頸喊：牠不會痛

有大陸網友去在上海舉辦的亞洲寵物展，在現場撞見一隻墨西哥無毛犬身上竟有大片刺青，飼主還特地給牠戴金項鍊四處逛向眾人炫耀，遭陸網友出征。（圖／翻攝自微博／揚子晚報）

▲亞洲寵物展現場，一隻墨西哥無毛犬身上竟有大片刺青，飼主還特地給牠戴金項鍊四處逛向眾人炫耀。（圖／翻攝自微博／揚子晚報）

圖文／CTWANT

第27屆亞洲寵物展近期在大陸上海新國際博覽中心舉辦，吸引許多飼主帶家中毛孩前往。有前去逛展的民眾直擊現場有一隻墨西哥無毛犬，背上竟有大面積彩色刺青，脖子上還掛著像是「金項鍊」的項圈，由飼主牽著在場內四處逛。刺青狗的影像被PO上網，飼主遭到出征，主辦方工作人員指出，當天已限制飼主入場。

根據《揚子晚報》報導，從多名網友去逛寵物展的照片和影像顯示，展場內有一名男飼主牽著一隻墨西哥無毛犬，但狗狗背部刺滿彩色刺青，牠的身上還戴著金項鍊款的項圈和手錶等，飼主也大方讓其他人拍愛犬，更多次動手捏牠的後頸，脫口「你們看牠真的不會痛，牠沒感覺啦」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但大票網友看不下去，紛紛留言砲轟，「刺青對狗狗來說一點意義都沒有」、「狗狗好可憐，身上刺有的沒的，只為了滿足主人虛榮心」、「那個飼主一直說狗狗不會痛，他又不是狗狗怎麼知道」、「狗狗眼神很害怕好嗎？看起來快哭了」。

狗狗被飼主帶去刺青的狀況在網上掀起熱議，亞洲寵物展主辦方工作人員表示，當時有上前瞭解狀況，同時限制飼主再帶刺青狗狗入場，避免產生不良影響。

報導中也提到，飼主自稱愛犬刺青時有全程打麻醉，牠不會感到痛。而替狗狗刺青的呂姓刺青師透露，該名飼主是去年（2024）帶著狗狗來找他，強調墨西哥無毛犬痛覺低，再三要求為狗狗刺一個永久保留的圖案，「狗狗是我的孩子，刺青後會更帥氣」。

呂刺青師很抱歉地說，當時沒想到這是虐寵的行為，只擔心狗狗刺青後不能很好恢復，狗狗刺青前飼主自稱有找寵物醫院打麻醉，全程應該無痛。不過飼主的行為，仍遭陸網友撻伐，質疑他涉嫌虐待動物，譴責牠對待寵物缺乏基本尊重。

