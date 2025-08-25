邋遢非洲獅爆紅！毛髮糾結被封「獅界流浪漢」　園方揭真相

▲非洲雄獅「周年」近日因外觀「太邋遢」爆紅網路。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸貴州省貴陽市黔靈山動物園的一隻非洲雄獅，近日因外觀「邋遢」爆紅網路。多段遊客拍攝的影片顯示，這頭名叫「周年」的獅子毛髮乾枯打結、鬃毛蓬亂，被戲稱為「乞丐獅」、「獅界流浪漢」等，引發關注與討論。

根據《九派新聞》報導，對於外界疑慮該獅是否健康狀況不佳，園方接受訪問時澄清，「周年身體狀況良好，定期接受健康檢查，鬃毛凌亂主要是生活習性和環境所致，並非疾病問題。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

工作人員說明，「周年」已8歲多，2017年底引進動物園，進入成年期後肩頸鬃毛逐漸增長，因其活動場地位於林中腹地，濕氣較重，加上貴陽多雨，鬃毛易受潮打結。此外，獅子為防蟲會進行滾沙浴、泥水浴等自我保護行為，導致外觀更加凌亂。

園方也坦言，「周年」性格兇猛且不親人，對洗澡極度抗拒，「我們會在天氣晴朗時幫牠沖洗，但牠經常不配合，脾氣挺大。」至於網友建議用高壓水槍清洗，園方則回應不可行，因高壓水會造成動物強烈應激反應，反而有害。

為改善其形象，園方表示將考慮提高清潔頻率，並透過環境豐容，例如種植可供蹭毛的植物，讓雄獅自行梳理毛髮。此外，園方計劃進行公母獅合群飼養，希望獅群間相互舔毛、互動，有助於「自然修容」。消息一出引發網友熱議，有人笑稱「這是野性美」，也有聲音呼籲園方持續關注動物福利，不只外觀，更重視心理與生活品質。

延伸閱讀

▸ 公婆月給5萬要媳婦當全職主婦 老公薪水全上繳！她怒嗆：不要臉的人最大

▸ 9旬嬤立下離奇遺囑！全部財產竟留給「乾兒子」 法院揭開驚人真相

▸ 原始連結