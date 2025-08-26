ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
前新竹市府犬「棕棕」回家了　主人準備歡迎大餐牠搖尾享受

棕棕回家。（圖／新北市政府提供）

▲棕棕26日回新家了！（圖／新竹市政府提供）

記者李依融／綜合報導

前新竹市府犬「棕棕」26日回家了，領養人準備了豐盛的大餐歡迎牠，棕棕也輕輕搖著尾巴，表現出滿滿的安心，也讓長期照顧牠的收容所工作人員替牠開心。

棕棕原本是一隻流浪狗，2018年被捕捉進新竹市收容所，當時年約7歲。2020年11月，牠被前新竹市長林智堅與市府團隊挑選為「市府犬」，安置在市府中庭大樹下，當時棕棕的生活煥然一新，三餐無憂，還能跟著市長出席市府活動，甚至一起視察寵物公園。

棕棕。（圖／新竹市政府提供／資料照片）

▲棕棕曾擔任市府犬，但因咬人事件而被送回收容所，引起各界討論。（圖／新竹市政府提供／資料照片）

然而好景不常，2021年棕棕因緊張而咬傷記者，被送回收容所。外界對此反應兩極，有人認為這是「公部門棄養」，也有人指出，毛孩出現攻擊行為時需要專業訓練，而不僅僅是愛心就能解決。新竹市動物防疫所林小姐回憶，棕棕其實非常親人，只是過去環境複雜、接觸的人太多，讓牠容易緊張，加上並非所有人都能理解狗狗的行為語言，才會釀成衝突。

回到收容所後，棕棕接受過行為訓練，雖然依舊不親狗，需要獨自住在一個欄舍，但牠對人始終溫柔依戀。即使如今年紀已經約13歲、走路有些一顛一顛，棕棕依然食慾良好、活動力也不錯，最喜歡有人陪伴、帶牠散步，然而過去4年裡一直乏人問津。

棕棕的故事再次在網路上被關注，7月30日有意願的認養家庭來到收容所，完成飼主責任課程，並經過冷靜期、資格審查及兩次家訪評估，耐心等待每一個流程。26日在動保所人員的陪同下，棕棕正式搬進新家。

棕棕（圖／翻攝自臉書新竹市北區劉康彥（小白）、新竹市政府提供）

▲棕棕在收容所相當親人，但無法跟其他狗狗相處。（圖／新竹市政府提供）

新主人為棕棕準備了一桌豐盛的「歡迎大餐」，棕棕開心享用美食，還不時抬頭望著主人，尾巴輕輕搖擺，表現出滿滿的安心與信任。動保所同仁觀察後，也欣慰地表示，棕棕對新環境適應良好，和飼主的互動十分自然，彷彿知道能安心地在家受到疼愛。

代理市長邱臣遠對此表示，市府持續積極把關認養人資格，並輔導改善飼養環境，就是希望每隻毛孩都能找到合適的家。他也再次呼籲民眾「支持認養代替購買」，給予收容所裡等待的動物一個重生的機會。

新竹市動保所則補充，送養只是新的開始，工作人員未來仍會定期追蹤與電訪，確保毛孩狀況良好，同時也歡迎新飼主透過官網分享認養近況。動保所衷心期盼，所有毛孩都能像棕棕一樣，走過曲折，最後找到屬於自己的溫暖家。

棕棕回家。（圖／新北市政府提供）

▲棕棕準備好在接受新主人的疼愛了！（圖／新竹市政府提供）