延伸閱讀
浙江女滑抖音發現「另一個自己」　DNA比對竟是失散30年親生媽
教育部認葉丙成未違法！女學生哭整天：想「自○離開」這醜陋的世界
原始連結

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

託友照顧貓！要回像老30歲　飼主心碎：牠被迫和10多隻母貓配種

技術員爬電線桿「野生金剛鸚鵡」湊熱鬧　跳上肩膀惹笑他　

陌生貓翻肚給摸摸　女開心「終於被選中」伸手撸貓1動作悲劇了

主人旅遊把狗寄養爸媽家　他親自做「柴柴使用說明書」笑翻粉絲

散步偶遇「鳥樹」結實纍纍　南崁企鵝、大笨鳥集體公園包場

路旁撈回800g髒貓！　養1年進化「絕美白狐」媽暖心：眼神也變了

頭臉長出觸手狀恐怖黑角　社區出現多隻「變種怪兔」專家曝真相

烏龜「套寶特瓶」變成8字形　他救援收編：受困至少3年

主人欠債千萬遭查封！狸花貓成法拍品「6528人搶標」掀熱潮

小一老師打開書包「嚇到尖叫」　白蛇直盯她驚呼：30年最瘋狂

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

塑膠環套身10年！嘉義驚見「8字畸形龜」　男跳水溝救牠：好可憐

鬼滅「茶茶丸本貓」現身！　花色神還原符咒還是媽自製

吉度冷靜！吉娃娃打針超淡定　獸醫金句連發：肉多不怕痛是事實

媽一旁唱「愛我就叫聲喵」　虎斑貓狂喵回應...原地融化

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

中途「響尾奶貓」抖尾巴認真洩洪　首次自己尿尿媽咪超感動

【不准笑！】爸回家太晚被 #黃金獵犬 瞪XD

【好啦原諒妳】馬爾濟斯被吵醒表情氣炸...聽到握手秒和好XD

爸太晚回家被黃金獵犬瞪　哀怨臉用手示意：不准笑！

貴賓吹電風扇「髮型立正」　變成澎毛尖飯糰可塑性超強

14公斤臘腸狗隨地翻肚討摸　超圓身材網驚：真的瓦斯桶

巨大熊熊圓夢開冰淇淋店　他上班見「毛茸茸經理」嚇到報警

臘腸海邊滾沙「變芝麻口味」　裹粉髒爆媽狂笑：你是誰啊？

貓門縫偷溜！奴才急得「只穿四角褲」逮捕　牠表情超不屑

烏龜「套寶特瓶」變成8字形　他救援收編：受困至少3年

主人欠債千萬遭查封！狸花貓成法拍品「6528人搶標」掀熱潮

寵物展驚見刺青狗！身戴金項鍊和手錶　飼主捏後頸喊：牠不會痛

小一老師打開書包「嚇到尖叫」　白蛇直盯她驚呼：30年最瘋狂

技術員爬電線桿「野生金剛鸚鵡」湊熱鬧　跳上肩膀惹笑他　

柯建銘否認遭逼宮：吳思瑤陳培瑜表現100分要慰留　總召任期1年

UNC：北韓30多名軍人越過分界線　南韓鳴槍示警

綠黨團集體請辭逼宮柯建銘？　她喊：該交棒了！蔡其昌最佳人選

台南安定降冰雹！「拇指大」狂砸畫面曝　民眾嘖嘖稱奇

明天3地高溫再飆破37度　一周內不排除又有熱帶系統發展

北市知名KTV地標被收購！　富邦人壽豪砸28億

公婆要她煮2餐「每月給4萬」　網細看驚不對勁：根本領老公的錢

2分鐘快速入眠的「美軍睡眠法」　腦袋總停不下來的人都該試試

老宅咖啡坐落大溪寧靜廢墟！藏身碎石土牆背後　還是寵物友善空間

「世壯運禁國旗、五星旗可進場」發文者遭法辦　法官判免罰

寵物動物熱門新聞

託友照顧貓老了30歲！飼主心碎：牠被迫配種

技術員爬電線桿　金剛鸚鵡湊熱鬧

「終於被貓咪選中」　女伸手1動作悲劇了

把狗寄養爸媽家　他親做柴柴說明書

散步偶遇樹上長鳥　整群霸占公園

800g髒貓收編1年進化成白狐　眼神也變了

頭臉長出觸手狀黑角　專家曝「變種怪兔」真相

烏龜「套寶特瓶」　扭曲變8字形

主人欠債千萬！狸花貓成法拍品「6528人搶標」

老師打開書包嚇尖叫：30年最瘋狂

寵物展驚見「刺青狗」！飼主喊：牠不會痛

貓門剛裝好虎斑貓立即試用　屋主傻：不認識

橘貓門縫偷溜被抓　表情超不屑

燕尾服貓看到「迷你版自己」　可愛反應曝

讀者迴響

熱門新聞

託友照顧貓老了30歲！飼主心碎：牠被迫配種

技術員爬電線桿　金剛鸚鵡湊熱鬧

「終於被貓咪選中」　女伸手1動作悲劇了

把狗寄養爸媽家　他親做柴柴說明書

散步偶遇樹上長鳥　整群霸占公園

800g髒貓收編1年進化成白狐　眼神也變了

頭臉長出觸手狀黑角　專家曝「變種怪兔」真相

烏龜「套寶特瓶」　扭曲變8字形

主人欠債千萬！狸花貓成法拍品「6528人搶標」

老師打開書包嚇尖叫：30年最瘋狂

寵物展驚見「刺青狗」！飼主喊：牠不會痛

貓門剛裝好虎斑貓立即試用　屋主傻：不認識

橘貓門縫偷溜被抓　表情超不屑

燕尾服貓看到「迷你版自己」　可愛反應曝

原住貓鎮壓新小貓　淡定臉輕鬆制伏

熱門寵物影片

更多
【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

塑膠環套身10年！嘉義驚見「8字畸形龜」　男跳水溝救牠：好可憐

塑膠環套身10年！嘉義驚見「8字畸形龜」　男跳水溝救牠：好可憐

鬼滅「茶茶丸本貓」現身！　花色神還原符咒還是媽自製

鬼滅「茶茶丸本貓」現身！　花色神還原符咒還是媽自製

吉度冷靜！吉娃娃打針超淡定　獸醫金句連發：肉多不怕痛是事實

吉度冷靜！吉娃娃打針超淡定　獸醫金句連發：肉多不怕痛是事實

媽一旁唱「愛我就叫聲喵」　虎斑貓狂喵回應...原地融化

媽一旁唱「愛我就叫聲喵」　虎斑貓狂喵回應...原地融化

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面