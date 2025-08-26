ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
耐吉斯，從第一口就講究：毛孩的能量生活全攻略

耐吉斯，從第一口就講究：毛孩的能量生活全攻略（圖／資料照）

▲耐吉斯相信健康的生活，從飲食開始。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

每天早晨，毛寶貝用亮晶晶的眼神望著你，尾巴輕輕搖著，等待的不只是早餐，而是活力的開關、幸福的起點。身為毛爸毛媽的你，當然希望牠們能吃得開心、長得健康，還能天天保持那份對世界的熱情。耐吉斯相信，「講究」不是奢侈，而是最基本的愛，用專業、天然與創新的配方，守護牠們從第一口到最後一口的健康能量。因為愛，所以講究，耐吉斯相信健康的生活，從飲食開始。

耐吉斯，從第一口就講究：毛孩的能量生活全攻略（圖／資料照）

▲耐吉斯以「專業」為品牌核心，結合國際級寵物配方師 Dr. Greg 的專業，打造符合自然天性的配方。

講究，從飲食開始，毛孩生活更有型
毛孩的一天，從吃下第一口餐食開始。食物不只是填飽肚子，而是牠們奔跑、探索、撒嬌的能量來源。耐吉斯以「專業」為品牌核心，結合國際級寵物配方師 Dr. Greg 的專業，打造符合自然天性的配方，讓毛孩保持滿滿活力。全系列更加入 BC30 美國專利益生菌，能耐熱耐酸，協助蛋白質消化吸收，讓腸胃健康有如罩上防護網。從此，無論是衝刺追球，還是窩在懷裡撒嬌，牠們都能自在享受每個瞬間。

耐吉斯，從第一口就講究：毛孩的能量生活全攻略（圖／資料照）

▲全系列更加入 BC30 美國專利益生菌，能耐熱耐酸，協助蛋白質消化吸收，讓腸胃健康有如罩上防護網。

健康，不只是外表的光亮
毛孩的健康，往往從毛色光澤、眼神明亮與步伐輕快中就能看見。但真正的關鍵，藏在看不見的體內。耐吉斯專注於腸道、免疫與肌力的全面守護，減少糞臭與軟便困擾，維持最佳消化與吸收狀態。當你看見牠在陽光下伸懶腰，或在草地上奔跑時耳朵隨風輕快擺動，那份充滿生命力的姿態，其實都來自每天穩定的營養支持。

E 系列：穩定守護的經典能量

耐吉斯，從第一口就講究：毛孩的能量生活全攻略（圖／資料照）

▲E 系列是「穩定的安心感」，嚴選可溯源的天然產地食材，加入 7 種彩色蔬果的抗氧化力量，再加上符合 AAFCO 標準的均衡營養。

對許多毛爸毛媽來說，E 系列是「穩定的安心感」，嚴選可溯源的天然產地食材，加入 7 種彩色蔬果的抗氧化力量，再加上符合 AAFCO 標準的均衡營養，讓毛孩從幼年到高齡都能放心享用。犬 E2 活力羊肉餐，以小顆粒貼心設計，滿足小型犬的需求；貓 E9 低碳火雞餐則有化毛配方，陪伴貓咪健康成長。每一碗，都是最基礎卻最重要的守護。

耐吉斯，從第一口就講究：毛孩的能量生活全攻略（圖／資料照）

▲犬 E2 活力羊肉餐，以小顆粒貼心設計，滿足小型犬的需求。

P 系列：升級的冒險口感
而對挑嘴或愛新鮮的毛孩，P 系列就是牠們的專屬驚喜盒。在 E 系列的能量基底上，加入主食級獵物凍乾，內含鮮肉與營養內臟，天然提供維生素、礦物質與必需脂肪酸。無論是乾糧＋凍乾顆粒的「多拼型態」，還是每顆飼料內含 8% 鮮香內餡的「填心型態」，都像在碗裡藏了一份小禮物，讓毛孩餐餐都能咀嚼出新鮮感與滿足感。不只好吃，也同時補足所需營養，從日常到冒險，都給足能量。

耐吉斯，從第一口就講究：毛孩的能量生活全攻略（圖／資料照）

▲而對挑嘴或愛新鮮的毛孩，P 系列就是牠們的專屬驚喜盒。

陪伴，是最長情的告白；用心挑選每一餐，則是最踏實的守護。耐吉斯用專業與真心，讓毛孩每天都能元氣滿滿、快樂奔跑。從 E 系列的穩定守護，到 P 系列的美味升級，總有一款能成為牠們的專屬能量碗。因為在牠的世界裡，你不只是飼主，更是隨時在身邊的小隊友。支持牠，從你為牠選的每一餐開始，給牠的不只是食物，而是一份每天的活力禮物。

耐吉斯，從第一口就講究：毛孩的能量生活全攻略（圖／資料照）

▲從 E 系列的穩定守護，到 P 系列的美味升級，總有一款能成為牠們的專屬能量碗。

